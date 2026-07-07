무안군 "반도체산단 광주군공항 부지 결정... 크게 환영"

큰사진보기 ▲김산 전남 무안군수 ⓒ 무안군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 무안군은 7일 호남권 반도체산단 조성 부지로 광주 군공항이 선정된 데 대해 "크게 환영한다"는 입장을 밝혔다. 무안군은 이날 김산 군수 명의 입장문을 내고 "반도체 산업은 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략사업"이라며 이 같이 밝혔다.무안군은 "호남권 반도체산단 조성은 국가 균형발전을 실현하는 의미 있는 국가 프로젝트"라며 "광주 군공항 부지를 중심으로 반도체 산업 생태계가 조성될 경우 전남광주통합특별시는 물론 서남권 전체 산업 경쟁력을 높이게 될 것"이라고 기대했다.이어 "이번 사업이 특정 지역의 개발을 넘어 전남광주통합특별시의 공동 발전과 서남권 상생발전으로 이어질 수 있도록 적극 협력할 것"이라고도 했다.정부와 관계기관을 향해서는 "반도체산단 조성과 함께 무안국제공항 활성화, 지역 산업기반 확충, 인재 양성 등 연계 발전 전략을 함께 추진해 주기를 기대한다"고 밝혔다.아울러 광주 군공항 이전 문제 역시 이번 국가 사업과 함께 상생 원칙 속에서 속도감 있게 추진되기를 희망했다.그러면서 무안군은 ▲광주 민간공항의 무안국제공항 이전 선행 ▲전남광주통합특별시와 정부의 1조 원 규모 지원 ▲국가 차원의 획기적인 인센티브 제공 등 3대 요구조건에 대한 구체적인 이행 방안을 조속히 제시해 달라고 요청했다.무안군의 이른바 3대 요구는 지난해 12월 광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부 등 광주 군공항 이전을 위한 6자 협의체가 내놓은 공동 발표문과 관련돼 있는 것으로 보인다.청와대는 앞서 지난 6일 이재명 대통령 주재로 열린 '반도체 클러스터 민관합동 점검회의' 결과 브리핑에서 호남권 반도체산단을 광주 군공항 부지에 조성하기로 결정했다고 발표했다.강훈식 대통령비서실장은 브리핑에서 "기업들이 후보지 가운데 광주 군공항이 가장 적합한 부지라는 의견을 제시했다"며 "광주 군공항 지역은 약 250만평 규모의 부지 확보가 가능하고, 공항 특성상 이미 평탄화가 완료돼 있어 부지 공사 기간을 최소화할 수 있다는 장점이 있다"고 설명했다.강 실장은 '삼성전자와 SK하이닉스 두 회사 모두 군공항 부지에 반도체 공장을 짓는 것이냐'는 물음에는 "당연히 두 회사가 다 들어간다는 전제로 말씀드린다"며 "(광주 군공항 부지가) 두 회사가 들어갈 수 있는 면적보다 더 큰 것으로 안다"고 말했다.광주 군공항 이전 작업에 대해서는 "광주 군공항을 비울 수 있는 방법도 다각적으로 검토할 것"이라며 "안보 공백이 발생하지 않는 범위 내에서 조기에 옮기는 게 전제돼 있다"고 했다.