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교육

26.07.07 14:04최종 업데이트 26.07.07 14:53

혐오예방...학생 55% "배우고 싶다", 교사 70% "지도 어렵다"

실태조사 발표한 전교조가 "참담하다"고 한 까닭..."교사 정치기본권 보장해야"

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전국교직원노동조합이 7일 서울 서대문구 전국서비스산업노동조합연맹에서 혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사 결과 발표 기자간담회를 열고 있다.
전국교직원노동조합이 7일 서울 서대문구 전국서비스산업노동조합연맹에서 혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사 결과 발표 기자간담회를 열고 있다. ⓒ 전교조

서울 배재고 야구부 학생들의 '5.18 혐오 가무' 사건이 논란이 된 가운데, 혐오 표현 예방에 대해 초중고 학생들의 55%가 "제대로 배우고 싶다"라고 답했지만, 교사들의 70%는 "정치 중립 위반으로 문제 삼을까 우려되어 지도하기 어렵다"라고 답한 조사 결과가 나왔다. 이 조사를 벌인 전국교직원노동조합(전교조)은 "참담하고 절박한 상황"이라면서 정부 여당에 대책 마련을 촉구했다.

초중고 학생들 81%도 "배재고 야구부 사건 문제 있다"

7일 오전, 전교조가 서울 서대문구 서비스연맹 3층 회의실에서 연 기자간담회에서 발표한 '혐오·역사 왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사' 결과를 보면, '배재고 야구부 사건'에 대해 학생의 80.6%가 "다른 사람이나 지역, 역사적 아픔을 조롱하는 표현이라면 문제가 있다"라고 답했다. '상황에 따라 다르다'는 9.7%, '큰 문제는 아니다'는 2.9%였고, '잘 모르겠다'는 6.9%였다.

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이에 대해 전교조는 "많은 학생은 이미 무엇이 문제인지 알고 있다"라면서 "사회와 학교가 이를 더 명확하게 설명하고 함께 다루어 주기를 요구하고 있다"라고 분석했다.

이번 조사는 전교조가 전국 초6~고3 학생을 대상으로 지난 2일부터 6일까지 온라인으로 진행했다. 응답자 수는 1636명이었고, 표본오차는 95% 신뢰도 수준에 오차범위 ±2.42%였다.

같은 조사에서 '혐오 표현 등의 문제를 줄이기 위해 필요한 것'(3개 선택)에 대해 학생들의 55.3%는 "학교에서 제대로 배우는 것"이라고 답했다. '왜 문제가 되는지 생각해 보는 수업'은 42.9%였고, '심각한 혐오·차별 행동에 대한 학교의 분명한 조치'는 35.0%, '유튜브 등이 혐오 영상이나 자극적인 콘텐츠를 계속 추천하지 못하게 하는 제도'는 32.2%, '잘못한 사람이 사과하고 반성할 수 있는 기회'는 25.1%, '정치인과 어른들이 혐오와 조롱의 말을 쓰지 않는 것'은 25.0%였다.

반면, 교사들은 '혐오 표현에 대해 교육적으로 지도하기 어려운 이유'(해당 문항 모두 선택)에 대해 69.9%가 '정치적 중립 위반으로 문제 삼을까 우려된다'라는 점을 가장 많이 꼽았다. 이어 '학부모 민원이나 외부 공격 우려'는 60.1%, '학생들의 반발'이 47.1%, '학교 관리자나 교육청의 보호를 기대하기 어려움'이 45.3% 차례였다.

이번 조사는 전교조가 전국 초중고 교사를 대상으로 지난 2일부터 6일까지 온라인으로 진행했다. 응답자 수는 1109명이었고, 95% 신뢰도 수준에 오차범위 ±2.9%다.

교사 89%는 "최근 1년간 혐오 표현 접한 적 있어"

전국교직원노동조합(전교조) 조합원들이 7일 서울 서대문구 전국서비스산업노동조합연맹에서 혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사 결과 발표 기자간담회를 열고 있다.
전국교직원노동조합(전교조) 조합원들이 7일 서울 서대문구 전국서비스산업노동조합연맹에서 혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사 결과 발표 기자간담회를 열고 있다. ⓒ 연합뉴스

같은 조사에서 '최근 1년간 학생의 혐오 표현을 접한 적이 있느냐'(해당 문항 모두 선택)란 물음에 교사들의 73.9%가 "직접 목격했다"라고 답했다. 이어 "동료 교사나 학생을 통해 전해 들었다"는 15.4%였다. '최근 1년간 학생의 혐오 표현을 접한 적이 있는 교사'가 89.3%인 것이다. '직접 목격하거나 전해 들은 적이 없다'는 10.7%였다.

'혐오 표현 등을 예방하기 위해 가장 시급하게 마련되어야 할 대책'(3개 선택)으로 교사들은 '학교생활규정에 혐오 표현 금지와 교육적 조치 근거 명시'(55.8%)를 꼽았다. 이어 '플랫폼의 혐오·극단주의 콘텐츠 추천 책임 강화'(49.9%), '교육부 차원의 혐오 표현 대응 매뉴얼 보급'(42.4%), '교사의 정치기본권 보장 및 쟁점 교육 보호'(41.8%), '혐오 표현 대응 교사에 대한 법률지원과 민원 대응 체계 마련'(40.6%) 차례였다.

이날 전교조 박영환 위원장은 "오늘(7일) 조사 결과를 발표하는 마음은 참담함과 절박함 그 자체"라면서 "이미 우리 교실 깊숙이 들어와 아이들의 영혼을 잠식하고 있는 혐오 표현을 더 이상 이대로 방치해선 안 된다"라고 강조했다.

이어 박 위원장은 "지금 교육 현장의 가장 큰 문제는, 악성 민원과 교사들에게 가해지는 왜곡된 '정치적 중립성'의 강요"라면서 "이 부당한 압박 속에서, 교사들이 위축되고 손발이 묶여 있다. 이것이야말로 혐오를 방치하게 만드는 가장 큰 원인이자 당장 해결해야 할 위기"라고 짚었다.

전교조 위원장 "'정치 중립 강요'로 교사 손발 묶어, 혐오 방치 가장 큰 원인"

이에 따라 전교조는 이날 ▲학교생활규정 내 조치 근거 명시 및 공동대응 체계 구축 ▲교사 정치기본권 보장 및 쟁점교육 보호 제도 마련 ▲포괄적 차별금지법 제정 및 온라인 혐오·허위정보 규제 법제화 ▲정치권·언론·고위공직자의 혐오·차별·역사왜곡 표현에 대한 책임 강화와 처벌 및 제재 규정 마련 등의 과제를 요구했다.

이날 박 위원장은 기자 질문에 대한 답변에서 "혐오 표현 예방 문제는 교육부가 혼자서 책임질 수 있는 것이 아니기 때문에 국무회의 때 안건으로 다뤄야 한다"라면서 "국무회의에서 교육부가 책임 주체로 나서서 교육 문제는 어떻게 풀고, SNS 기업 등은 어떻게 규제할 것인지 등을 종합적으로 다뤄야 한다"라고 제안했다.

#혐오표현#전교조#배재고

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