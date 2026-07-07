대전시의회 의장 조성칠, 부의장 김영미·류수열 선출

큰사진보기 ▲대전시의회 의장으로 선출된 조성칠(중구 제1선거구, 더불어민주당)의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전시의회 제1부의장으로 선출된 김영미(서구 제2선거구, 더불어민주당) 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시의회 제2부의장으로 선출된 류수열(중구 제2선거구, 더불어민주당) 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

제10대 대전광역시의회 의장에 조성칠(중구 제1선거구, 더불어민주당) 의원이 선출됐다. 대전시의회는 7일 오전 제297회 임시회 제1차 본회의를 열고 전반기 의장단을 선출했다.이날 의장 선거에는 조성칠 의원이 단독으로 입후보했다. 이는 대전시의회 22석 중 20석을 차지하고 있는 더불어민주당 의원들의 사전 간담회 결과에 따른 것으로, 조 의원은 전체 의원 22명 중 찬성 21표, 무효 1표로 의장에 당선됐다.이어 열린 부의장 선거에서는 제1부의장에 김영미 의원(서구 제2선거구, 더불어민주당) 제2부의장에는 류수열 의원(중구 제2선거구, 더불어민주당)이 각각 선출됐다.의장으로 선출된 조 의장은 "소통하는 열린 의회를 통해 시민에게는 더 낮고, 집행부에는 더 당당하며, 내부적으로는 더 따뜻한 의회를 만들어 시민이 자랑스러워하는 제10대 대전광역시의회를 반드시 실현하겠다"며 "대전시민만 바라보며 상생과 협치로 민생 경제 안정과 지역 발전을 반드시 이뤄내겠다"고 소감을 밝혔다.또한 김영미 제1부의장은 "집행기관에 대한 책임 있는 견제와 긴밀한 협력을 통해 시민의 이익과 대전의 미래를 향해 함께 나아가는 대전시의회를 만들어 가겠다"라고 당선 소감을 말했다.류수열 제2부의장도 "다양한 계층의 목소리를 정책에 생생히 반영하며, 시민 곁에서 늘 소통하는 열린 대전시의회가 되도록 하겠다"라고 당선 소감을 밝혔다.