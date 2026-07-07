제7회 당진 합덕 연꽃축제, 생태를 배우며 걷는 '유유자적' 스탬프 투어 운영

큰사진보기 ▲유유자적 메인부스에서 사전 등록한 가족 단위 참가자들이 생태해설사의 안내를 받으며 스탬프 투어에 앞서 접수와 안내를 받았다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲4지점에서 생태해설사가 남생이를 중심으로 습지생태계의 중요성과 생물다양성의 가치를 참가자들에게 설명하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲신평중학교 학생들과 가족 단위 참가자들이 연꽃 줄기 속 통기조직을 직접 관찰하며 수생식물이 물속에서 살아가는 원리를 배우고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'유유자적' 스탬프 투어에 참여한 가족 단위 시민들이 생태해설을 들으며 합덕제 버드나무길을 따라 다음 탐방 코스로 이동하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲'유유자적' 스탬프 투어를 완주한 가족 단위 참가자들이 마지막 생태 지점에서 인증사진을 촬영하며 생태체험의 즐거움을 나눴다. ⓒ 김정아 관련사진보기

제7회 당진 합덕 연꽃축제가 지난 7월 3일부터 5일까지 합덕수리민속박물관과 합덕제 일원에서 성황리에 열린 가운데, 생태환경교육연구소 풀씨는 당진시 문화예술과 지원을 받아 '생태해설을 곁들인 스탬프 투어 유유자적(柳柳自適)' 프로그램을 운영하며 시민들에게 색다른 생태 체험을 선사했다. 이번 프로그램은 생태환경교육연구소 풀씨가 진행하는 합덕제 생태학교 생태해설사 양성과정 수강생들이 직접 현장 해설사로 참여해 교육과 실천을 연계한 현장형 프로그램이라는 점에서 의미를 더했다. 해설사들은 합덕제를 찾은 시민들과 함께 버드나무길을 걸으며 생태 이야기를 들려주고, 자연 속에서 배우는 생태교육을 실천했다.이어 생태해설을 곁들인 스탬프 투어 '유유자적'은 약 60분 동안 진행됐으며, 회차별 10명 내외의 소규모 인원으로 운영돼 참가자들이 해설사와 자유롭게 소통할 수 있도록 구성됐다. 또한 참가자들은 합덕방죽과 버드나무, 연꽃과 수련, 금개구리, 남생이, 큰고니 등 5개 생태 지점을 차례로 둘러보며 스탬프를 찍어 합덕제 생태요소가 디자인된 엽서를 완성했다. 각 지점에서는 연꽃과 수련의 생태적 특징을 비롯해 멸종위기 야생생물인 금개구리와 남생이, 겨울철 합덕제를 찾는 큰고니의 생태환경 등을 알기 쉽게 설명하며 자연과 생명의 소중함을 전했다.투어를 마친 참가자들에게 추억을 남길 수 있도록 폴라로이드 카메라로 기념사진을 촬영해 주었으며, 참여자 중 온라인 사전접수 선착순 200명에게는 합덕제 수생 식물이 그려진 친환경 손수건이 기념품으로 제공돼 프로그램의 의미를 더했다. 특히 이번 프로그램은 생태해설사 양성과정을 수강하는 교육생들이 실제 축제 현장에서 시민들을 대상으로 해설을 진행하며 실무 경험을 쌓는 기회가 됐다. 이는 지역의 생태 전문인력을 양성하고 시민들에게는 보다 전문적이고 깊이 있는 생태교육을 제공하는 선순환 모델을 제시했다. 무엇보다 생태환경교육연구소 풀씨는 앞으로도 지역 생태자원을 활용한 다양한 환경교육과 생태관광 프로그램을 통해 지속가능한 생태문화 확산에 앞장설 계획이다.김수정 생태환경교육연구소 풀씨 대표는 "연꽃축제를 단순히 아름다운 꽃을 감상하는 행사에 그치지 않고, 생태를 배우고 자연과 공존하는 방법을 체험하는 축제로 만들고 싶었다"며 "생태해설사 양성과정 수강생들이 시민들에게 직접 해설을 진행하는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다"고 말했다. 이어 "합덕제는 연꽃뿐 아니라 금개구리와 남생이, 큰고니 등 다양한 생명이 함께 살아가는 소중한 생태공간"이라며 "앞으로도 시민들이 자연을 가까이에서 이해하고 환경 보전의 가치를 실천할 수 있도록 생태교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다. 또한 "축제를 통해 양성된 해설사들이 지역의 생태자원을 알리는 주역으로 성장하고, 생태교육이 일상 속 문화로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.실제 해설을 맡은 생태해설사 양성과정 수료생들의 활약도 돋보였다. 축제가 진행되는 7월 4일~5일 양 이틀간 공인희, 권진영, 김옥자, 김옥주, 김정화, 어경란, 이강희, 전진경, 정동숙, 정귀영 씨가 해설사로 참여해 시민들과 함께 합덕제를 걸으며 프로그램을 이끌었다. 생태해설사는 단순히 생태 지식을 전달하는데 그치지 않았다. 계절에 따라 변화하는 습지의 모습과 합덕제가 지닌 역사적 가치, 생물다양성의 중요성을 생활 속 이야기와 접목해 설명하며 참가자들의 이해를 도왔다. 특히 어린이들의 눈높이에 맞춘 질문과 체험형 설명은 자연스럽게 호기심을 이끌어냈고, 부모들에게는 생태 보전의 의미를 다시 생각해 보는 시간을 가졌다.신평중학교에 재학 중인 한 학생은 "평소에는 연꽃이 예쁘다는 생각만 했는데, 오늘 해설을 들으면서 연꽃 줄기 안에 공기가 지나가는 '통기조직'이 있어 물속에서도 잘 자랄 수 있다는 사실이 가장 신기했다"며 "교과서에서만 보던 내용을 직접 눈으로 확인하니까 훨씬 쉽게 이해됐다"고 말했다.이어 "버드나무는 단순히 그늘을 만들어 주는 나무가 아니라 금개구리와 다양한 생물들이 살아갈 수 있는 환경을 만들어 주는 중요한 역할을 한다는 것도 처음 알게 됐다"며 "합덕제가 단순히 연꽃을 보는 곳이 아니라 여러 생명이 함께 살아가는 생태계라는 사실을 새롭게 느꼈다"고 소감을 전했다.이어 또 다른 초등학생은 "해설사 선생님이 연꽃과 수련의 차이를 직접 보여주시고, 금개구리와 남생이, 큰고니 이야기를 재미있게 설명해 주셔서 시간이 금방 지나갔다"며 "앞으로는 자연을 볼 때도 왜 이런 생물이 살아가는지, 어떤 역할을 하는지 먼저 생각해 보게 될 것 같다"고 말했다. 참여 학생들은 이번 생태체험을 통해 자연을 단순히 감상하는 대상이 아니라 다양한 생명들이 서로 연결되어 살아가는 공간으로 이해하게 됐으며, 생태 보전의 중요성을 몸소 느끼는 뜻깊은 시간이 됐다고 입을 모았다.가족 단위로 참여한 시민들의 호응도 컸다. 아이들은 연꽃과 수련의 차이를 직접 관찰하고 금개구리와 남생이, 큰고니 등 합덕제를 대표하는 생물들의 이야기에 귀를 기울이며 자연을 하나의 살아 있는 교과서처럼 배웠다. 부모들은 "평소 무심코 지나쳤던 풍경에 이렇게 많은 생명과 이야기가 숨어 있는 줄 몰랐다", "아이와 함께 걸으며 자연을 배우는 시간이 무엇보다 뜻깊었다"며 높은 만족감을 나타냈다.이번 프로그램은 생태환경교육의 방향을 잘 보여준 사례이기도 하다. 오늘날 생태교육은 단순히 환경 보호를 강조하는 데 머물지 않고, 지역의 자연유산을 이해하고 이를 지속가능한 관광과 지역문화로 연결하는 '환경 시민성'을 키우는 교육으로 발전하고 있다. 합덕제에서 운영된 '생태해설을 곁들인 스탬프 투어 유유자적(柳柳自適)' 역시 이러한 흐름 속에서 지역의 생태자원을 시민 참여형 교육 프로그램으로 모범적인 사례라는 평가를 받았다.아울러 생태환경교육연구소 풀씨가 양성한 해설사들이 실제 지역 축제 현장에서 전문성을 발휘하며 시민들과 소통한 것은 지역 인재 양성과 생태문화 확산이라는 두 가지 가치를 동시에 실현했다는 점에서 의미가 크다. 교육이 교실에서 끝나는 것이 아니라 지역사회로 이어지고, 수료생들이 다시 시민들에게 자연의 가치를 전하는 선순환 구조를 만들어냈기 때문이다.무엇보다 연꽃이 아름답게 피어난 합덕제에는 꽃을 보기 위해 찾은 방문객들의 발걸음과 함께 생태와 역사, 그리고 사람을 잇는 이야기가 함께 피어났다. '유유자적(柳柳自適)' 스탬프 투어는 자연을 천천히 걷는 즐거움 속에서 생명의 소중함을 배우고, 지역의 생태유산을 함께 지켜야 한다는 공감대를 넓히며 축제를 더욱 풍성하게 만든 의미 있는 프로그램으로 자리매김했다.