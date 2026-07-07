'선거 패배 책임지고 물러나라'... 민주당 울산시당 내홍

더불어민주당 울산시당 일부 당원들이 "현 시당 지도부가 6.3 지방선거 패배에 대한 책임을 지고 차기 시당위원장 선거에 출마하지 말고 퇴진해야 한다"고 말했다.
김원배(6.3지방선거 울산 동구청장 후보), 염기흠(동구 시의원 후보) 등 당원들은 7일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "민주당이 울산시장 선거에서 승리했지만, 이는 당 자체의 승리가 아닌 김상욱 후보 개인의 노력으로 간주된다"며 "(승리한) 북구청장 선거와 시의원 선거에서의 당의 성적 또한 승리라고 부르기에는 부족하다"고 평가했다.
이들은 "이번 선거에서 '시의원 후보들의 정당을 명시하지 않은 여론조사'도 있었다"며 "이 때문에 민주당 일부 후보들이 민주당이라고 말하지도 못하고 경선에서 탈락했다"고 밝혔다(관련 기사 : 김형근 민주당 울산시의원 후보 '단식 농성' 시작, 그 배경은?
).
그러면서 "선거가 끝난 지 한 달이 넘었지만, 울산시당은 시민들의 기대에 부응하지 못한 것에 대한 어떠한 입장 표명이나 사과도 하지 않았다"고 지적했다.
당원들은 "이번 선거 패배가 현직 국회의원 보좌관이 경선에 출마한 것에서 비롯되었다"며 "이로써 정치적 순리와 상식을 외면하고 지역 당원들을 극심한 대립과 분열로 몰고가 생채기만 남겼다"고 주장했다.
그러면서 "지도부는 정치적 미숙함과 자기중심적 지역위원회 운영의 결과로 통감하고 당원과 주민께 사죄하라"고 요구했다.
당원들은 "울산시장 선거 승리는 시당의 역량보다 당원 개개인의 노력과 시민들의 변화와 열망이만들어낸 결과물"이라며 "선거과정에서 시당의 소극적 대응과 협조로 고전하고, 결국 여론조사에서 앞서던 동구 기초단체장이 엎어지고 시의원이 참패하는 결과가 발생했다"며 시당 지도부가 책임을 통감하고 퇴진할 것을 거듭 요구했다