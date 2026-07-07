김민석 직격한 정청래 "당대표 로망 발언, 대표적 자기 정치"

큰사진보기 ▲오는 8월 더불어민주당 당대표 선거 당권주자인 김민석 전 국무총리(왼쪽), 정청래 전 민주당 대표(오른쪽). ⓒ 오마이뉴스 이정민·유성호 관련사진보기

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당대표 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 전 대표가 자신을 향해 "자기 정치"라고 비판한 김민석 전 국무총리에게 똑같이 "자기 정치"라고 되받았다. 김 전 총리가 총리 재직 시절 "당대표가 로망"이라고 발언한 게 "대표적 자기 정치 사례"라고 맞받아치며 당권 경쟁에 직접 불을 붙인 것이다.정 전 대표는 7일 페이스북에 글을 올려 "자기 정치 폐해 비난에 대해 이제는 말할 수 있다"라며 "누가 '저 사람은 자기 정치를 하고 있다'고 주장했다면 정작 본인도 자기 정치를 하고 있는 것이다. 자기 정치 한다고 공격하는 사람이 항상 '남의 정치'만 하고 있다고 생각하는 사람은 별로 없을 것"이라고 운을 뗐다.그러면서 김 전 총리를 겨냥해 "국정에만 전념해야 할 정부 측 고위 관료 현직 국무총리가 TPO(시간·장소·상황)에 맞지 않게 '당대표 로망' 발언을 함으로써 평지풍파를 일으킨 게 대표적 자기 정치 사례"라고 비판했다. 정 전 대표는 "자기 정치라는 모호한 관념을 들고 와 상대방을 공격하는 것 자체가 부정확할 뿐더러 옳지도 않다"라며 "앞으로 주제 별로 이런 글을 자주 쓰겠다"라고 예고하기도 했다.정 전 대표는 "저보고 자기 정치를 했다는데 따져보겠다"라며 "당대표 취임 후 당직 인선에 탕평책을 썼다", "당대표 재임 기간 지면 단독 인터뷰를 한 차례도 하지 않았다", "지방선거 때 자기 사람을 꽂지 않았다", "1인1표제도 결국 권력 내려놓기"라고 반박했다. 당대표 시절 조국혁신당과의 합당 추진을 두고도 "합당에 원칙적으로 동의한다면서 실질적으로 반대해 무산시킨 게 오히려 자기 정치 아닌가?"라고 되물었다.정 전 대표는 "정청래가 자기 정치 하면서 청와대와 엇박자를 냈다고 공격하는데 저는 그렇게 생각하지 않는다. 자기 정치 프레임을 씌워서 공격해 그런 것 같지만 실제 따져보면 그렇지 않다"라며 "항상 당정청 원팀, 원보이스를 주장했고 실제 그렇게 했다. 당정청이 조율해 검찰·사법·언론개혁의 많은 입법 성과를 냈다"라고 강조했다.정 전 대표는 "당과 정부는 따로 또 같이 각자의 역할을 충실히 하고 그 총합이 이재명 정부의 성공과 총선 승리, 대선 승리, 정권 재창출의 결과물로 나와야 한다. 이런 여정에 돌출되고 일탈해 사적 이익을 추구했다면 그건 자기 정치라고 공격받아 마땅하다"라며 "자기 정치를 했다면 부당하고 억울한 공격에 일일이 대응했을 텐데 저는 그냥 묵묵히 참으면서 일을 했다. 당의 단합을 위해 평지풍파를 경계한 것"이라고 말했다.