'최고위원 출마' 24세 정민철 "지금 해야 할 일은 족보논쟁 아냐"

큰사진보기 ▲정민철 더불어민주당 정책위원회 부의장이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마 선언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지상파3사 서울시장 선거 출구조사 결과(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 김시연 관련사진보기

정민철(2001生, 만 24세)

- 정치 인플루언서

- 유튜브, 인스타그램 등 '정민철의 이거 진짜예요?' 채널 운영

- 베스트셀러 <1020 극우가 온다> 작가

- 현 더불어민주당 정책위원회 부의장

- 전 노무현재단 온라인 혐오대응 TF위원

2001년생 만 24세, 정치 인플루언서로도 활동 중인 정민철 현 더불어민주당 정책위원회 부의장(전 노무현재단 온라인 혐오대응 TF위원)이 오는 8.17 전당대회 민주당 최고위원 출마를 7일 선언했다.지난 3일 1989년생 만 36세 김형남 전 민주당 서울시장 경선후보가 최고위원 출마에 도전한 데 이어 두번째 2030 세대 후보다.그는 이날 국회 소통관에서 한 출마회견을 통해 "이재명 정부 출범 이후 민주 진영은 단 한 번도 '문화 전쟁'에서 승리한 적이 없다. 싸울 전선조차 찾지 못했다"며 "지금 정치가 해야 할 일은 족보 논쟁이 아니라 새로운 질서를 세우는 일이다. 민주당은 아직도 구시대적 내분이나 벌이고 있다"며 변화를 요구했다."진격하는 민주당이 돼야 한다, 정민철을 침묵하지 않고 진격하는 민주당의 선봉장으로 키워달라"고 강조한 정 부의장은 회견문에서 자신을 '촉법 평론가'라 겨냥했던 유시민 작가를 에둘러 비판하기도 했다.정 부의장은 "저를 두고 누군가는 촉법 평론가라고 비난했고, 민주당을 건물에 비유하며 '대통령이 당을 재건축하려 한다' 주장하기도 했다"면서 "아니다, 정치는 건물이 아니라 강물이다. 우리 안에 누구도 허물지 않고, 더 많은 물줄기가 흐르도록 그 물길을 넓히고 강을 더럽히려는 자들에겐 한 발도 물러서지 않고 진격하겠다"고 목소리를 높였다.앞서 유시민 작가는 지난 달 방송인 김어준씨의 유튜브 방송에 출연해 이재명 대통령이 민주진영을 '재건축하려고 했던 것 같다, 이 과정에서 용역·촉법 평론가들을 썼다'는 취지로 말했다. 정 부의장을 비롯한 '뉴이재명 스피커'들을 비판하는 목소리였다.출마 선언 직후 기자들과 만난 정 부의장은 자신이 최고위원이 돼야 하는 이유로 '민주당-청년세대 간 연결'을 꼽았다. "지금 가장 중요한 것은 이재명 정부의 3대 메가 프로젝트 등 정부가 하고 있는 일을 온전히 청년 세대에게 단절되지 않고 전달할 수 있게 하는 것"이란 설명이다.그는 "(제가 최고위원이 돼) 당에 홍보 전선이 생기는 게 중요하다"며 "지금까지 정청래 당 지도부가 정말 열심히 해 오셨다만, 모든 부분에 대해서 극우 진영의 공격으로부터 이재명 정부가 온전히 보호받지 못한다는 느낌을 제가 청년 세대로서 강하게 받고 있었다. 그런 부분이 제가 당 지도부에 간다면 가장 크게 변화할 수 있는 부분이 아닌가 싶다"라고 말했다.정 부의장은 "지금 민주당은 아무래도 청년 세대와 단절됐다는 평가를 많이 받고 있다. 실제로 민주당이 어떤 정책을 내놓든 이재명 정부가 어떤 정책을 내놓든 순식간에 악마화와 가짜 뉴스로 도배되는 일을 겪고 있다"며 "이런 부분에서 더 빠르게 진격하는 게 중요하다"고 말해 지지를 호소했다.또 민주당의 낮은 2030 지지율을 어떻게 올릴지 묻자 "핵심은 민주당이 더는 진보적이지 않다는 것 때문에 많은 청년들이 실망하고 있다고 본다"며 "민주당이 (청년들이 사는) 사회를 더 변화 발전시킬 수 있다는 공통 의식이 생기면 지지율은 회복될 것"이라고 답했다.정 부의장은 앞서 방송 3사 출구조사에서 20대 남성이 오세훈 당시 국민의힘 서울시장 후보를 69.8%, 약 70% 가까이 지지한 데 대해서 'SNS 영향력'을 꼽았다.그는 "한 언론 보도에 따르면 두 후보 인스타그램 조회수가 약 10배~15배 정도까지 차이 났던 걸로 안다"며 "인스타 릴스나 유튜브 쇼츠를 보면 오세훈 후보가 정원오 (민주당) 후보에 비해 더 열심히 전달했다", "그래서 2030세대들이 오 후보의 정치 비전과 카리스마는 볼 수 있었던 반면 정 후보에겐 매력을 잘 못 느낀 것 같다"고 봤다.다음은 정 부의장의 주요 약력이다.