이건태, 민주당 최고위원 출마 "엇박자 지도부 교체가 시대정신"

큰사진보기 ▲더불어민주당 이건태 의원이 7일 국회 소통관에서 당 최고위원 출마 선언 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이건태 더불어민주당 의원이 오는 8·17 전당대회 최고위원 출사표를 던졌다. 연임 도전이 유력한 정청래 전 대표가 이재명 정부와 '엇박자'를 냈다고 직격하며 당·정·청 간 소통 강화를 강조하고 나섰다.이 의원은 7일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이번 민주당 전당대회 최고위원 출마를 선언한다"라며 "그만큼 이재명 정부를 성공시키고 압도적 정권 재창출을 이뤄내겠다는 의지가 누구보다 확고하고 절박하기 때문"이라고 밝혔다.그러면서 "당과 정부와 청와대를 빈틈없이 잇는 가장 확실한 직통 창구가 되겠다"라며 "이재명의 방패에서 이제는 국정 성공과 정권 재창출을 강력하게 쟁취하는 최전방 공격수가 되어 대한민국의 위대한 도약에 한몸을 기꺼이 바치겠다"라고 강조했다.이 의원은 "다가오는 8·17 전당대회는 단순히 지도부 몇 명을 뽑는 자리가 아니다. 이재명 정부의 성공을 실력으로 뒷받침하고 민주당이 다음 총선 승리와 차기 정권 재창출을 완벽하게 준비해야 하는 중대한 선거"라면서 "민주당 정권을 이어가지 못하면 개혁은 또다시 신기루처럼 사라지고 이재명 정부의 실적은 정당한 평가를 받지 못할 것"이라고 말했다.정청래 전 대표 지도부를 겨냥해선 "민주당이 6·3 지방선거에서 국민의 냉정한 경고를 받았다"라며 "자기 정치 욕심으로 이재명 대통령을 제대로 지원하지 못하고 엇박자를 냈기 때문"이라고 지적했다. 그러면서 "이재명 정부와 엇박자를 낸 지도부 교체는 당원들의 요구이자 이번 전당대회의 시대정신"이라며 "제가 최고위원이 되어 이 고질적인 문제를 뿌리 뽑고 당·정·청간 1mm의 오차도 허용하지 않겠다"라고 밝혔다.이 의원은 "많은 분이 저를 '대장동 변호인'으로 기억하고 계실 것"이라며 "정치검찰이 비열한 조작 수사와 기소로 이재명 대표를 죽이려 할 때 최일선에서 이재명 대통령을 지키며 그 무도한 칼날을 온몸으로 막아냈다"라고 말했다. 또 "법왜곡죄, 표적수사금지법 등 검찰개혁 법안 10건을 대표 발의하며 검찰개혁 입법에 앞장서 왔다"라며 자신의 성과를 강조했다.이 의원은 "철저한 당·정·청 원팀 체제를 구축해 국정 동력을 극대화하겠다"라며 "국민과 당원이 민주당에 실망했던 불협화음은 제가 최고위원이 되는 순간 흔적도 없이 사라질 것"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 국정 철학과 당의 목소리를 가감 없이 연결하는 강력한 '명통 창구'가 되겠다"라며 "사법개혁과 검찰개혁을 완벽하게 매듭지어 이재명 정부의 개혁 효능감을 더 높이겠다"라고 약속했다.이 의원은 또 "정권 재창출을 하려면 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 유능한 민생 정당이 돼야 흔들리지 않는 구조적 다수가 된다. 이를 위해 당내 '민생 성과 점검 특별위원회'를 신설하겠다"라며 "당론으로 결정해야 할 사안들은 30일 숙의 기간과 공개 토론회를 제도화해 당원을 진짜로 섬기는 당원주권과 1인 1표제를 더 강하게 뒷받침하겠다"라고 강조했다.