옳은 얘기하고 잘렸다? 국힘, '5.18 성역' 발언 이병태 엄호 총공세

이병태 전 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장이 청와대의 사퇴 권고를 받아들이면서 물러나자 국민의힘이 연일 총공세에 나섰다. "숙청" "전체주의" 등의 표현을 써가며, 이를 '사상과 양심의 자유' 그리고 '표현의 자유' 문제로 몰고 간 것이다.
국민의힘은 6일에 이어 7일까지 대변인 논평을 연달아 쏟아냈고, 이재명 정부의 '국민통합' 기조를 정면으로 겨눴다. 일부 중진 의원들도 표현의 자유와 사상 검증 문제를 거론하며 정부 비판에 가세했다. 논란을 촉발한 이병태 전 위원장의 '성역' 발언 등도 그대로 옹호하는 모양이다(관련 기사: 배재고 징계는 '5·18 성역화'? 이병태에 청와대 공개 경고 https://omn.kr/2iy5a
).
"통합은 숙청" "강압적 권고사직"... 대변인단 총공세
함인경 국민의힘 대변인은 7일 오전 "다른 시각도 품겠다던 이재명 정부의 '통합'은 결국 불편한 목소리를 감당하지 못한 채 사퇴를 요구하고 자리에서 물러나게 하는 것으로 끝났다"고 비판했다.
이어 "실용을 말하며 영입하고 진영이 불편해하자 내치는 정치가 이재명 정부가 말한 통합의 민낯"이라며 "결국 같은 편만 품는 통합이었고, 실용과 통합이라는 이름으로 포장했지만 드러난 것은 진영정치였다"라고 꼬집었다.
조용술 대변인도 같은 날 "이병태 권고사퇴는 '내 손엔 피 안 묻히겠다'는 이재명 정권의 갑질 꼼수에 불과하다"라고 주장했다.
조 대변인은 "자진 사퇴가 아니라 실질적인 경질"이라면서 "해임할 명분은 없다며 사퇴를 권고하는 방식으로 사실상 자리에서 밀어냈다. 이것이야말로 권력에 의한 강압적 권고사직"이라고 지적했다. 이어 "민주당 전당대회를 앞두고 강성 지지층의 표심을 의식해 알고도 기용했던 사람을 헌신짝처럼 내버렸다"며 "이재명 대통령에게 중요한 것은 국민통합도 원칙도 아니었다"라고도 날을 세웠다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 전날 논평에서 "대통령 직속 규제합리화위원회 이병태 부위원장이 청와대의 노골적인 압박과 사퇴 요구 끝에 결국 자리에서 물러나게 됐다"며 "통합은 구호였고 숙청이 실상이었다"라고 힐난했다.
박 수석대변인은 "생각이 다르다는 이유만으로 공직자를 찍어내고 비판적 목소리를 배제하는 정권은 민주주의를 말할 자격이 없다"라며 "입으로는 국민통합을 외치면서 실제로는 코드 인사와 이념 검증으로 다른 목소리를 지워가고 있다"라고 이야기했다. 이어 "국민통합은 허울뿐이었고 정권을 친명 일색으로 채우겠다는 의도만 적나라하게 드러났다"라며 "'포용'을 말하면서 '배제'를 실천하는 정권의 위선을 국민은 잊지 않을 것"이라고 밝혔다.
"옳은 얘기" "권력이 재단하면 전체주의"
국민의힘 의원들도 공세의 고삐를 쥐었다. 성일종 의원은 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 이 전 부위원장 사퇴를 두고 "맞지 않는 옷을 입고 갔다가 옳은 얘기하고 잘린 것 아니겠느냐"라고 말했다. 이 전 부위원장의 발언을 "옳은 얘기"라는 표현을 써서 옹호한 것이다.
재질문에도 성 의원이 "저는 그렇게 생각을 한다"라고 하자, 진행자는 "의원님은 그런 말씀하시면 안 될 것 같다. 광주에 특별한 인연을 갖고 계시잖느냐?"라고 따져 물었다. 그러나 성 의원은 "고등학교 학생들이 야구하는 와중에 있었던 이런 일은 교육자들이 거기서 교육을 하고 화해하고 풀 문제"라며 "이걸 왜 정치권으로 끌고 들어오느냐?"라고 되물었다.
진행자가 이 전 부위원장의 '성역' 표현이나 '북한 김일성' 비유를 구체적으로 언급하자, 성 의원은 "그런 부분들의 문제에 있어서는 그 사람에게 문제가 있는 것"이라며 "맞지 않는 옷을 입고 들어갔으니 이런 얘기를 하는 거 아니겠느냐?"라는 식으로 에둘러 답했다. 이 전 부위원장의 표현 적절성 부분에 대해서는 즉답을 피한 셈이다.
나경원 의원도 같은 날 KBS라디오 <전격시사> 인터뷰에서 "이병태 부위원장이 입장문에서 이야기한 '권력이 모든 것을 재단하는 것이 전체주의의 시작'이라는 말에 크게 다르지 않다고 생각한다"라고 힘을 실어줬다.
그는 "권력이 모든 것을 재단하는 것, 그것이 전체주의의 시작"이라며 "스타벅스 논란부터 시작해서 일베 논란, 오늘부터 시행되는 온라인 입틀막법의 문제가 뭐냐. 혐오냐, 조롱이냐, 표현이냐 아니냐를 누가 결정하느냐. 바로 권력이 결정하게 되어 있다"라고 주장했다.
이어 "그것이 결국 전체주의의 시작이 될 수 있다"라며 "사상과 양심의 자유, 생각이 다를 수 있는 부분을 구속하는 것, 생각이 다르다는 것으로 처벌되는 것이 바로 전체주의 아니겠느냐"라고도 날을 세웠다.