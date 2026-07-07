정치 26.07.07 15:09ㅣ최종 업데이트 26.07.07 15:09 [만평] 월드컵마저 건드는 트럼프 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲월드컵마저 건드는 트럼프 ⓒ 동그라미 관련사진보기 첨부파일 트럼프의피파.jpg #월드컵#트럼프 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 되살아난 스타벅스의 악몽 갤러리 오마이포토 배재고·광주일고 학생들, 5·18민주묘지 참배 1/24 이전 다음 이전 다음 신천지 피해자, 영장실질심사 출석한 이만희 향해 "네 이놈! 감옥 가서 영생하거라!" 남아공전 거리응원 나선 붉은악마 '허탈' 분노한 축구팬들 "홍명보 나가" 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.