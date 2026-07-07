모두의책협동조합 '팬덤에서 자유로', 천인독자상 공로상 수상

큰사진보기 ▲대전 지역 출판사 모두의책협동조합이 펴낸 '팬덤에서 자유로?1열본능 덕후들의 민주시민 입문기'가 제10회 한국지역출판대상 '천인독자상' 공로상을 수상했다. ⓒ 모두의책협동조합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전 지역 출판사 모두의책협동조합이 펴낸 '팬덤에서 자유로?1열본능 덕후들의 민주시민 입문기'가 제10회 한국지역출판대상 '천인독자상' 공로상을 수상했다. ⓒ 모두의책협동조합 관련사진보기

대전의 지역출판사 모두의책협동조합이 펴낸 '팬덤에서 자유로−1열본능 덕후들의 민주시민 입문기'가 제10회 한국지역출판대상 '천인독자상' 공로상을 수상했다.모두의책협동조합은 지난 7월 4일 서귀포시 표선면사무소 강당에서 열린 '2026 제주 한국지역도서전' 개막식 및 제10회 한국지역출판대상 시상식에서 이 책이 공로상에 선정됐다고 밝혔다.천인독자상은 한국지역출판연대가 주관하는 국내 유일의 지역출판 대상이다. 1천 명의 독자가 직접 상금을 모아 그해 좋은 책을 펴낸 지역출판사와 저자에게 수여하는 '독자가 주는 상'으로, 서울·파주 소재 출판사를 제외한 전국 지역출판사의 도서를 대상으로 한다. 올해는 28개 출판사에서 60여 권이 응모했으며, 대상 1권과 공로상 4권이 선정됐다.'팬덤에서 자유로'는 2024년 12월 비상계엄 선포 이후 전국으로 확산된 탄핵 촛불집회와 2025년 4월 대통령 파면에 이르는 시간을 '대전'이라는 지역의 자리에서 기록한 책이다.저자 천둥은 대전 서구 은하수네거리에서 열린 탄핵집회 현장을 직접 취재하고, 응원봉을 들고 광장에 나선 아이돌 팬덤, 이른바 '덕후'들을 인터뷰했다. 책은 이들이 팬덤 문화에서 익힌 열정과 연대의 감각을 바탕으로 민주시민으로 성장해 가는 과정을 담고 있다.모두의책협동조합은 "그동안 계엄과 탄핵 국면에 대한 기록은 여의도와 광화문 등 서울의 광장에 집중돼 왔다"며 "이 책은 대전 시민들이 스스로 만든 광장의 풍경을 당사자의 언어로 남겼다는 점에서 높은 평가를 받았다"고 설명했다.저자 천둥은 "광장의 역사는 언제나 서울의 이름으로 기억되지만, 그날 은하수네거리에도 응원봉을 든 시민들이 있었다"며 "누군가의 '최애'를 지키던 마음이 우리 모두의 민주주의를 지키는 마음으로 확장되는 순간을 기록하고 싶었다"고 소감을 밝혔다.모두의책협동조합 관계자는 "이번 수상은 지역의 사건을 지역의 출판사가 지역의 저자와 함께 기록할 때 비로소 온전한 역사가 된다는 사실을 확인해 준 것"이라며 "앞으로도 대전의 이야기를 대전의 손으로 기록해 나가겠다"고 말했다.올해 천인독자상 대상은 안후상의 '원군교를 감시한 어느 한국인 순사의 증언'이 수상했으며, 공로상에는 '팬덤에서 자유로'를 비롯해 '탄압이면 항쟁이다', '길로대로, 청주 우리 동네 도로명은 왜 ○○로일까', '쓰잘데기 있는 사전' 등이 선정됐다.한편, 모두의책협동조합은 대전을 기반으로 지역의 이야기를 발굴·기록·출판하는 시민 협동조합 출판사다. 지역 저자와 함께 책을 만들고 북토크 등 독서문화 프로그램을 운영하며, 지역의 기억을 책으로 남기는 활동을 이어가고 있다.