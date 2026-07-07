"해직 요구는 양심의 자유 침해"... 병역거부 활동가, 인권위 진정

반전과 평화라는 비종교적 이유로 양심적 병역거부를 선언했던 김민형(28·활동명 두부) 한베평화재단 활동가가 병역의무를 이행하지 않았다는 이유로 병무청으로부터 해직 요구를 받은 것은 인권침해에 해당한다며 국가인권위원회에 진정을 제기했다.
한베평화재단과 전쟁없는세상은 7일 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 "병무청이 병역법을 근거로 병역의무를 이행하지 않은 재직자를 해직해야 한다고 통보하고, 이를 이행하지 않을 경우 형사처벌 대상이 될 수 있다고 밝혔다"며 "한베평화재단이 이를 거부한 이후에도 병무청은 전화로 김민형 활동가의 재직 여부를 확인하는 등 압박을 이어갔다. 이에 김 활동가와 한베평화재단은 국가인권위원회에 공동 진정서를 제출했다"고 밝혔다.
그러면서 "이번 사건은 단순히 병역거부자 개인에 대한 형사절차의 문제가 아니라 국가기관이 민간 시민사회단체에 특정 활동가의 해직을 요구하고 형사처벌 가능성까지 언급하며 인사권에 개입한 매우 이례적인 사례"라며 "한 사람의 양심에 대한 통제를 넘어 시민사회의 독립성과 자율성을 위협하는 중대한 인권침해"라고 강조했다.
김 활동가는 '완전 병역거부자'다. 2018년 양심적 병역거부에 대한 헌법재판소 헌법불합치 이후 2020년 대체복무가 시행됐지만, 그는 대체복무까지도 거부하고 있다. ①기간 ②기관 ③군 독립성 세 가지 측면에서 대체복무가 징벌적이고 인권 침해적이라고 보기 때문이다.
대체복무 기간(36개월)은 현역 기간(18개월)의 2배이고, 대체복무 기관은 교정시설로 한정돼 있다. 대체역 심사위원회는 병무청 소속으로 국방부·병무청 추천 인사가 심사위원에 포함된다.
김 활동가는 지난 2월 23일 입영 당일 훈련소로 가지 않고 여의도 국회 앞에서 한국 사회 최초의 완전 병역거부를 선언했다. 병역법 제88조에 따르면 현역 입영 통지서를 받은 사람이 정당한 사유 없이 입영일이나 소집일로부터 3일 이내 입영하지 않을 경우 3년 이하 징역에 처해진다. 김 활동가는 4월 15일 병무청에 출석해 병역법 위반 혐의 첫 조사를 받았다.
이후 4월 29일 서울지방병무청은 김 활동가가 속한 한베평화재단에 '병역의무 불이행자 해직 통보' 공문을 보내 김 활동가의 '퇴직 사실을 확인할 수 있는 서류'를 5월 6일까지 팩스로 송부해 달라고 했다. 김 활동가가 "병역법 제88조(입영 기피) 위반자"라며 "고용주는 병역의무 불이행자를 임직원으로 채용할 수 없으며 재직 중인 경우엔 해직해야 한다"라고 통보한 것이다.
병역법 제76조는 '국가기관, 지방자치단체 장 또는 고용주는 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 사람을 공무원이나 임직원으로 임용하거나 채용할 수 없으며, 재직 중인 경우엔 해직해야 한다'라고 규정하고 있다.
여기엔 '병역판정검사, 재병역판정검사 또는 확인신체검사를 기피하고 있는 사람', '징집·소집을 기피하고 있는 사람', '군복무 및 사회복무요원 또는 대체복무요원 복무를 이탈하고 있는 사람'이 해당한다.
한베평화재단이 공문에 응하지 않자 병무청은 6월 4일 한베평화재단에 같은 내용의 2차 공문을 보내 6월 26일까지 같은 서류를 우편이나 팩스로 송부해 달라고 했다. "병역법 제93조에 의거, 고용주가 병역의무 불이행자를 임직원으로 채용하거나 재직 중인 사람을 해직하지 아니한 경우엔 6개월 이하 징역 또는 200만 원 이상 2000만 원 이하 벌금에 처하게 된다"라는 내용이 추가된 공문이었다.
"인권위, 독재 시절 해묵은 규정에 마침표 찍어달라"
김 활동가는 이날 기자회견에서 "제가 병역거부를 선언하고 형사절차를 감수하는 것과 일하는 직장을 빼앗기는 건 전혀 다른 문제다. 병무청의 해직 요구는 저에게 양심에 따른 선택을 하려면 삶의 기반까지도 잃어야 한다고 말하는 것과 다르지 않다"며 "병무청은 병역거부를 처벌하는 것을 넘어 병역거부자를 사회 구성원에서 지우려 하고 있다"라고 지적했다.
그러면서 "병무청은 이미 진행되고 있는 형사절차와는 또 다른 방식으로 저를 압박하기 시작했다. 아직 재판이 시작되지도 않았고, 법원이 아직 유죄라고 말한 적이 없는데도 먼저 저를 범죄자인 것처럼 취급했고, 제가 일하는 직장에 저를 해고하라고 요구했다"라며 "이건 형사절차와 별개의 불이익을 미리 가하는 것이며 과도하고 중복적인 제재"라고 비판했다.
김 활동가는 인권위를 향해 "병무청의 해직 요구가 제 개인의 생존권뿐 아니라 양심의 자유와 노동의 권리, 그리고 무죄추정의 원칙을 침해한 행위임을 분명히 확인해 달라"라며 "국가기관이 시민사회단체의 인사에 개입하고, 양심에 따른 선택을 이유로 생계를 압박하는 일이 다시는 반복되지 않도록 필요한 권고와 제도 개선에 나서주길 바란다"라고 촉구했다.
구수정 한베평화재단 상임이사도 "재판이 시작되기도 전에 병무청은 법원보다 빠르게 움직였다. 판결보다 먼저 두부의 일자리를 빼앗으려 한다"라며 "한베평화재단은 두부(김 활동가)를 해직하지 않았고, 앞으로도 동료의 손을 놓지 않을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 인권위에 "1973년 만들어진 낡은 법 조항이 2026년에도 한 청년의 양심과 삶을 옥죄도록 내버려둘 거냐"라며 "독재 시절의 해묵은 규정에 이젠 마침표를 찍어달라"라고 촉구했다.
김 활동가를 변호하는 임재성(법무법인 해마루) 변호사는 병무청을 향해 "병역거부자를 해고하지 않았다는 이유로 한베평화재단 관계자를 고발하지 말라. 협박은 충분히 하셨고, 한베평화재단은 병역거부자를 해고할 의사가 없다는 점을 이미 명백히 밝혔다"라며 "그럼에도 형사고발에 나선다면 우리는 이후 절차에서 이 법률(병역법 제76조)의 위헌성을 다툴 것"이라고 밝혔다.
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