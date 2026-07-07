전국케이블카중단연대 "황령산 난개발 멈춰라"

큰사진보기 ▲"황령산, 개발보다 보전"전국의 여러 단체로 꾸려진 전국케이블카건설중단과 녹색전환연대가 7일 부산시청 광장에서 "황령산 케이블카 사업 등 난개발 중단"을 요구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전국의 여러 단체로 꾸려진 전국케이블카건설중단과 녹색전환연대가 7일 부산시청 광장에서 "황령산 케이블카 사업 등 난개발 중단"을 요구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

전국의 여러 단체로 꾸려진 전국케이블카건설중단과 녹색전환연대가 부산에서 기자회견을 열어 황령산 난개발 중단을 촉구했다. 황령산 정상에 타워를 세우고 케이블카를 연결하려는 이 사업은 환경파괴 논란이 끊이질 않았다. 시민단체는 부산 유권자들이 지방선거에서 변화를 선택한 만큼 전재수 부산시장이 적극적으로 재검토를 해야 한다고 주장한다.전국케이블카건설중단과 녹색전환연대(아래 전국연대), 부산불교환경연대, 부산참여연대, 부산작가회의는 7일 부산시청을 찾아 "민선 9기 전재수 시장은 10월 착공을 예고한 황령산 난개발에 제대로 답해야 한다"라고 입장을 밝혔다. 현장에는 안도 스님과 양미숙 부산참여연대 사무처장, 이성근 부산그린트러스트 상임이사 등 지역 인사들과 대전 보문산, 영남 알프스, 지리산 케이블카 관련 활동가 등 10여 명이 참석했다.'전재수호' 출범이 일주일밖에 되지 않았지만, 전국연대 등은 선거 전·후가 다르다고 강한 우려를 전달했다. 앞서 전 시장은 자신이 당선해 취임한다면 퐁피두 부산분관 등 '박형준 시정'의 논란 사업을 즉각 멈춰 세우겠다고 말한 바 있다. 하지만 그는 부산시의회 여소야대 상황에 부닥쳐 사실상 속도 조절에 나섰다.이러한 태도를 꼬집은 이들은 "우리가 선택한 시장이 맞는지 되묻게 한다"라며 물음표를 제기했다. 안도 스님 등은 "전 시장이 뒤에 있는 시민을 믿고 과감하게 결단해야 한다. 황령산을 둘러싼 상식 밖의 대응은 전임 시정만으로 족하다"라고 조속한 해법을 압박했다. 특히 외국인 관광객 유치를 이유로 사업이 이어진다면 "이는 자해행위가 될 것"이라고 각을 세웠다.공개적 답변도 요구했다. 개발부지 내 마하사 사찰림 강제수용 무효 대법원 판결 책임, 민간사업자 특혜 논란, 환경영향평가 인가 여부 등 시의 공식 입장을 확인하는 내용이다. 이들은 "전 시장이 이기대와 황령산 등을 부산 1호 생태 축으로 명시한다거나 (논란을) 면밀히 검토하겠다고 한 부분은 여전히 긍정적"이라며 "난개발 청산이야말로 진정한 민생조처"라고 강조했다.양 사무처장, 이상범 영남알프스케이블카반대범시민대책위 정책국장 등의 입에선 공론화 요구도 터져 나왔다. 해당 사업의 결정권이 시민에게 있다는 주장으로, 이들은 황령산 개발에서 '사회적 합의 과정'을 요청했다. 나아가 기후에너지환경부를 상대로도 전국 곳곳에서 충돌하고 있는 케이블카 사업의 민관 합동 조사와 재검토를 제안했다.이 같은 비판에 부산시 관련 부서는 부적절 논쟁은 섣부르다면서도 시민 의견을 묻는 절차를 밟을 수도 있다고 예상했다. 시 공원여가정책과의 관계자는 "도심의 중심에서 부산을 조망할 수 있는 위치에 있는 상징물로 이를 고려한 접점이 필요하다"라며 "지금 공론화 과정 얘기가 나오는데 이 부분에 들어갈 수도 있지 않겠나라는 추측이 있다"라고 말했다.이 관계자는 "(이렇게 간다면 10월 착공은) 다소 지연될 것으로 예상된다"라고 부연했다. 다만 마사하 관련 판결을 놓고는 사업 근거가 상실된 게 아니라고 반박했다. 시는 2020년 황령산유원지 개발 보상사업 실시계획 고시에서 마하사 사찰림을 포함했고, 같은 해 국토부가 공공토지 비축 사업을 승인해 중앙토지수용위원회의 재결을 받았다. 그러나 마하사는 전통사찰 보존지를 문화체육관광부 동의 없이 수용했다며 소송을 제기해 최종 승소했다.이를 두고 이 관계자는 "토지 보상 사업에 대한 실시계획 인가는 정상적이었다는 게 법적 판단이었다"라며 "(논란은) 해당 부지 일부 선하지에 대한 것으로 별개의 사업인데, (황령산 개발이) 안 된다는 건 수긍하기 어렵다"라고 말했다.