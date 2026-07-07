환경단체, '철강 3사'... "대기오염물질 저감 대책 마련하라"

큰사진보기 ▲‘녹색철강시민행동’과 광주전남지역 환경단체들은 지난 6일 포스코 광양제철소 앞에서 기자회견을 열고 대기오염물질 배출량에서 상위권을 기록한 철강업계를 향해 ‘대기오염물질을 감축하라’고 촉구했다. ⓒ 충남환경운동연합 제공 관련사진보기

AD

충남환경운동연합이 포함된 '녹색철강시민행동'과 광주전남지역 환경단체들은 지난 6일 포스코 광양제철소 앞에서 기자회견을 열고 대기오염물질 배출량에서 상위권을 기록한 철강업계를 향해 '대기오염물질을 감축하라'고 촉구했다. 이들의 주장은 기후에너지환경부가 발표한 자료를 토대로 한 것이다.앞서 지난 6월 30일 기후에너지환경부가 발표한 전국 954개 대형사업장의 2025년도 대기오염물질(먼지, 황산화물, 질소산화물, 염화수소, 일산화탄소 등) 연간 배출량에 따르면, 지난해 굴뚝 원격감시체계(TMS, Tele-monitoring System)부착 사업장의 전체 대기오염물질 배출량은 20만 8937톤으로 전년 대비 0.6%증가했다. 업종별 배출량은 제철·제강업이 7만 962톤(33.96%)로 가장 많았다.제철·제강업의 대기오염물질 배출량은 2024년에 비해 5116톤 증가했다. 업종별 배출량에서도 3년 연속 1위를 차지하고 있다. 이중 철강 3사인 포스코 광양제철소, 포항제철소, 현대제철 당진제철소가 2024년에 이어 2025년에도 나란히 배출량 순위 전국1·2·3위를 기록했다.이들 단체는 기자회견문을 통해 "대기환경 악화는 지역 주민의 생명과 직결된 생존의 문제"라며 "철강기업은 기업의 사회적 책임을 통감하고 대기오염물질 상세 배출공정을 공개하고 대기오염물질을 실질적으로 저감할 수 있는 특단의 추가 설비 투자 계획을 발표하라"고 촉구했다.임수진 충남환경운동연합 녹색철강팀장은 "제철·제강업은 온실가스 배출량에 이어 대기오염물질 배출도 전체 업종 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 철강사의 대기오염물질 감축을 위한 적극적인 투자와 노력이 요구된다"라고 지적했다.그러면서 "시민의 건강과 직결된 문제다. 당진, 광양, 포항은 국가 기간산업을 떠받치는 역할을 하고 있다. 그러나 그 과정에서 발생하는 환경 부담 역시 지역 주민들이 고스란히 감당하고 있다. 산업 발전의 혜택은 전국이 누리지만, 미세먼지와 질소산화물, 황산화물 등 대기오염물질의 피해는 지역에 집중되는 구조가 지속되고 있다"고 성토했다.강흥순 전남환경운동연합 사무처장은 "탄소중립과 대기환경 개선을 강조하는 시대에 핵심 배출 업종의 오염물질이 다시 증가세를 보였다는 것은 기존의 저감 대책만으로는 한계가 있음을 보여준다"라고 지적했다.그러면서 "제철·제강업의 대기오염물질 배출 기준이 너무 낮다. 3년 연속 대기오염물질 최다 배출업종인 제철·제강업의 대기오염물질 배출 기준을 대폭 강화해 제대로 대기오염물질 전체 배출량을 감축할 수 있도록 해야 한다"라고 주장했다.