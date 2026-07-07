우크라이나 맹공으로 위기에 빠진 푸틴... 나토 정상회담 돌파구 될까

큰사진보기 ▲러시아 옴스크 지역 주지사가 해당 주가 우크라이나 드론의 공격을 받았다고 밝힌 가운데, 6일 러시아 옴스크에 위치한 정유공장에서 화재가 발생했다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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러시아-우크라이나 전쟁이 한층 격렬해지면서 양측의 피해도 눈덩이처럼 불어나고 있다. 러시아는 6일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에 탄도 미사일과 드론 공격을 가했다. BBC는 우크라이나 당국자의 말을 인용해 이번 공격으로 수도 키이우에서 사망자와 부상자가 발생했다고 보도했다.이번 공격은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아가 "대규모 공격을 준비하고 있다"고 경고한 몇 시간 뒤에 있었다. CNN은 이날 공격으로 우크라이나 여러 지역에서 정전이 발생했다고 보도했다.러시아 국방부는 성명을 통해 6일 공격에 "고도의 정확성을 갖춘 장거리 무기"가 사용됐다며 키이우의 방산업 시설과 연료 및 에너지 시설이 목표였다고 밝혔다. 그러면서 이번 공격은 "러시아 민간 시설에 대한 우크라이나 공격에 대한 대응"이었다고 했다.러시아와 우크라이나는 최근 보복성 상호 공격을 계속하고 있다. 지난주 우크라이나는 러시아 곳곳의 정유시설을 공격했다. 3일에는 상트페테르부르크에 가까운 정유시설을 공격하기도 했다. 젤렌스키 대통령은 사회관계망을 통해 우크라이나가 "러시아 전쟁의 수입원인 정유시설"을 타격했다고 확인했다. 또한 "중요한 군사시설도 공격했다"면서 "이곳이 우크라이나 국경에서 850킬로미터나 떨어진 곳"이라고 강조했다. 러시아 깊숙한 곳까지 타격한 점을 언급하며 우크라이나군의 공격 능력을 과시한 것이다. 러시아 레닌그라드 오블라스트 주지사는 이 지역이 우크라이나 드론 공격을 받았음을 확인했다.3일 있은 우크라이나의 공격은 하루 전인 2일 러시아가 우크라이나에 대대적인 공격을 가한 것에 대한 보복의 성격이 강했다. 2일 러시아의 공격으로 우크라이나에서는 사망자가 발생하는 등 전쟁 이후 세 번째로 큰 규모의 피해를 입었다.우크라이나의 공격에 맞서 러시아는 4일 우크라이나의 폴타바 지역과 이곳의 나프토가즈 그룹의 가스 생산 시설을 공격했다. <유로뉴스>는 이 회사 대표의 말을 인용해 러시아 공격으로 시설 가동이 중단됐다고 보도했다. 이날 러시아의 공격으로 우크라이나 여러 지역에서 어린이를 포함해 수십 명이 부상을 입었다. 다음날인 5일에도 러시아는 우크라이나 전역에 대규모 공격을 가했다.최근 러시아와 우크라이나의 상호 보복성 공격이 계속되고 있는 이유 중 하나는 우크라이나의 러시아 공격이 이전보다 한층 강화됐기 때문이다. 지난해부터 드론 생산량을 늘리고 국내산 장거리 미사일도 개발한 우크라이나가 러시아 본토 공격을 강화한 것이다. 우크라이나는 이런 전력 자산을 이용해 러시아의 원유 생산 및 공급 시설을 타격해 민간과 군에 동시 타격을 입히고 있다.6월 25일 젤렌스키 대통령은 사회관계망을 통해 "전쟁 종식을 위해 침략국 러시아를 압박하는 40일 작전을 승인했다"고 밝혔다. 이는 러시아군의 무기 저장소와 병참 업무를 겨냥한 중거리와 장거리 공격을 의미한다. 그 결과 우크라이나의 러시아 공격은 5월 210차례에서 6월 303차례로 증가했다고 미국의 싱크탱크인 전쟁연구소(ISW)가 밝혔다.우크라이나의 전략은 지금까지 성공한 것으로 보인다. 우크라이나는 러시아 본토 깊숙한 곳까지 공격해 정유시설과 미사일 무기고 등을 집중적으로 타격했고 그 결과 러시아는 치명적인 피해를 입었다.러시아가 입은 가장 심각한 피해는 정유시설 파괴로 인한 연료 부족과 공급 차질이 빚어졌다는 점이다. CNN은 러시아의 83개 지역 거의 대부분이 연료 부족을 겪고 있고 그 결과 많은 주유소가 판매 할당제를 시행하고 있다고 보도했다. 또한 6월 21일 러시아가 점령한 크림반도에서 처음 시작된 일반인 대상 연료 판매 제한 조치가 이제 러시아 11개 지역으로 확대됐다고 전했다. 우크라이나의 맹공으로 러시아는 연료 부족 위기에 직면했고 이는 러시아가 지난 겨울 대대적으로 우크라이나 에너지 시설을 공격해 영하 20도 아래로 떨어진 혹한에 우크라이나 국민을 가두었던 상황과 대비된다.러시아는 전투 면에서도 위기를 겪고 있다. 러시아는 지난 1월의 종전 협상에서 우크라이나가 영토의 약 20%를 러시아에 넘길 것을 주장했으나 이제 그런 주장을 계속하기 힘든 상황이 됐다. 2026년 들어 러시아군의 우크라이나 영토 장악 속도가 2025년에 비해 훨씬 줄었기 때문이다. <알자지라>는 ISW의 분석을 인용해 러시아가 현재의 속도로 우크라이나 영토 20%를 장악하려면 5150일, 약 14년이 걸릴 것이라고 보도했다.러시아는 병력 조달 면에서도 위기를 겪고 있다. 미국의 싱크탱크인 국제전략문제연구소(CSIS)에 따르면 7월 1일 현재 러시아군 사상자는 140만 명이었다. 우크라이나군은 6월에만 러시아군 사상자가 약 4만 명에 달했다고 밝혔다. 이는 러시아의 한 달 병력 모집 인원인 2만4000명에서 3만 명 정도를 넘어서는 숫자로 우크라이나의 공격이 계속되면 러시아군이 병력 면에서 위기에 처할 수 있음을 말해준다.이 모든 상황은 푸틴 대통령에게 심각한 위기로 작용하고 있고 우크라이나와의 종전 협상에서도 이전과는 다른 상황에 처해있음을 말해준다. 러시아는 여전히 우크라이나 영토 20%를 주장할 수는 있지만 우크라이나가 이를 수용할 가능성은 낮아졌다고 볼 수 있다. 그렇다고 전력 우위를 통해 우크라이나를 압박할 수도 없는 상황이다.이런 상황 변화가 양국 간 종전 협상에 어떤 영향을 미칠지는 아직 알 수 없지만 적어도 우크라이나가 미국이 이전에 제안한 종전 합의 사항을 모두 수용할 가능성은 낮아 보인다. 미국은 안전 보장 대신 우크라이나에 20%의 영토를 러시아에 넘기는 내용이 포함된 종전 합의안을 제안했지만 우크라이나는 지금까지 영토 이양을 거부했다.젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령이 직면한 상황에 변화가 생긴 가운데 둘은 지난 4일 트럼프 대통령과 각각 전화 통화를 했다. 7일부터 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령에게 각자의 입장을 주장하려는 의도였을 것이다.러시아의 RIA 노보스티 뉴스는 러시아 대통령궁의 유리 우샤코프 보좌관의 말을 인용해 푸틴 대통령과 트럼프 대통령이 전날인 4일 90분 동안 통화했으며 "트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁 해결에 도움이 될 해결책을 제시했다"고 5일 보도했다. 우샤코프 보좌관의 말을 인용해 "미국 대통령은 신속한 종전을 위한 준비가 돼 있음을 재확인했다"고도 전했다.트럼프 대통령과의 긴 통화에서 푸틴 대통령은 당연히 러시아에 유리한 종전 협상을 주장하고 트럼프 대통령의 변함없는 지지를 요청했을 것으로 짐작된다. 지난 1월 우크라이나와의 종전 협상에서는 러시아가 유리한 위치에 있었지만 변화가 이뤄진 상황에서 트럼프 대통령의 지지가 더욱 절실하기 때문이다.같은 날 젤렌스키 대통령 또한 사회관계망을 통해 트럼프 대통령과 통화를 했다고 밝혔다. 그는 통화가 "아주 좋았다(very good)"며 "전쟁을 끝낼 실질적 전망이 있고 미국의 해결책이 중요한 의미를 가진다"고 말했다. 그러면서 트럼프 대통령과 나토 정상회담 중 만나 논의를 계속하기로 했다고 밝혔다.트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 만남에서 1월 이후 정체 상태에 빠진 종전 논의가 돌파구를 찾을 수 있을지 주목된다. 이란 전쟁의 휴전 상태로 조금은 숨을 돌린 미국은 러-우 종전 협상 재개에 관심을 보이고 있다.<가디언>은 "전투가 지난 두 달 정도 어느 쪽도 진전을 보지 못한 채 정체되어 있다"면서 "(트럼프) 대통령은 이런 상황을 시급하게 중단시켜야 할 필요를 느끼고 있다"는 미 고위 관리의 언급을 보도했다. 이는 조만간 트럼프 대통령이 러-우 종전 회담 재개에 시동을 걸 수도 있음을 의미한다. 그러나 이란과의 종전 협상이 여전히 난맥상을 보이고 있는 상황에서 미국이 자국이 직접 개입되지 않은 전쟁에 얼마나 적극적으로 관여할지, 러-우 종전 회담이 재개될지는 여전히 미지수다.