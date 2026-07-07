"가로등 설치, 운동기구 교체"... 시의원들의 SNS, 의문이 듭니다

큰사진보기 ▲위 이미지는 기사 내용에 대한 이해를 돕기 위해 AI생성으로 제작한 것으로, 특정인과 관계 없습니다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"고장 난 가로등을 교체했습니다."

"공원 운동기구를 새로 설치했습니다."

"주민 민원을 해결했습니다."

AD

'우리는 지금 시의원을 무엇으로 평가하고 있을까.'

"왜 이런 문제가 반복되는가?"

"우리 동네는 어떻게 하면 더 좋아질 수 있는가?"

"이 문제를 제도로 해결할 방법은 없는가?"

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김성윤씨는 고양주민자치포럼 대표입니다.

내가 사는 고양시에서 시의원들의 SNS를 보다 보면 비슷한 게시물을 자주 접하게 된다.댓글에는 "감사합니다", "역시 우리 동네 의원입니다"라는 식의 반응이 이어진다.그 게시물들을 보면서 문득 이런 질문이 들었다.생활 속 불편이 해결되는 것은 분명 반가운 일이다. 주민의 목소리를 듣고 집행부에 전달하여 문제 해결을 이끄는 것 역시 시의원의 중요한 역할 가운데 하나이다.그러나 여기에서 한 가지 의문이 생긴다. 시의원의 역할은 정말 민원을 해결하는 데 머물러야 하는가.시의회는 행정을 대신하는 기관이 아니다. 시의회가 존재하는 이유는 시민을 대신해 집행부를 감시하고 견제하며, 예산을 심의하고, 조례를 만들고, 도시의 미래를 위한 정책을 설계하는 데 있다. 이것이 시의회의 본래 역할이다.가로등을 유지·관리하는 것은 집행부의 책임이다. 그러나 왜 같은 지역에서 가로등이 반복해서 고장 나는지 살펴보고, 유지관리 체계를 점검하며, 필요한 예산을 확보하고, 관련 제도를 개선하는 것은 시의회의 역할이다.운동기구 하나를 교체하는 것보다 중요한 것은 모든 시민이 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 관리 기준과 예산 체계를 만드는 일이다.민원은 출발점일 수 있지만, 제도는 완성이다. 그런데 우리는 어느새 눈앞에 보이는 성과에 익숙해졌다.사진 한 장으로 설명할 수 있는 정치, 오늘 해결한 민원을 바로 보여줄 수 있는 정치가 더 많은 관심을 받는다. 반면 행정사무감사를 통해 예산 낭비를 막고, 조례를 제정하며, 정책을 개선하는 일은 눈에 잘 띄지 않는다. 시간도 오래 걸리고, 성과도 쉽게 드러나지 않는다.그러다 보니 정치는 점점 '보이는 일'에 머물고, '바꾸는 일'은 뒤로 밀려난다.이 모습은 우리 사회가 주민자치를 이해하는 방식과도 닮아 있다.주민자치는 행정이 주민의 문제를 대신 해결해 주는 제도가 아니다. 주민이 스스로 지역의 문제를 발견하고, 함께 논의하며, 해결의 과정에 참여하는 민주주의의 생활방식이다. 공동체 역시 서비스를 제공하는 사람과 소비하는 사람으로 나뉘는 것이 아니라, 함께 책임을 나누고 지역의 미래를 만들어 가는 관계 속에서 성장한다.그런데 시의원과 시민의 관계가 '민원을 제기하는 사람'과 '민원을 해결하는 사람'에 머문다면 주민자치는 더 이상 성장하기 어렵다.주민은 시민이 아니라 민원인이 되고, 시의원은 정책가가 아니라 민원 해결사가 된다.이것은 지방자치의 축소이며, 공동체의 축소이다.민원은 정책의 재료이다.민원은 한 사람의 목소리이지만, 정책은 모두의 삶을 바꾸는 약속이다.좋은 시의원은 그 목소리를 시민 모두를 위한 제도로 완성하는 사람이다.좋은 시의원은 민원을 외면하는 사람이 아니다. 오히려 민원을 가장 소중한 정책의 출발점으로 삼는다. 한 사람의 불편 속에서 도시 전체의 문제를 발견하고, 그것을 조례와 예산, 정책으로 연결하여 모든 시민의 삶을 바꾸는 사람이다.가로등 하나를 고치는 데 그치지 않고 가로등 관리체계를 바꾸는 사람, 공원 시설 하나를 교체하는 데 그치지 않고 안전관리 시스템을 만드는 사람, 개별 민원을 반복해서 처리하는 것이 아니라 같은 민원이 다시 발생하지 않도록 제도를 만드는 사람이 좋은 시의원이다.그래서 좋은 시의원의 성과는 해결한 민원의 숫자가 아니라 남겨 놓은 제도의 변화로 평가되어야 한다.몇 건의 민원을 해결했는가보다 어떤 조례를 만들었는가, 얼마나 많은 예산을 시민의 삶을 위해 바꾸었는가, 행정을 어떻게 감시하고 개선했는가를 묻는 것이 지방자치를 성숙하게 만드는 질문이다.주민의 역할도 민원을 제기하는 데서 끝나지 않는다.이 질문을 함께 던질 때 민원은 정책이 되고, 정책은 공동체의 자산이 된다.지방자치가 시작된 지 30여 년이 지났다.이제는 지방정치를 바라보는 시민의 기준도 달라져야 한다."무엇을 고쳤습니까?"보다 "무엇을 바꾸었습니까?""민원을 얼마나 해결했습니까?"보다 "어떤 제도를 남겼습니까?"좋은 정치는 시설을 남기는 정치가 아니라 제도를 남기는 정치이다.좋은 시의원은 민원을 해결하는 사람을 넘어, 민원을 시민 모두를 위한 제도로 완성하는 사람이다.주민자치 현장에서 오랫동안 활동하며 깨달은 것은, 좋은 공동체는 민원이 없는 곳이 아니라 민원이 정책으로 이어지는 곳이라는 사실이었다.민원은 한 사람의 삶을 바꿀 수 있다. 그러나 제도는 도시의 미래를 바꾼다.좋은 시의원은 그 둘을 연결하는 사람이다.그것이 시민이 시의회를 선택한 이유이며, 시의회가 존재하는 이유이다.