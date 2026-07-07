계간 '한배달' 창간사

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한 국가에 있어서의 역사는 인간에게 있어서의 혼과 같다고 했습니다. 그런데 우리나라의 역사는 중국과 일본, 그리고 역사를 기록한 우리나라 사람에 의해 많이 왜곡되었음은 모두가 인정하고 있습니다. 그렇다면 우리의 그간의 발전은 혼도 제대로 가누지 못한 채 시간에 쫓기며 소위 선진국을 모방하면서 이루어졌음을 부인하기 어려우며 그 모방도 한계에 다다랐음을 느낄 수 있습니다.



이제는 그간 발전의 원동력이 되어왔던 뛰어난 '유전인자'를 찾아 새롭게 오늘의 정신으로 개혁하는 정신혁명과 기술혁신만이 우리의 생존과 발전을 보장할 수 있을 것입니다.



개의 유전인자를 받은 강아지는 다 큰 후에도 호랑이 새끼에게 압도당하게 되듯이 우리의 아이들에게는 호랑이 유전인자를 가졌음을 인식시켜 새끼 때부터 큰 개를 두려워 않고, 설움 받지 않고 용맹과 지혜와 의젓함으로써 당당히 세계의 주역으로 나설 수 있게 하는 것이 우리 세대의 사명이 아니겠습니까?



이러한 취지에서 출발한 본 사단법인에서는 숨겨진 역사속의 진실을 바로 찾기 위해 알려지지 않았던 사료와 얘기, 새로운 주장을 많이 발굴, 소개하고, 이에 대한 평가, 반박·비판의견도 게재하려 합니다. 그래서 진실된 학문연구와 실마리를 제공하고 분위기를 조성하는데 기여하고자 잡지를 내놓게 되었습니다.



주변의 역사자료와 숨은 역사적 진실을 알려주시고 저희들의 작은 노력이 큰 결실을 맺을 수 있도록 많은 격려와 지도편달 바랍니다.

덧붙이는 글 |



김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"작은 물방울이 모여 큰 강물이 되듯이, <한배달>은 이 나라 역사에서 훼손되고 잊혀진 부분들을 발굴하고 재조명하여 우리 민족의 진정한 얼을 되찾기 위한 작은 불을 밝히고자 합니다."계간 <한배달>이 지향하는 선언이다.<한배달>은 1988년 가을 발행인 이태형, 편집인 정채은, 편집장 주장한, 편집위원 김대수·박성수·박지열·심민섭·윤내현·이상우·이영희, 발행소는 한배달 출판사다.창간호에는 조명탑① '조선시대 붕당정치와 오늘의 정당정치', 조명탑② '한국인 그 소리 없는 모양새'를 특집으로 엮고, '고기에 기록된 신사조직의 구조와 기능'을 다뤘다.발행인 이태형의 '역사 속의 진실을 찾는 마음으로'의 창간사 후반이다.