세종시, '빚 없이' 2102억 올해 첫 추경 편성… '시민 체감형' 민생 예산 집중

큰사진보기 ▲7일 조수창 기획조정실장이 추경예산안 관련 브리핑을 진행하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲세종시는 극심한 재정난 속에서도 시민들이 삶에서 즉각적으로 체감할 수 있는 경제 활성화 및 민생·복지·일자리 사업을 최우선으로 반영했다. ⓒ 세종시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 조수창 기획조정실장이 브리핑을 갖고 질문에 답하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

민선 5기 세종특별자치시가 출범 이후 첫 시험대로 2,102억 원 규모의 '2026년도 제1회 추가경정예산안'을 편성해 시의회에 제출했다. 세종시는 총채무가 5,200억 원에 달하고 연말 채무 비율이 22.5%까지 치솟을 것으로 우려되는 심각한 재정 위기 속에서, 추가적인 지방채 발행 없이 '지출 구조조정'과 '세입 재추계'만으로 이번 추경 재원을 마련했다고 밝혔다.조수창 세종시 기획조정실장은 7일 오전 시청 정음실에서 기자회견을 열고 "이번 추경안은 본예산 편성 이후 변경된 재정 여건과 시급한 민생 현안을 반영하기 위해 마련됐다"며 추경 규모와 재정 타개 방향을 상세히 설명했다. 시의회에서 원안 통과될 경우 올해 세종시 총예산은 본예산 대비 2,102억 원이 증가한 2조 2,931억 원이 된다.이번 추경의 가장 큰 특징은 극심한 재정난 속에서도 건전성을 지키기 위해 추가 차입이나 지방채 발행을 전면 배제했다는 점이다. 세종시는 부족한 재원을 메우기 위해 시 본청뿐만 아니라 산하기관까지 포함하는 전방위적 지출 구조조정을 단행했다.특히 시는 산하기관 출연금 중 전년도와 전전년도에 다 집행하지 못하고 남은 '집행 잔액 반납분'의 평균치만큼을 이번 추경에서 과감히 감액 편성했다. 시 관계자는 "시에서 강력한 지출 구조조정을 하고 있는 만큼 산하기관도 자체적인 구조조정과 운영 효율화가 필요하다는 판단에 따른 조치"라고 설명했다. 이외에도 상반기 재정 효율화 TF를 통해 체납 징수를 한층 강화하고, 전동·전의 산업단지 공유지 매각 등 숨은 세원을 발굴해 세외 수입을 확보했다.세종시는 극심한 재정난 속에서도 시민들이 삶에서 즉각적으로 체감할 수 있는 경제 활성화 및 민생·복지·일자리 사업을 최우선으로 반영했다.가장 눈에 띄는 대목은 소상공인과 골목경제를 살리기 위한 과감한 재원 투입이다. 지역화폐 '여민전' 발행 예산을 107억 5,000만 원 증액하여 연말까지 차질 없는 발행을 보장했으며, 고유가로 어려움을 겪는 시민들을 지원하기 위해 417억 원 규모의 '고유가 피해지원금'을 신규 편성했다. 버스·택시 등 운수업계 유류비 보전(49억 원)과 대중교통 이용 편의를 위한 이응패스(23억 원), K-패스(18억 원) 등 교통 복지 예산도 함께 증액됐다.특히 그동안 재정 부족으로 본예산에 소요액을 다 담지 못해 하반기 지급 중단 위기에 놓였던 필수 법정 복지 비용 약 420억 원을 이번 추경을 통해 전액 확보하며 복지 사각지대 발생 우려를 해소했다. 이에 따라 하반기 펑크 위기에 처했던 아동과 노인 등을 위한 필수 보편 복지 예산이 대폭 보강됐다. 구체적으로는 영유아보육료 지원 122억 원, 부모급여 25억 5,000만 원, 아동수당 25억 2,000만 원, 기초연금 24억 6,000만 원이 각각 증액됐다. 이외에도 출생아 수 증가 추세에 맞춰 난임부부 시술비(10억 원)와 출생축하금(8억 원) 등을 늘리고 본격적인 통합돌봄 사업(2억 2,500만 원)을 신규 반영하는 등 촘촘한 사회복지 안전망을 구축했다.지역 경제 활력을 위한 맞춤형 일자리와 청년 자립 지원도 대폭 확충됐다. 청년성장프로젝트(3억 8,000만 원)와 사회연대경제 청년 일경험 시범사업(1억 7,000만 원)이 신규로 마련됐으며, 노인일자리 및 사회활동 지원 예산이 4억 9,000만 원 증액됐다. 첨단바이오헬스와 미래모빌리티 분야 등의 취업을 촉진하는 지역산업맞춤형 일자리 지원 사업에도 5억 원이 신규 투입됐다.이날 브리핑에서는 세종시의 고질적인 재정 불안정성을 어떻게 타개할 것인가에 대한 질의가 집중됐다. 세종시는 행정기관이 아무리 입주해도 취득세나 재산세 등 자체 세수 증대에는 한계가 있고, 신도심 개발에 따른 행정 수요와 예산 집행 시차 때문에 구조적 적자가 발생할 수밖에 없는 특수성을 안고 있다.조수창 실장은 전날(6일) 조상호 시장이 직원 소통의 날에 언급한 '재정 위기 타개 자신감'의 행간에 대해 "하반기 행정수도 완성에 역량을 집중해 도시 성장 양상 자체를 바꾸겠다는 의지"라고 설명했다.단기적으로는 현재 일몰 위기에 처한 보통교부세 보정 법안의 연장을 행정안전부에 강력히 요구하는 한편, 궁극적으로는 민선 5기 공약인 '보통교부세율 1% 정률제 자체 확보'를 위해 시장의 정치력과 공무원 조직의 실무적 지원을 총동원해 체계적으로 대응하겠다는 로드맵을 밝혔다. 또한, 외부 전문가가 참여하는 '재정 혁신 TF'를 압축적으로 운영해 시정 전반의 우선순위와 선택·집중 과제를 조율할 계획이다.조 실장은 "지금이 세종시 재정의 가장 어려운 시기인 것은 맞지만, 이를 지혜를 모으는 기회로 삼겠다"라며 "내년도 본예산 편성 전까지 혁신적인 구조조정을 완수해 시민들이 걱정 없이 지낼 수 있도록 지속 가능한 재정 기반을 다지겠다"고 강조했다.한편, 이번 제1회 추경안은 세종시의회 상임위원회별 예비심사와 예산결산특별위원회 본심사를 거쳐 오는 7월 30일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.