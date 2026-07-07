사면초가 장동혁... '윤리위 카드' 꺼냈지만 역풍에 오히려 포위

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 검은색 마스크를 벗고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조경태, 한동훈 제명 철회와 전한길·고성국 출당 조치 요구조경태 국민의힘 의원이 11일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "절윤 결의문 한 장 읽었다고 싸늘하게 얼어붙은 국민 마음을 녹일 수 없다"면서 당 지도부에 한동훈 전 대표 제명 철회와 전한길·고성국 씨 등 '윤어게인' 인사 출당 조치 등을 요구했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 '대안과 미래' 모임 참석하는 이성권 간사국민의힘 개혁성향 모임인 '대안과 미래' 소속 이성권 간사가 7일 국회 의원회관에서 열린 조찬 회동에 참석하기 위해 입장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'대안과 미래' 비판하는 조광한 최고위원국민의힘 조광한 최고위원이 7일 국회 소통관에서 당내 소장파 모임 '대안과 미래'를 비판하는 내용의 백브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 예고한 대로 '윤리위원회' 카드를 꺼내 들었지만, 당내의 거센 역풍에 되레 포위되는 모양새이다. 징계 대상으로 거론되는 조경태 의원은 장 대표를 윤리위에 제소하겠다고 맞불을 놨고, 국민의힘 의원 모임 '대안과 미래'도 "정적 제거" "공포정치"라고 공개 반발했다. '친윤계' 정점식 원내대표마저 징계 수위에 대해 "국민과 의원들이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다"라며 거리를 뒀다.반면, 장 대표에 의해 지명되어 지도부에 합류한 조광한 최고위원 정도를 제외하면 장 대표를 엄호하는 목소리는 잘 보이지 않는다. 제9회 전국동시지방선거 이후 '버티는' 장 대표의 위세가 위태로워 보이는 장면이다.국민의힘 중앙윤리위는 전날인 6일 오후부터 늦게까지 비공개 회의를 진행했다. 선거 이후 열린 첫 전체회의였으나, 별도의 백그라운드 브리핑이나 보도자료는 없었다. <일요신문>은 7일 윤리위원 다수 불참으로 의결정족수를 채우지 못해 징계 개시 결정을 내리지 못했다는 취지로 보도했다.그러자 국민의힘 중앙윤리위는 "해당 기사 내용은 사실과 다름을 분명히 밝힌다"라며 "어제 회의는 징계 개시를 위한 회의가 아닌, 지방선거 기간 동안 접수된 다수의 안건을 전체적으로 검토하는 회의"라고 공지했다. "사실 확인이 안 된 해당 보도에 대해 깊은 유감을 표한다"라고 반박한 것이지만, 그만큼 윤리위를 둘러싼 당내 혼선이 드러난 방증으로 읽힌다.하지만 윤리위 회의 성격을 둘러싼 혼선 자체가 장 대표의 '징계정치' 논란에 불을 붙인 상황이다. 앞서 OBS는 6일 장 대표가 비공개 최고위원회의에서 "당헌·당규를 개정해서라도 해당 행위자에 대해선 복당 영구 금지 등 강력한 조치가 필요하다"라는 취지로 말했다고 보도했다. 장 대표 쪽에서는 지방의회 의장단 선출 과정의 해당행위 의혹을 언급한 것이라고 해명했지만, 같은 날 윤리위가 재가동되면서 친한계·소장파 징계를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 힘을 받고 있다.가장 거세게 반발하는 인사는 당내 최다선인 조경태 의원이다. <한겨레>는 조 의원이 8일 장 대표를 국민의힘 중앙윤리위에 제소할 예정이라고 보도했다. 조 의원은 해당 매체와의 통화에서 "지방선거 패배 이후 당 대표가 이에 책임지지 않고 되레 버티면서 당을 더 어려운 수렁에 넣고 있다"라며 "장 대표가 지방선거 국면에서 '윤석열과 절연하자고 하는 세력과 절연하겠다'는 발언 등으로 지방선거 패배 책임에서 벗어날 수 없다"라고 말했다.조 의원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서도 장 대표를 정면으로 겨눴다. 그는 "지방선거가 끝난 이후 패배에 대한 책임을 져야 될 지도부가 오히려 적반하장식으로 자신들에게 반대하는 세력들에 대해 징계라는 입에 재갈을 물리듯이 하는 행위는 바람직하지 않다"라고 비판했다.조 의원은 자신에 대한 징계 요구와 관련해 "내란 옹호세력, 또는 내란수괴에 대해 탄핵에 반대하는 세력이 국회부의장이나 국회직에 앉는 게 정상적인 정당이라고 생각하느냐"라며 "제가 윤석열의 비상계엄, 또는 탄핵에 앞장섰다는 이유로 저를 배제시켰다는 것 자체가 국민의힘이 정신을 차리지 못하는 것"이라고 주장했다.장 대표의 '영구 복당 금지' 발언에 대해서는 "매우 위험한 발언"이라며 "정작 심각한 해당행위자는 국민과 당원에게 거짓말을 한 장동혁 대표 당사자"라고 했다. 이어 "본인이 6.3 지방선거에서 패배하게 되면 물러나겠다고 한 약속을 지켜내야 한다"라며 "징계정치를 통해 시선을 다른 방향으로 돌리는 것은 비겁한 행위"라고 말했다.조 의원은 장 대표의 윤리위 재가동을 두고도 "자신의 당대표 수명을 연장시키려고 하는 꼼수정치"라고 규정했다.'친한(동훈)계' 박정훈 의원도 강하게 반발했다. 박 의원은 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "징계를 받아야 되는 사람이 누군가. 당을 어렵게 만든 사람이 누구고 지방선거에서 그것 때문에 심판을 받은 사람이 누구냐. 장동혁 대표 아닌가"라고 꼬집었다.박 의원은 장 대표를 향해 "계엄을 옹호했다" "윤석열 당시 대통령을 면회하면서 우리 당의 입지를 굉장히 좁게 만들었다" "윤어게인 세력과 공조하는 모습을 보였다"라고 힐난했다. 이어 "치킨 먹은 사람 징계한다는데 당비 1억 원 가까이 쓰면서 스테이크 먹고 온 것은 징계감 아닌가?"라고 따져 물었다.그는 "장동혁 대표가 자신의 사익을 위해 당을 어렵게 만드는 이 상황 때문에 민주당으로부터 전략자산이라는 조롱까지 받고 있는 것 아니겠느냐"라며 "장동혁 대표는 우리 당에서 정치하면 안 된다. 더 이상 그 자격을 잃었다고 본다"라고도 말했다.장 대표의 퇴진을 주장해온 소장파 의원 모임 '대안과 미래'도 집단 반발에 나섰다. 모임 간사를 맡고 있는 이성권 의원은 이날 오전 조찬모임 뒤 기자들과 만나 "장 대표가 주도한 징계를 통한 뺄셈 정치는 이미 지난 지선 전에 사법부 판결로 그 효력을 잃었고, 지방선거에서도 국민으로부터 철저하게 외면받았다"라고 지적했다.이 의원은 "지선 참패 후 반성과 성찰을 통한 통합과 포용의 덧셈 정치를 하지 않고 다시 징계 정치를 재개한 것은 정적 제거, 정치생명 연장을 위한 것에 불과하다"라며 "노선 차이를 인정하지 않고 공포정치, 징계 정치를 하는 것에 반대한다"라고 비판했다. 이어 "다수 국민 인식에 반하는 행위를 지속할 시에는 대안과 미래가 좌시하지 않을 것"이라고도 경고했다.모임 참석 의원들 사이에서도 우려가 이어졌다. 박정하 의원은 "당이 전반적으로 건강해 보이지 않는다"라며 "중병 걸린 환자로 치면 종합병원에 가야 하는데 민간요법에 의지하는 듯한 느낌"이라고 말했다.송석준 의원은 "이해할 수 없는 이야기"라며 "지금 우리 당이 하나가 돼서 1년여 다가온 총선에 대비해야 한다. 징계는 내부총질을 넘어 내 발등 찍기"라고 비판했다. 김용태 의원도 "열 개 중 아홉 개가 달라도 한 가지가 같으면 대화하고 토론하는 게 정치"라며 "징계를 통해 생각이 다른 사람을 배제하는 것은 잘못된 정치"라고 지적했다.원내지도부도 장 대표의 강경한 징계 드라이브와 거리를 뒀다. 정점식 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "징계 절차 개시 여부, 대상자, 범위, 징계 수위 등이 많은 당원들과 의원들, 국민들이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다"라고 강조했다.장 대표의 '영구 복당 금지' 발언에 대해서 정 원내대표는 "아마 지방의회 의장단 선출과 관련된 부분에 대해 말씀하신 것으로 기억한다"라며 확대 해석에 거리를 뒀다. '대안과 미래'가 "징계정치를 계속하면 좌시하지 않겠다"라고 밝힌 데 대해서는 "그분들이 말씀하시는 것도 결국 징계 혐의, 대상, 수위가 의원들이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다는 취지로 받아들이고 있다"라고 했다.나경원 의원도 KBS 라디오 <전격시사>에서 "징계는 필요 최소한으로 해야 한다"라며 "징계 칼을 너무 거칠게 들이대다 보면 이것이 또 다른 당의 분란의 요소가 될 수 있다"라고 이야기했다. 이어 "지도부가 좀 더 신중하고 좀 더 사려 깊게 접근했으면 하는 마음"이라고 밝혔다.성일종 의원 역시 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 장 대표가 언급한 '심각한 해당행위' 기준에 대해 "심각하다는 것이 상당히 추상적"이라며 "그 부분에 대한 정의가 분명히 있어야 될 것 같다"라고 지적했다. 그는 "장동혁 대표 사퇴 얘기한다고 그래서 다 얘기할 수 있는 것 아니냐"라며 "이런 것들을 너무 징계로 하는 것은..."이라고도 우려했다.'친윤(석열)계'로 분류되는 중진 의원들조차도 장 대표의 강경 드라이브를 지적하며 정치적으로 풀 문제라고 비판한 셈이다. 친한계와 소장파는 물론, 당내 주류에 가까운 의원들조차 징계 수위와 명분에 제동을 걸면서 장 대표의 입지는 더 좁아지는 분위기이다.당 지도부 쪽에서는 조광한 최고위원이 거의 유일하게 공개 반격에 나섰다. 조 최고위원은 이날 국회 소통관 기자회견장 앞에서 기자들과 만나 "대안과 미래는 아직도 해체가 안 되는 모양"이라며 "오늘도 대안도 미래도 없는 세력이 고장난 레코드처럼 지도부 흔들기에 나섰다"라고 비판했다.조 최고위원은 "민주당과 이재명 정부의 폭주에는 말 한마디 제대로 못하면서 당 지도부를 향한 내부총질에 의원들 열 명 남짓 모여서 할 얘기가 그렇게 없었느냐"라며 "당헌당규에 따른 징계절차가 시작되면 이를 공포정치로 침소봉대 왜곡한다. 참으로 무책임하고 뻔뻔한 정치행위"라고 날을 세웠다.이어 "징계를 두고 정적 제거니 뺄셈 정치니 하는 주장도 본질을 호도하는 궤변"이라며 "중대하고 명백한 해당행위에 대해 책임을 묻는 것이 잘못이냐. 공당이 당의 기강과 질서를 바로 세우는 것이 어떻게 공포정치가 될 수 있겠느냐"라고 반문했다.조경태 의원이 장 대표를 윤리위에 제소하겠다고 밝힌 데 대해서는 "정상적 사고를 가진 사람이라면 보통 못할 일"이라며 "평범하지 않은 사람이 평범하지 않은 얘기를 한 것에 대해 대꾸할 가치가 없는 것 같다"라고 말했다.