'닫혔던 김대중 사저' 다시 시민 품으로... 민경선 "1호 결재" 약속 현실 됐다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 전임 시장 시절 폐쇄됐던 김대중 전 대통령 사저를 방문해 역사관과 전시 공간 등을 살피며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 현황을 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도 고양시 일산동구 정발산동 1327-6, 1327-7번지. 고급 주택가인 이곳은 김대중 전 대통령의 옛 일산 사저다. 지하 1층과 지상 2층이며 2개 동이 연결돼 있다. 두 필지로 연면적은 458㎡. ⓒ 김진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 고양시 일산동구 정발산동 1327-6, 1327-7번지. 고급 주택가인 이곳은 김대중 전 대통령의 옛 일산 사저다. ⓒ 김진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2021년 3월 18일 김대중 전 대통령의 정발산동 사저에서 열린 유품 기증식에 당시 이재준 고양시장과 김 전 대통령의 3남 김홍걸 국회의원이 참석했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 전임 시장 시절 폐쇄됐던 김대중 전 대통령 사저를 방문해 역사관과 전시 공간 등을 살피며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 현황을 점검했다. ⓒ 고양십 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 취임 전부터 약속했던 '김대중 대통령 사저 기념관' 재개방이 해설 프로그램 운영으로 본격적인 궤도에 올랐다. 민선 8기 들어 운영이 중단됐던 역사 공간을 다시 시민에게 개방하고, 민주주의·인권·평화의 가치를 배우는 역사교육 공간으로 되살리겠다는 공약이 취임 일주일 만에 가시적인 성과로 이어진 것이다.고양특례시는 7일부터 김대중 대통령 사저 기념관 문화해설 프로그램 운영을 시작했다고 밝혔다.김대중 대통령 사저 기념관은 김대중 전 대통령이 1987년부터 대통령 당선 전까지 거주했던 일산동구 정발산동 사저를 보존·활용한 공간으로, 민주주의와 인권, 평화의 가치를 계승하기 위해 조성됐다. 관람객들은 문화해설사의 안내를 받아 사저와 전시 공간을 둘러보며 김 전 대통령의 민주화 여정과 노벨평화상 수상으로 이어진 평화 철학, 시대적 의미 등을 살펴볼 수 있다.해설 프로그램은 매주 화요일부터 일요일까지 하루 세 차례(오전 10시·오후 1시·오후 3시) 사전 예약제로 운영되며, 관람 시간은 회당 약 90분이다.이번 재개관은 단순한 프로그램 운영 재개 이상의 의미가 있다.김대중 대통령 사저 기념관은 2021년 개관했지만, 민선 8기 이동환 전임 시장 시절 운영예산이 전액 삭감되면서 문화해설사와 운영 인력 계약이 종료됐고, 2023년부터 일반 관람과 해설 프로그램이 중단됐다. 이에 지역 시민사회와 더불어민주당 등에서는 "민주주의 역사 공간이 사실상 폐쇄됐다"며 재개방을 요구해 왔다. 당시 고양시는 예산과 운영 효율성 등을 이유로 들었지만, 운영 중단을 둘러싼 논란은 계속 이어졌다.민경선 시장은 이러한 상황을 선거 과정에서 주요 현안으로 제기했다. 지난 2월 예비후보 시절 첫 공식 일정으로 김대중 대통령 사저를 찾아 "시장에 당선되면 제1호 결재로 시민들에게 사저를 돌려드리겠다"고 약속했고, "민주화의 상징이자 노벨평화상 수상자인 김대중 대통령의 정신이 깃든 공간이 시민들에게 닫혀 있는 것은 안타까운 일"이라고 밝힌 바 있다.그 약속은 취임 첫날인 지난 1일 현실이 됐다. 민경선 시장은 민선 9기 첫 결재인 '열린고양 프로젝트'에 김대중 대통령 사저 재개방을 포함했고, 결재 직후 직접 현장을 찾아 운영 준비 상황을 점검했다.김대중 대통령 사저 재개방은 민선 9기 핵심 시정 철학인 '열린고양 프로젝트'를 상징적으로 보여주는 사업으로도 평가된다.민경선 시장은 취임과 함께 시장실 개방, 시장 직통 문자 운영, 시정회의 공개 확대 등 행정의 문턱을 낮추는 정책과 함께, 시민들이 이용하지 못했던 공공공간을 다시 개방하는 정책을 잇따라 추진하고 있다. 김대중 대통령 사저 역시 이러한 '시민에게 돌려주는 시정'의 대표 사례로 꼽힌다.고양시는 앞으로 사저 기념관을 단순한 전시 시설이 아니라 시민과 청소년이 민주주의와 인권, 평화의 가치를 체험하고 공감하는 참여형 역사교육 공간으로 운영할 계획이다.시 관계자는 "김대중 대통령 사저 기념관이 시민과 청소년이 민주주의의 소중한 가치를 배우고 공감할 수 있는 살아있는 역사교육 공간으로 자리매김할 수 있도록 내실 있게 운영해 나가겠다"고 말했다.이번 해설 프로그램 운영은 단순한 시설 재개장을 넘어, 운영 중단으로 멈춰 섰던 역사교육 기능을 정상화하고, 민선 9기 첫 공약 가운데 하나를 구체적으로 실현했다는 점에서 의미가 있다. 특히 '닫혀 있던 역사 공간을 시민에게 다시 돌려준다'는 민경선 시장의 시정 방향을 상징적으로 보여주는 첫 사례라는 평가가 나온다.