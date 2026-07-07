경찰, 장윤기 사건 증거인멸 의혹 수사팀장 구속영장 신청

장윤기 여고생 살인 사건 수사 과정에서 증거를 인멸한 의혹으로 긴급 체포된 광주 광산경찰서 수사팀장에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.
광주광산서 살인 사건 관련 진상규명 특별수사팀은 7일 광산경찰서 형사과 A 경감에 대해 구속영장을 신청했다.
A 경감은 여고생 살해 사건 피의자 장윤기(구속 기소) 체포·수사 과정에서 사람을 묶는 데 사용할 수 있는 '케이블 타이' 등을 발견하고도 일부러 증거에서 누락한 혐의로 전날 긴급 체포됐다.
현재 국가수사본부는 각종 의혹 규명을 위해 경찰청 수사인권담당관(총경)을 팀장으로 임명하고, 27명 규모의 특별수사팀을 꾸려 수사를 진행하고 있다.
경찰 특별수사팀은 "증거인멸 등 관련 혐의와 경위를 상세히 밝히기 위해 폭넓은 수사를 진행하고 있다"며 "한 점의 국민적 의혹도 남지 않도록 철저하고 엄정하게 수사하겠다"고 말했다.
한편, 광주지방검찰청은 이날 장윤기 여고생 살인 사건과 관련해 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주 광산경찰서 형사과와 주요 피의자 주거지 등에 대한 압수수색을 벌였다.
검찰은 이 사건 초동 수사 과정에서 경찰과 장윤기의 부친인 현직 경찰관과의 유착 의혹 등이 일자, 광주지검 형사1부장 김봉진 검사를 팀장으로 하는 수사팀을 꾸려 직접 수사에 나섰다.
[관련기사]
검찰 "장윤기, 여고생 납치·성폭행하려다 저항하자 살해" https://omn.kr/2ihiq
장윤기 사건 증거, 고의 인멸?...경찰팀장 측 "있을 수 없는 일" https://omn.kr/2iz02
검찰, 광산경찰서 압수수색... "여고생 사건, 유착 의혹 규명"
https://omn.kr/2iz5c