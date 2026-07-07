대전시, 정부합동평가 산림분야 우수기관 선정

큰사진보기 ▲대전시가 2026년 지자체 정부합동평가 산림분야 우수기관으로 선정됐다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 행정안전부가 실시한 2026년 지자체 정부합동평가 산림분야에서 우수기관으로 선정됐다.대전시는 이번 평가에서 산림행정 분야 우수기관으로 선정돼 상패와 포상금 1200만 원을 받는다고 밝혔다.정부합동평가는 '정부업무평가 기본법'에 따라 전국 17개 시·도를 대상으로 전년도 국가 주요시책 추진 실적을 평가하는 제도다. 개별 지표별 목표 달성도와 합동평가단 평가위원의 우수사례 평가 등을 종합해 결과가 결정된다.대전시는 이번 평가에서 지속가능한 산림자원 육성, 산사태 예방·대응체계 구축률, 산불방지 성과 달성률, 산림병해충 방제성과 달성률, 목재이용 활성화 노력도 등 주요 산림행정 지표에서 우수한 평가를 받았다.대전시는 이번 우수기관 선정으로 산림자원 관리와 산림재해 예방, 산림병해충 대응 등 산림행정 전반의 성과를 인정받게 됐다고 설명했다.대전시 관계자는 "이번 우수기관 선정은 지속적인 산림관리와 산림 보전 노력이 결실을 맺은 결과"라며 "앞으로도 우수한 산림자원을 체계적으로 관리·활용해 숲과 더불어 시민이 행복한 녹색도시 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.