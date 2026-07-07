"해직 요구는 양심의 자유 침해"... 병역거부 활동가, 인권위 진정

▲한베평화재단의 평화활동가 '두부'로 활동하는 김민형 씨가 7일 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 열린 병무청의 병역거부자 해직 요구 인권침해 문제에 대한 국가인권위원회 진정 기자회견에서 발언하고 있다. 한베평화재단, 두부 병역거부 후원회, 전쟁없는세상은 이날 서울지방병무청이 김 씨가 병역거부를 했다는 이유로 김 씨의 근무지인 한베평화재단에 해직을 요구한 것과 관련해 인권위에 진정서를 제출했다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기