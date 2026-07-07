혐오예방...학생 55% "배우고 싶다", 교사 70% "지도 어렵다"

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합이 7일 서울 서대문구 전국서비스산업노동조합연맹에서 혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사 결과 발표 기자간담회를 열고 있다. ⓒ 전교조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국교직원노동조합(전교조) 조합원들이 7일 서울 서대문구 전국서비스산업노동조합연맹에서 혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사 결과 발표 기자간담회를 열고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

서울 배재고 야구부 학생들의 '5.18 혐오 가무' 사건이 논란이 된 가운데, 혐오 표현 예방에 대해 초중고 학생들의 55%가 "제대로 배우고 싶다"라고 답했지만, 교사들의 70%는 "정치 중립 위반으로 문제 삼을까 우려되어 지도하기 어렵다"라고 답한 조사 결과가 나왔다. 이 조사를 벌인 전국교직원노동조합(전교조)은 "참담하고 절박한 상황"이라면서 정부 여당에 대책 마련을 촉구했다.7일 오전, 전교조가 서울 서대문구 서비스연맹 3층 회의실에서 연 기자간담회에서 발표한 '혐오·역사 왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사' 결과를 보면, '배재고 야구부 사건'에 대해 학생의 80.6%가 "다른 사람이나 지역, 역사적 아픔을 조롱하는 표현이라면 문제가 있다"라고 답했다. '상황에 따라 다르다'는 9.7%, '큰 문제는 아니다'는 2.9%였고, '잘 모르겠다'는 6.9%였다.이에 대해 전교조는 "많은 학생은 이미 무엇이 문제인지 알고 있다"라면서 "사회와 학교가 이를 더 명확하게 설명하고 함께 다루어 주기를 요구하고 있다"라고 분석했다.이번 조사는 전교조가 전국 초6~고3 학생을 대상으로 지난 2일부터 6일까지 온라인으로 진행했다. 응답자 수는 1636명이었고, 표본오차는 95% 신뢰도 수준에 오차범위 ±2.42%였다.같은 조사에서 '혐오 표현 등의 문제를 줄이기 위해 필요한 것'(3개 선택)에 대해 학생들의 55.3%는 "학교에서 제대로 배우는 것"이라고 답했다. '왜 문제가 되는지 생각해 보는 수업'은 42.9%였고, '심각한 혐오·차별 행동에 대한 학교의 분명한 조치'는 35.0%, '유튜브 등이 혐오 영상이나 자극적인 콘텐츠를 계속 추천하지 못하게 하는 제도'는 32.2%, '잘못한 사람이 사과하고 반성할 수 있는 기회'는 25.1%, '정치인과 어른들이 혐오와 조롱의 말을 쓰지 않는 것'은 25.0%였다.반면, 교사들은 '혐오 표현에 대해 교육적으로 지도하기 어려운 이유'(해당 문항 모두 선택)에 대해 69.9%가 '정치적 중립 위반으로 문제 삼을까 우려된다'라는 점을 가장 많이 꼽았다. 이어 '학부모 민원이나 외부 공격 우려'는 60.1%, '학생들의 반발'이 47.1%, '학교 관리자나 교육청의 보호를 기대하기 어려움'이 45.3% 차례였다.이번 조사는 전교조가 전국 초중고 교사를 대상으로 지난 2일부터 6일까지 온라인으로 진행했다. 응답자 수는 1109명이었고, 95% 신뢰도 수준에 오차범위 ±2.9%다.같은 조사에서 '최근 1년간 학생의 혐오 표현을 접한 적이 있느냐'(해당 문항 모두 선택)란 물음에 교사들의 73.9%가 "직접 목격했다"라고 답했다. 이어 "동료 교사나 학생을 통해 전해 들었다"는 15.4%였다. '최근 1년간 학생의 혐오 표현을 접한 적이 있는 교사'가 89.3%인 것이다. '직접 목격하거나 전해 들은 적이 없다'는 10.7%였다.'혐오 표현 등을 예방하기 위해 가장 시급하게 마련되어야 할 대책'(3개 선택)으로 교사들은 '학교생활규정에 혐오 표현 금지와 교육적 조치 근거 명시'(55.8%)를 꼽았다. 이어 '플랫폼의 혐오·극단주의 콘텐츠 추천 책임 강화'(49.9%), '교육부 차원의 혐오 표현 대응 매뉴얼 보급'(42.4%), '교사의 정치기본권 보장 및 쟁점 교육 보호'(41.8%), '혐오 표현 대응 교사에 대한 법률지원과 민원 대응 체계 마련'(40.6%) 차례였다.이날 전교조 박영환 위원장은 "오늘(7일) 조사 결과를 발표하는 마음은 참담함과 절박함 그 자체"라면서 "이미 우리 교실 깊숙이 들어와 아이들의 영혼을 잠식하고 있는 혐오 표현을 더 이상 이대로 방치해선 안 된다"라고 강조했다.이어 박 위원장은 "지금 교육 현장의 가장 큰 문제는, 악성 민원과 교사들에게 가해지는 왜곡된 '정치적 중립성'의 강요"라면서 "이 부당한 압박 속에서, 교사들이 위축되고 손발이 묶여 있다. 이것이야말로 혐오를 방치하게 만드는 가장 큰 원인이자 당장 해결해야 할 위기"라고 짚었다.이에 따라 전교조는 이날 ▲학교생활규정 내 조치 근거 명시 및 공동대응 체계 구축 ▲교사 정치기본권 보장 및 쟁점교육 보호 제도 마련 ▲포괄적 차별금지법 제정 및 온라인 혐오·허위정보 규제 법제화 ▲정치권·언론·고위공직자의 혐오·차별·역사왜곡 표현에 대한 책임 강화와 처벌 및 제재 규정 마련 등의 과제를 요구했다.이날 박 위원장은 기자 질문에 대한 답변에서 "혐오 표현 예방 문제는 교육부가 혼자서 책임질 수 있는 것이 아니기 때문에 국무회의 때 안건으로 다뤄야 한다"라면서 "국무회의에서 교육부가 책임 주체로 나서서 교육 문제는 어떻게 풀고, SNS 기업 등은 어떻게 규제할 것인지 등을 종합적으로 다뤄야 한다"라고 제안했다.