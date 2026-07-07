삼성전자, 영업이익 89조 달성... 엔비디아도 제쳤다

큰사진보기 ▲지난 4월 30일 경기도 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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삼성전자가 2026년 2분기 시장의 예상을 뛰어넘는 '어닝 서프라이즈'를 기록했다. 특히 영업이익 성장률이 전년 동기 대비 1800%가 넘게 늘어나면서, 글로벌 시가총액 1위인 엔비디아의 이익 규모마저 뛰어넘었다.7일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면, 삼성전자는 연결 기준 2분기 매출 171조 원, 영업이익 89조 4000억 원을 기록했다. 전년 동기(2025년 2분기) 영업이익이 4조 6800억 원이었던 점을 고려하면, 1810%라는 폭발적인 성장세를 보인 셈이다.이로써 삼성전자는 직전 분기 535억 달러(약 81조 9000억 원)로 사상 최대 실적을 기록했던 엔비디아 영업이익마저 제쳤고, 분기 기준으로 글로벌 이익 1위 자리에 올랐다. 특히 이번 호실적은 약 20조 원 규모의 직원 성과급 충당금을 선반영하고도 달성한 결과다. 일회성 비용을 제외하면 삼성전자의 실질적인 분기 영업이익 체력은 이미 100조 원을 훌쩍 넘어섰을 것이란 분석이다.삼성전자가 이처럼 압도적 성과를 내게 된 배경에는 '공급자 우위'로 돌아선 반도체 시장이 있다. 글로벌 빅테크 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 삼성전자의 메모리 반도체를 확보하려 경쟁하면서 가격 협상 주도권이 삼성전자로 넘어온 것이다. 실제 삼성전자는 올해 D램 평균판매가격(ASP)을 전년 대비 40~60%, 낸드플래시 가격을 60~75% 수준까지 공격적으로 인상했다. 여기에 차세대 AI 반도체인 'HBM4'를 먼저 시장에 내놓으면서 수익성을 극대화했다.실제 전문가들은 이번 영업이익의 대부분이 DS(디바이스솔루션) 부문에서 창출된 것으로 보고 있다. 또한 3분기 D램과 낸드플래시 가격이 20%가량 추가 상승할 가능성이 높다고 분석한다. 아울러 삼성전자는 현재 글로벌 주요 고객사들과 다년 단위의 장기공급계약(LTA)을 논의 중인데, 2027년 이후에도 지속될 메모리 공급 부족을 우려한 빅테크들의 물량 확보 행렬이 이어지면서 3분기에 계약이 집중될 전망이다.반면 스마트폰을 담당하는 MX/NW와 가전 및 디스플레이(SDC) 부문은 반도체 가격 급등에 따른 원가 부담으로 수익성이 줄어드는 모습을 보이고 있다.시장 전문가들은 탄탄한 실적을 토대로 삼성전자 주가가 중장기적으로 상승할 걸로 보고 있다. 손인준 유진투자증권 연구원은 지난 6일 '조정은 매수의 기회'라는 리포트를 통해 메모리 가격 강세가 2027년까지 이어질 것으로 내다봤다. 그는 삼성전자의 올해와 내년 영업이익도 각각 361조 3000억 원, 589조 4000억 원으로 전망했다.손 연구원은 특히 하반기 자사주 소각 등 대규모 주주환원 정책을 주목했다. 그는 "삼성전자는 연간 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 자사주 소각 중심으로 주주환원에 활용할 것"이라며 "최근 상대적으로 부진했던 삼성전자 주가의 반등을 이끌 것"이라고 분석했다.송명섭 iM증권 연구원 또한 하반기 글로벌 유동성 증가율 회복과 업황 호조가 지속될 것으로 보고 "중기 상승세는 유효하다"고 진단했다. 그는 "메모리 반도체 업황은 적어도 2027년까지 호황이 이어질 것으로 판단된다"며 "2027년에는 D램 업계 생산 증가율이 올해의 25%에서 20% 미만으로 하락하는 반면, 빅테크 업체들이 현금 부족에도 불구하고 유상 증자와 SPV(특수목적법인), JV(합작법인) 등 다양한 방식으로 데이터센터 투자를 강하게 지속할 전망"이라고 분석했다.