'장윤기 경찰 유착 의혹' 초유의 검경 동시 수사…보완수사권 때문?

큰사진보기 ▲광주지방검찰청 ⓒ 안현주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광산서 압수수색 나선 광주지검광주지방검찰청 수사관이 7일 오전 '광주 여고생 살인 사건' 관련 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주광산경찰서를 압수수색한 뒤 기자들의 질문을 받으며 이동하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 한 직무대행은 이날 "보완수사권 완전 폐지는 민주당의 확고부동한 원칙이며, 당내 이견이 없다"며 "형사소송법 개정 또한, 이 명확한 원칙과 기준에 따라 흔들림 없이 수행할 것"이라고 했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

지난 5월 광주에서 발생한 여고생 흉기 살해 사건을 둘러싼 경찰 수사의 적절성 논란이 사건 발생 2개월 만에 불거져 검찰과 경찰의 동시 강제수사로 번졌다.살해 사건 피고인 장윤기(23·구속 기소)의 부친이 현직 경찰관이라는 사실과 맞물려 당시 경찰 수사팀의 증거인멸과 유착 의혹이 증폭되자 국가수사본부장이 "명운을 걸겠다"며 전담팀을 꾸리고 나선 것.여기에 검찰까지 전담수사팀을 구성해 강제수사에 뛰어들면서 그 배경을 놓고도 해석이 분분하다.장윤기 사건 수사팀에 대한 강제수사에는 광주경찰청이 먼저 뛰어들었다.현직 경찰관인 장윤기 부친과의 유착 의혹에 더해 납치 증거로 간주될 수 있는 케이블 타이(결박용 끈) 인멸 정황이 일부 확인되자 광주경찰청 수사전담팀(총경 주정재)이 당시 광산서 수사팀장 A경감을 전격 긴급체포한 것이다.A 경감 측은 "수사 미흡 비판은 수용하겠으나, 고의로 증거를 인멸할 이유가 없다"는 입장이다. 아울러 장윤기 차량에 있던 케이블 타이가 사라진 시점도 수사팀이 차량을 장윤기 측에 돌려준 이후라고 해명한다.경찰은 이후 광주경찰청 지휘라인을 배제하고 본청 수사인권담당관 홍장득 총경을 팀장으로 하는 특별수사팀으로 전환한 뒤, 7일 A 경감에 대한 구속영장을 신청하는 강수를 이어갔다.검찰도 당시 수사팀에 대한 강제수사에 돌입했다.A 경감 근무지인 광산경찰서 형사과 사무실과 팀원 등 주요 관련자 주거지 등을 대상으로 7일 오전 9시부터 전방위 압수수색 나선 것이다.검찰은 압수수색에 앞서 A 경감을 제외한 복수의 광산서 관계자를 증거인멸과 공무상비밀누설(수사 정보 유출) 혐의로 입건하기도 했다.검찰의 압수수색 영장 집행이 이날 오전 이뤄진 점으로 미뤄 강제수사 착수 방침은 이보다 앞선 지난 6일 또는 그 이전 결정됐을 것으로 보인다.검찰은 광주지방검찰청 형사1부장 김봉진 검사를 팀장으로 하는 전담수사팀을 구성했으며, 다른 부서에서도 검사와 수사관을 파견받아 팀을 꾸렸다고 한다.검찰은 직접수사 착수 전 내부 논의를 거듭했던 것으로 전해졌다. 제기된 의혹에 대해 경찰이 본청 지휘 아래 강도 높은 수사를 예고한 데 이어 당시 수사팀장 A경감을 긴급체포했던 터라, 자칫 중복 수사 논란이 제기될 수 있기 때문이었던 것으로 보인다.이와 관련, 검찰 관계자는 "내부 논의 과정에서 경찰의 현재 수사에 공정성 등 신뢰가 갈 수 있겠느냐는 의견은 물론, 저희도 내부적으로도 (인력 부족 등) 어려운 사정임에도 수사를 해야한다는 쪽으로 의견이 모였다"고 설명했다.이 관계자는 이른바 '수사 경합(중복)' 지적에 대해서는 "검찰이 수사에 나서는 데 법령상 장애는 없다"며 "검찰은 오직 고인이 된 여고생의 억울함을 풀어드려야 한다는 마음"이라고 했다.사건 발생 2개월, 검찰의 장윤기 공소제기 이후 1개월 이상 지난 시점에 초동수사를 맡은 경찰 수사팀에 상대로 검찰까지 강제수사에 뛰어든 배경에는 보완수사권을 놓지 않으려는 검찰의 절박한 의지가 작용했다는 해석도 나온다.특히 더불어민주당이 최근 검찰의 보완수사권 폐지를 위한 형사소송법 개정 TF를 구성하는 등 국회 입법 논의가 급물살을 타는 시점이라는 점에서 이 같은 해석에 힘이 실린다.이와 관련, 검사 출신 한 변호사는 "한 사건을 두고 검찰과 경찰이 동시에 뛰어든 것은 분명 볼썽사나운 일"이라며 "당시 수사팀을 상대로 먼저 강제수사에 나선 경찰이 수사를 진행한 뒤, 미진한 부분이 있다면 검찰이 해도 되는 것 아니냐"고 했다.이어 "국회에서 보완수사권 폐지 논의가 급물살을 타자 검찰이 보완수사권을 놓치지 않기 위해 과욕을 부리는 것 아니냐"고 덧붙였다.광주에서 법조 분야를 취재하는 일부 기자들도 이번 상황을 비슷하게 해석하고 있다.이들은 "검찰의 협조 없이 서울 소재 언론들이 동시에 관련 기사를 쏟아낼 수 있을까 의문이 드는 것도 사실"이라며 "장윤기 주거지에서 리얼돌이 발견됐다는 이야기 등은 이전부터 나왔고, 경찰의 송치 서류에도 명기된 것 아니냐"고 했다.이어 "경찰이 빌미를 준 건 분명하지만, 보완수사권 존치를 바라는 검찰이 여고생 사건을 고리로 총력전을 펴는 것으로 해석될 여지가 충분해 보인다"고 말했다.