"좋은 책 소개 공간, 여전히 필요" 5년 만에 돌아온 '동네서점'

큰사진보기 ▲장수련 불광문고 수련점 대표가 1일 서울 은평구 불광문고 수련점 서가 앞에서 <오마이뉴스> 사진 취재에 응하고 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기

"다시 시작하는 이유는 단순합니다. 좋은 책을 소개하는 공간은 여전히 필요하다고 믿기 때문입니다." (장수련 불광문고 수련점 점장)

"불광문고가 문을 닫기로 결정한 순간부터, 아니 그보다 훨씬 오래전부터 다시 서점을 하게 될 거라고 생각했다. 불광문고 대표님께서 생전에 '내가 서점을 그만두더라도 직원들이 함께 서점을 이어갔으면 좋겠다'고 자주 말씀하셨다. 서점을 그만둔다는 생각보다는 어떻게 다시 시작할 것인가를 고민했다."

큰사진보기 ▲장수련 불광문고 수련점 대표가 1일 서울 은평구 불광문고 수련점 서가 앞에서 <오마이뉴스> 사진 취재에 응하고 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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"서점에서 돈을 많이 벌 수는 없지만, 벌기보다 안 까먹으면 '진짜 진짜' 다행이지만, 좋은 책을 소개하는 일의 가치는 사라지지 않았다고 생각한다."

큰사진보기 ▲은평구 주민들이 1일 오후 서울 은평구 불광문고 수련점에 모여 불광문고의 재개점을 돕고 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기

동네 사랑방 역할을 했던 불광문고가 폐점한 지 어느덧 5년이 흘렀다. 지난해 10월에는 25년 간 불광문고를 지켰던 최낙범 대표도 세상을 떠났다. 그러나 장수련 점장은 포기할 수는 없었다.그는 2021년 불광문고가 폐점하기 전까지 그곳에서 23년을 일했다. 장씨는 6일 <오마이뉴스>에 "문을 닫은 뒤에도 사람들을 만나면 늘 '서점을 준비하고 있다'는 말을 했다"며 "은평구 곳곳을 걸으며 자리를 찾다 지난해 지금의 공간을 만났다"고 말했다. 불광문고 수련점은 서울 은평구 역촌동 역말사거리에 지난 3일 다시 문을 열었다.불광문고는 없어졌지만, 자신의 이름을 딴 '수련점'이라고 덧붙여 부르기로 했다. 어떻게든 '불광문고'의 정체성을 이어가고 싶은 마음에서다. 과거 불광문고 쿠폰을 가져오면 사용할 수 있는 이벤트도 연다.그러나 역세권도 아니고 유동인구도 많지 않은 공간이다. 장씨가 공인중개사를 찾으면 대부분 이면도로 월세 70~80만 원 정도의 작은 공간을 추천했다고 한다. 그는 "그분들도 오프라인 서점은 사양산업이라고 생각해 저에게 '최대한 위험을 줄여야 한다'고 조언했다"면서 "하지만 나는 서점은 사람들이 일부러 찾아오는 공간이기도 하지만 우연히 발견하는 공간이기도 하다고 생각했다. 그래서 대로변만큼은 포기하고 싶지 않았다"고 말했다.서점의 면적은 기존 서울 은평구 불광동에 있었던 230평 규모에서 60평으로 줄어들었다. 서점 입구 쪽에는 카페도 함께 운영하기로 했다. 그럼에도 장씨는 "한 권 한 권을 오래 고민해서 고르고 소개하겠다"고 마음 먹었다. '지금의 우리에게 필요한 질문과 이야기'를 담은 책을 주로 서가에 진열할 계획이다.그는 "경영적 관점에서 보면 (지역 서점은) 시작하지 않는 것이 맞다. 인터넷 서점과 대형 플랫폼으로 더 어려워졌고, 참고서 시장도 사라졌다"면서도 "불광문고에서 23년 동안 일하면서 책 한 권이 사람을 바꾸는 모습을 많이 봤다. 그 경험이 나를 다시 서점으로 돌아오게 했다"고 말했다.그의 마음을 읽었는지 개점을 앞둔 지난 1일에는 은평구 주민들 대여섯 명이 수련점으로 모였다. 시트지 부착 같은 대표가 동료와 둘이서 하기 어려운 일을 돕기 위해서였다.이날 수련점을 찾은 대학생 함채윤(24)씨는 과거 불광문고를 자주 이용하던 주민이다. 함씨는 "초등학생 때는 엄마 손을 잡고 불광문고에 왔고, 중고등학생 때는 문제집도 많이 사러 왔다. 코로나19가 터지고 서점 문을 닫게 되어 학창시절의 추억이 사라진 듯해 너무 속상하더라"라고 말했다.그런 함씨에게 불광문고 수련점의 재개점은 반가운 소식이었다. 그는 "불광문고가 다시 연다는 소식을 듣고 가족들에게도 알렸다. 개점 작업을 할 사람을 찾는다고 해서 놓칠 수 없다 싶었다"며 "이렇게 새롭게 다시 시작하는 불광문고에 살짝이라도 기여하고 싶다"고 밝혔다.그는 "물론 인터넷 서점에서 책을 사는 것이 더 싸고 편하다. 그렇지만 동네 서점에 가서 표지도 한 번 넘겨보고 책을 사는 일이 지닌 장점이 있다"며 "살아가면서 기댈 수 있는 '비빌 언덕' 같은 공간을 남겨두고 싶다. (점장님이나 모인 주민들처럼) 이렇게 노력하는 사람들이 있기에 대형 유통사나 대형 서점이 판치는 세상에서 동네 서점이 다시 생기고, 살아남는 게 아닐까?"라고 전했다.30대 여성 이지혜씨 역시 이날 일손을 돕기 위해 불광문고 수련점을 찾았다. 은평구 주민인 이씨는 "불광문고에 이어 (작년) 연신내문고까지 없어져서 마음이 좋지 않았다. 과거 불광문고에 가본 적은 없지만 책이나 도서관에 대한 애정이 크다 보니 슬픈 마음이 들었다"고 밝혔다.주민들에게 불광문고를 돕자고 제안한 출판사 편집자 김미선씨는 "그저 함께 돕자고 말했을 뿐인데 다들 좋다고 연락을 주셨다. 나처럼 반가운 마음이었겠구나 싶더라"라며 "(점장님께) 불광문고에서 사용했던 가구나 집기 등을 창고에 보관하고 있다는 이야기를 전해들었다. 나도 언젠가 불광문고가 다시 자리를 찾아 열리겠지 생각해 쿠폰도 몇 년 간 갖고 있었다"라고 말했다.김씨는 "이 시대에는 SNS의 알고리즘을 뛰어 넘는 우연한 만남이 필요하다고 생각한다. 알고리즘은 내 취향일 수도 있지만 확증편향일 수도 있다"라며 "동네 서점에 오면 내가 생각하지 않았던 만남이 가능하다. 사람들이 책에 얽힌 다양한 이야기를 원하는 마음으로 도서전을 찾기도 하는데, 그 이야기가 가능한 곳이 바로 동네 서점"라고 강조했다.