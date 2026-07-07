민주·혁신 '검찰개혁 속도'... 한병도 "이번주 형사소송법 개정안 발의"

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조국혁신당 신임 원내대표 김준형 의원(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 7일 검찰개혁 관련해 "이번 주 내 형사소송법 개정안 발의를 목표로 밀도 높고 내실 있는 논의에 속도를 높이겠다. 특정 시기를 고려하지 않고 신속하게 마무리, 빠른 시일 내에 통과시키겠다"고 말했다.앞서 여야의 원구성 협상이 불발되자 제1야당 국민의힘이 법제사법위원장을 요구하며 '전면 보이콧'으로 맞서는 가운데, 민주진보 진영이 검찰개혁에 속도를 내는 모양새다.한 직무대행은 이날 국회 원내대책회의에서 "보완수사권 완전 폐지는 민주당의 확고부동한 원칙이고 당내 이견은 없다. 형사소송법 개정 또한 흔들림 없이 수행할 것"이라며 "이미 원내정책수석, 정책위 부의장, 법사위 간사와 행안위 간사가 참여하는 '형사소송법 개정 TF'를 중심으로 성안 작업에 착수했다"고 설명했다.그는 "민주당은 좌고우면하지 않을 것이다. 시대적 사명이자 역사의 명령인 검찰개혁의 마침표를 단호하게 찍겠다"고도 덧붙였다.한 직무대행이 이번 주 발의를 예고한 형사소송법은 검찰개혁의 핵심 중 하나로, 가장 큰 쟁점은 검사의 보완수사권을 어떻게 정리할지다. 보완수사권이 남아있으면 사실상 검사가 수사에 개입할 수 있다는 주장, 반대로 이마저 제거하면 사건의 진실과 실체 발견이 어려워질 수 있다는 반론이 나오는 가운데 민주당은 '전면 폐지'로 기울고 있다.조국혁신당 또한 빠른 검찰개혁 처리를 강조하며 시점을 아예 '7.17 제헌절 전 처리하자'고 재촉했다.김준형 조국혁신당 대표 권한대행은 이날 국회에서 열린 의원총회에서 "오는 10월 2일 공소청과 중대범죄수사청 출범을 앞두고, 간판만 바꾼 껍데기 개혁을 국민께 내놓을 수는 없다"며 "다시 한 번 강력하게 제안한다. 7월17일 제헌절까지 형사소송법 개정안 등 검찰 개혁 법안을 처리하자"고 제안했다.그는 "내일 법사위의 보완 수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안 등이 상정된다. 제대로 된 검찰 개혁을 위해 이번 7월 국회에서는 반드시 법적 기반 마련을 끝내야 한다"며 이같이 말했다.같은 당 서왕진 의원은 '제1야당' 규탄에 나섰다. 서 의원은 같은 자리에서 "국민의힘이 끝내 일하기를 거부한다면 책임 있는 제 정당이 나서서 국회 전원을 켜야 한다"며 "민주당은 국민의힘의 침대 축구에 끌려 다니지 말고 남은 7개 상임위원장직을 속히 선임하라"고 촉구했다.검찰개혁 관련해 민주당은 오는 8월 17일 전당대회 개최 전까지는 확실히 처리될 것이라는 입장이다.TF에 참여 중인 김한규 민주당 원내정책수석부대표는 전날(6일) 기자들과 만나 "민주당 내 당원과 지지자, 의원들 상당수는 보완수사권을 폐지해야 한다는 입장이다", "우려 지점을 어떻게 보완할지에 논의를 집중하고 있다"면서도 "(법안 처리를) 전대 뒤로 미룰 계획은 없다. 타이밍을 늦출 생각이 전혀 없다"고 강조했다.한편 검찰 권한을 효율적으로 조정하자는 검찰개혁 관련해, 최근 광주에서 일어난 '장윤기 여고생 살인사건'으로 인해 보완수사권의 필요성이 입증되지 않았냐는 주장도 제기된다. 피의자 장윤기의 아버지가 경찰이라 증거 인멸 문제가 발생한 가운데, 검찰이 보완수사를 한 덕분에 강간살해라는 사건의 진실이 더 명확히 드러났다는 것.이날 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 사회자가 이 문제를 제기하자, 검사 출신이자 법사위원인 김기표 민주당 의원은 "이번 사건으로 새로 인식된 문제는 아니다. 충분히 제도적으로 보완이 가능하다"라며 '보완수사요구권'을 대안으로 언급했다.김 의원은 "(검찰이 직접 수사하는) 보완수사권이 폐지되면 경찰에 보완수사를 요구하는 보완수사요구권은 당연히 존치해야 한다고 생각한다"며 "그 요구권이 실제로 실효성이 있도록 제도를 만들어야 된다. 그런데 보완수사가 없어지면(폐지되면) 이런 부분이 전혀 안 될 것처럼 보도하거나 일각에서 주장하는 것은 과도하다고 생각한다"고 덧붙였다.