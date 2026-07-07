민경선, 첫 업무보고도 '현안 중심'... 핵심 공약사업 속도전 나섰다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 고양어울림누리 어울림극장에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 고양십 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 고양특례시청에 첫 출근을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 ‘열린고양 프로젝트’를 담은 민선9기 제1호 결재를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

취임 일주일을 맞은 민경선 고양특례시장이 첫 업무보고부터 형식보다 '현안 해결'에 방점을 찍으며 민선 9기 핵심 공약사업의 밑그림을 구체화하는 데 속도를 내고 있다.고양특례시는 민경선 시장이 9일부터 16일까지 도시·교통·산업·복지·환경·문화 등 6개 분야 8개 실·국·소를 대상으로 '현안 집중 보고회'를 연다고 밝혔다. 통상적인 업무보고 형식을 벗어나 핵심 현안만 압축 보고한 뒤 시장과 간부 공무원들이 자유롭게 토론하는 방식으로 진행된다.보고 대상은 신속한 정책 결정이 필요한 사업과 민선 9기 시정철학에 맞춰 방향 재설정이 필요한 사업, 장기간 해결되지 못한 집단민원 등이다. 새 시정의 핵심 공약을 조기에 구체화하고 주요 현안의 추진 방향을 빠르게 확정하겠다는 취지다.민경선 시장은 "현안 중심으로 실질적인 해결책을 논의하는 실용적인 보고를 통해 지난 4년간 고양을 멈추게 만든 원인을 진단하고 빠르게 변화시켜 나가겠다"며 "간부 공무원부터 적극적으로 나서는 공직문화를 만들어 시민이 체감하는 변화와 고양의 대전환을 최대한 앞당기겠다"고 밝혔다.이번 업무보고 방식은 민 시장이 취임 이후 강조해 온 '실용 행정'과 '속도감 있는 시정'을 구체화하는 첫 행보라는 점에서 주목된다. 보고 자체보다 의사결정과 실행력을 높이는 데 초점을 맞춘 만큼, 핵심 공약사업 추진의 속도를 끌어올리는 계기가 될 것으로 보인다.민경선 시장은 취임 첫날 '열린고양 프로젝트'를 민선 9기 1호 결재로 추진한 데 이어 시장 직통 민원 문자 제도를 도입하며 시민과의 직접 소통을 확대하고 있다. 운영 초기부터 100건이 넘는 시민 제안과 생활민원이 접수됐으며, 시 대표 캐릭터인 '고양고양이'를 활용한 콘텐츠도 시민들의 관심을 끌고 있다.또 김대중 전 대통령 사저 해설 프로그램 재개, 시정회의 유튜브 생중계, 1층 시장실 조성 추진 등 정책 결정 과정과 시장실을 시민에게 개방하는 시도도 이어가고 있다.민경선 시장이 첫 업무보고를 현안 중심 토론으로 시작한 것은 핵심 공약사업을 조기에 실행 궤도에 올리는 동시에 '열린 소통'과 '신속한 실행'이라는 민선 9기 시정 운영 기조를 공직사회 전반에 정착시키겠다는 의지를 보여주는 행보로 해석된다.민선 9기 첫 업무보고부터 '형식보다 실행'을 택한 민경선 시장의 선택이 실제 정책 성과로 이어질지 주목된다.