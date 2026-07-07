안민석 교육감 인수위, '김승희 자녀 학폭 축소·은폐 의혹' 감사 요청

큰사진보기 ▲경기도교육청 남부신청사 전경 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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경기도교육감직 인수위원회가 '김승희 전 윤석열 대통령실 의전비서관 자녀 학교폭력 사건 축소·은폐 의혹' 관련 공무원들에 대한 감사를 안민석 교육감에게 요청했다. 축소·은폐, 관련자들의 부당 승진과 감사 부실이 의심된다는 이유다.이와 관련해 7일 인수위는 "김 전 비서관 자녀 학교폭력 사건 처리 전 과정에서 사안이 부적정하게 축소·무마됐는 의혹이 지속적으로 제기되고 있다"며 "가해학생에 대한 강제전학 회피 및 외압 의혹에 관한 독립적 진상조사가 필요하다"고 밝혔다.인수위는 감사 요청서에서 "사회적 파장이 큰 학교폭력 사건과 그 처리 적정성 의혹에 직접 관여한 공무원이 관련 의혹이 해소되지 않은 상태에서 승진하거나 주요 보직에 임용됐다"며 "이는 통상적인 인사운영과 비교하여 이례적인 조치로 평가될 여지가 있다"라고 감사 필요성을 강조했다.그러면서 "특검 조사 이후 국정감사에서는 강경숙 의원의 질의를 통해 위와 같은 인사가 대통령실의 학교폭력 무마 민원 해결에 대한 대가로 이루어진 것인지에 관한 의혹이 공식적으로 제기된 바 있다"며 "그럼에도 교육청 내부의 감사나 진상조사가 이루어진 사실은 확인되지 않아, 위 인사의 경위와 대가성 여부에 대한 독립적 확인이 필요하다"라고 결론지었다.인수위가 요청한 감사 대상자는 당시 성남교육지원청과 경기도교육청 업무 관련자 13명이다.학폭 무마 의혹 사건은 더불어민주당 김영호 의원이 지난 2023년 10월 국회 교육위원회 국정감사에서 사건 경위 등을 공개하면서 제기됐다. 당시 김 의원은 김 전 비서관의 자녀인 초등학교 3학년 학생이 2학년 학생을 화장실에서 리코더, 주먹 등으로 폭행했고 피해자는 전치 9주의 상해를 입은 것으로 드러났다고 밝혔다.