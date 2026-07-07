남종섭 경기도의회 의장 선출... 제12대 전반기 의장단 구성 완료

큰사진보기 ▲제12대 경기도의회 전반기를 이끌 신임 의장에 4선 남종섭 의원(더불어민주당·용인3)이 선출됐다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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제12대 경기도의회 전반기를 이끌 신임 의장에 4선 남종섭 의원(더불어민주당·용인3)이 선출됐다. 제1부의장에는 고은정 의원(더불어민주당·고양10), 제2부의장에는 김미숙 의원(더불어민주당·군포3)이 각각 선출되며 전반기 의장단 구성이 마무리됐다.경기도의회는 7일 제392회 임시회 제1차 본회의를 열고 의장과 제1·2부의장 선거를 실시했다. 이번 선거는 제12대 경기도의회 출범 이후 처음 열린 회기에서 무기명 전자투표 방식으로 진행됐다.의장 선거에는 남종섭 의원이 단독 출마해 재석의원 167명 가운데 찬성 165표, 반대 2표를 얻어 제12대 전반기 의장에 선출됐다.이어 열린 제1부의장 선거에서는 단독 출마한 고은정 의원이 찬성 165표, 반대 2표를 얻어 당선됐다.제2부의장 선거는 더불어민주당 김미숙 의원과 국민의힘 금종례 의원 간 경선으로 치러졌으며, 김 의원이 167명의 재석의원 중 142표를 얻어 당선됐다.남종섭 신임 의장은 당선 인사에서 "경기도의회가 만드는 해법이 대한민국 지방의회의 기준이 될 수 있도록 책임 있는 의회를 만들겠다"며 "전국 시·도의회와 연대해 지방의회의 독립성과 책임성을 높일 지방의회법 제정에도 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.이어 "어느 한 정당의 의장이 아니라 167명 의원 모두의 의장이 되겠다"며 "다수당은 포용하고 소수당은 존중하는 협치 문화를 만들고, 의원들의 의정활동을 적극 뒷받침하는 의회 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.고은정 제1부의장은 "의장단이 함께 안정적인 의회를 만들고 초선과 다선 의원 모두가 존중받는 의회를 만들겠다"며 "민생을 최우선으로 하는 의회다운 의회를 구현하겠다"고 밝혔다.김미숙 제2부의장은 "앞에서 이끌기보다 곁에서 함께하는 부의장이 되겠다"며 "도민 행복을 위해 동료 의원들과 힘을 모아 책임 있는 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.한편 경기도의회는 이날 의장단 선출을 시작으로 향후 상임위원회 구성 등 전반기 원구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.