중국, 태평양에 SLBM 시험 발사... 호주 등 태평양 국가들, 비판 목소리

큰사진보기 ▲6일 왕쉐멍 중국인민해방군 해군 대변인은 "낮 12시 1분 중국 해군 전략핵잠수함 한 척이 태평양 공해 해역에 훈련용 모의 탄두를 탑재한 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 한 발을 성공적으로 발사했다"며 "미사일은 예정된 해역에 정확히 낙하했다"고 발표했다. ⓒ 중국 국방부 X 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 이번 시험 발사는 앤서니 알바니즈 호주 총리와 시티베니 라부카 피지 총리가 피지 수도 수바에서 공동 기자회견을 갖고 상호방위조약을 맺은 당일 발생했다. 알바니즈 총리는 미국과 뉴질랜드로 유이했던 호주의 동맹국 숫자를 지난해 10월 파푸아뉴기니에 이어 이번에는 피지까지 넓히고 있다. ⓒ 알바니즈 총리 X 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 중국의 공식 입장은 이번 시험 발사에 아무 문제가 없다는 입장이다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 6일 정례 기자회견에서 "이번 시험 발사는 국제법과 관례에 따라 진행되는 중국의 연례 군사 훈련의 일환으로, 특정 국가나 목표물을 겨냥한 것이 아니다"라고 주장했다. ⓒ 중국 외교부 누리집 갈무리 관련사진보기

중국 해군이 태평양을 향해 탄도미사일을 발사한 것에 대해 호주와 일본, 미국 등이 일제히 비판하고 나섰다. 이번 발사는 지난 2024년 9월, 중국군이 태평양 공해 해역으로 대륙간탄도미사일(ICBM)을 발사한 지 1년 10개월 만이다.6일 왕쉐멍 중국인민해방군 해군 대변인은 "낮 12시 1분 중국 해군 전략핵잠수함 한 척이 태평양 공해 해역에 훈련용 모의 탄두를 탑재한 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 한 발을 성공적으로 발사했다"며 "미사일은 예정된 해역에 정확히 낙하했다"고 발표했다.왕 대변인은 "이번 미사일 시험 발사는 중국의 연례 군사 훈련의 일환으로 진행되는 것이며, 관련 국가에 사전에 통보했다"고도 덧붙였다. 미사일이 정확히 어느 해역에 떨어졌는지는 확인되지 않았다.중국의 미사일 발사에 태평양 연안 국가들은 일제히 비판하고 나섰다. 페니 호주 외무장관은 "이러한 행위는 지역 안정을 해치는 것"이라며 "호주는 이번 시험 발사가 중국의 급속한 군사력 증강이라는 맥락에서 나온 것이며, 이는 역내 국가들이 기대하는 의도에 대한 투명성과 확신이 부족하다는 점을 분명히 해왔다"고 말했다.그는 "태평양 도서국 포럼 지도자들은 태평양이 평화의 바다가 되기를 바란다는 점을 분명히 했다. 우리는 이번 시험 발사가 그러한 목표와 부합하지 않는다고 생각한다"라며 중국이 사전통보에서 '향후 24시간 이내에' 시험 발사를 실시하겠다고 명시했다고 밝혔다.리처드 마를스 호주 국방장관도 6일 기자회견에서 "중국은 시험 발사 계획을 발사 당일 통보했다"며 "이번 시험 발사는 장거리 미사일 시험 발사이며, 우리는 태평양 지역의 안정, 평화, 안보를 해치는 어떠한 행동에 대해서도 매우 우려하고 있다"고 했다.일본 정부 또한 성명을 통해 "중국의 군사 활동 증가에 대해 심각한 우려를 표명한다"라고 중국 측에 더 이상의 시험 발사를 재고할 것을 촉구했다.미국 역시 토미 피곳 미 국무부 대변인 명의의 성명을 통해 "미국은 중국이 잠수함에서 무장되지 않은 ICBM을 시험 발사해 남태평양에 떨어진 것을 주시했다"면서 "중국이 의미 있는 군비통제 논의에 참여하고, 다른 안보리 상임이사국 모두가 이미 약속한 대로 모든 ICBM과 우주발사체 발사에 대해 정례적인 사전 통보 체계를 확립할 것을 지속적으로 촉구한다"고 밝혔다.한편 이번 시험 발사는 앤서니 알바니즈 호주 총리와 시티베니 라부카 피지 총리가 피지 수도 수바에서 공동 기자회견을 갖고 상호방위조약을 맺은 당일 발생했다. 알바니즈 총리는 미국과 뉴질랜드로 유이했던 호주의 동맹국 숫자를 지난해 10월 파푸아뉴기니에 이어 이번에는 피지까지 넓히고 있다.호주 노동당은 2022년 집권 이후 태평양 도서 국가들에서의 중국 영향력 확대를 저지하기 위한 시도를 지속적으로 추진하고 있다. 파푸아뉴기니와 피지 외에도 바누아투, 투발루 등의 도서 국가와도 협정을 통해 중국의 군사기지 입성을 막는 성과를 이루기도 했다.지난 6월 취임한 매슈 웨일 솔로몬제도 총리 또한 호주 캔버라를 방문해 "태평양 지역의 평화와 안보는 태평양 국가들이 주도하고 다루는 것이 최선"이라며 과거 중국과 맺은 안보협정을 재검토하겠다고 공언한 바 있다.이렇듯 호주가 대중 견제 그물망 형성에 박차를 가하자 중국이 항의하는 차원에서 무력 시위를 강행한 것 아니냐는 분석이 나온다. 핵위협 감시 연구기관인 오픈뉴클리어네트워크의 쉬톈란 분석가는 <월스트리트저널(WSJ)>에 이번 시험 발사가 이웃 국가들의 항의를 피하기 위해 자국 내 사막에 시험 발사를 진행해 온 관행과 매우 대조적이라며 "이번 발사 자체가 힘의 과시 또는 신호라고 생각한다"고 보았다.그는 "이번 시험 발사가 7천 킬로미터 이상을 비행할 수 있는 JL-2 또는 신형 JL-3 미사일일 가능성이 높다"며 두 미사일 모두 핵탄두를 탑재할 수 있다고 덧붙였다.한편 중국의 공식 입장은 이번 시험 발사에 아무 문제가 없다는 입장이다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 6일 정례 기자회견에서 "이번 시험 발사는 국제법과 관례에 따라 진행되는 중국의 연례 군사 훈련의 일환으로, 특정 국가나 목표물을 겨냥한 것이 아니다"라고 주장했다.마 대변인은 인근 국가들의 비판을 두고는 "발사 활동은 안전하고 체계적이며 전문적으로 진행되었다"며 "관련 국가들이 이번 발사를 과대해석하지 않기를 바란다"고 밝혔다.그는 호주와 피지의 군사동맹에 대해선 "우리는 지정학적 게임을 하거나 정치적 사리사욕을 추구하지 않는다"면서 "관련 국가들이 도서 국가들의 독립과 자율성을 진정으로 존중하고, 지속 가능한 경제·사회 발전에 집중하며, 제3국의 이익을 해치거나 침해하는 행위를 삼가 주기를 바란다"는 원론적인 입장을 고수했다.