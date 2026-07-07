'감기약 성분' 묻는 친청계에 김민석 "국힘인 줄, 대장동 보는 듯"

더불어민주당 차기 당대표 출마를 선언한 김민석 전 국무총리가 자신을 향한 친청(친정청래)계의 '12·3 비상계엄 해제 표결 불참' 주장을 비판하며 직접 반박에 나섰다. 김 전 총리를 지지하는 당내 의원들도 친청계를 겨냥한 비판에 가세했다.
김 전 총리는 7일 KBS 라디오 <전격시사>에 출연해 '12·3 계엄 해제 국회 표결에 왜 불참했느냐, 감기약을 드시고 주무셨다는데 성분이 무엇이냐는 질문도 나왔다'라는 진행자 물음에 "이성윤 최고위원이 그 말씀을 하셨더라"라며 "국민의힘에서 누가 얘기하나, 사실 그렇게 생각했다. 꼭 대장동 때를 보는 것 같다"라고 연상했다.
김 전 총리는 "제가 그때 (계엄 해제) 표결하는 그 시점에 국회 안에 있었고 표결 직후 본회의장에 착석했고 그 과정도 이미 다 여러 자리에서 이야기했기 때문에 그렇게 질문하실 건이 아니다"라며 "심지어 계엄 관련 전화를 듣고 왜 거기 안 왔냐(는 건) 허위사실에 의한 명예훼손"이라고 지적했다. "저런 식으로 정치하면 좀 어려워질 텐데"라고도 덧붙였다.
앞서 이성윤 최고위원은 6일 김 전 총리 당대표 출마 선언 이후 페이스북에서 "김민석 후보가 윤석열 계엄 해제 국회 표결에 불참했는데, 왜 참여하지 않았나?"라며 "감기약을 드시고 주무셨다는데 그 감기약 성분이 무엇인가?"라고 물었다. 또 "민주당 의원과 계엄 선포 직전에 통화했다고 하는데 그럼 즉시 국회로 달려와야 하지 않았나?"라고 지적하기도 했다(관련 기사: 김민석 당권 도전 정면 비판한 '친청' 이성윤 "남 탓만 한다"
https://omn.kr/2iyuf).
이날 김 전 총리는 정청래 전 대표 지도부를 겨냥해 "그간 고생하셨고 애쓰셨다. 그 부분에 대해선 동지적으로 치하한다"라면서도 "지난 1년간 국정 지지를 정당 지지와 선거 결과로 연결시키지 못한 건 사실 아니냐"라고 비판했다.
그러면서 "정치는 결과에 책임을 지는 거기 때문에 통상 그런 경우엔 그 자체로 계속해서 일할 수 있는 상황보단 바뀌어야 하는 근거가 된다"라며 "여당 정치가 기본적으로 당정 간 조율과 협력을 최우선해야 하는데 그 점에 부족함이 있었고 당내에서도 조율과 토론이 중시돼야 하는데 그런 게 충분히 발휘되지 못한 독단적인 측면이 있었다"라고 꼬집었다.
김 전 총리는 "정당이나 선거에서 여러 중간 과정의 갈등도 있고 각각의 갈래도 있다"라면서도 "김대중·노무현·문재인·이재명 역대 정부의 활동했던 분들을 가령 친DJ·친노·친문·친이재명이라고 해서 완전히 서로 다른 사람들이라고 안 보지 않느냐. 결국 같은 사람들이기 때문에 치열한 토론과 경쟁은 너무 자연스러운 것이고 그 결과 다시 하나가 될 것"이라고 했다.
김민석 지지 의원들, 친청계 향해 "흠집 내기", "다급한 모양"
이번 전당대회에서 김 전 총리를 지지하는 의원들도 친청계를 비판하고 나섰다. 박범계 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "결국 이분들도 최고위원 출마하는 것 아닌가, 자기 정치의 표본"이라며 "이성윤 최고위원은 김 전 총리의 재임 1년간 잘못 여부를 따져야지 우리가 슬기롭게 잘 극복하고 진압한 계엄 문제를 그렇게 얘기하는 건 법조인답지 않다"라고 지적했다. "아이고 참, 왜 사람이..."라며 잠시 말을 잇지 못하기도 했다.
박 의원은 "김 전 총리께서 당 대표가 되는 게 순리라고 생각한다. '친석' 말고 '친민'이라고 하면 어떨까 생각한다"라며 "김 전 총리가 당대표 되는 길에 조력자로서 제 역할을 자리매김하려는 결심이 섰다"라고 밝혔다.
김 전 총리 측근으로 분류되는 강득구 최고위원도 지난 6일 페이스북에서 이 최고위원을 겨냥해 "무소속 한동훈 의원도 똑같은 논리로 김 전 총리의 그날 밤 행적을 캐물었다"라며 "이런 말꼬투리 잡기식 문제 제기를 우리 당 최고위원이 그대로 되풀이하고 있다"라고 지적했다.
강 최고위원은 "김 전 총리는 계엄이 있기 훨씬 전부터 그 위험을 경고하고 예견했던 사람이다. 그런 사람에게 자당 최고위원이 반복해서 시비를 거는 게 온당한 태도냐"라며 "이미 공개적으로 해명되고 확인된 사실을 당대표 출마 첫날 다시 꺼내 흠집 내기로 몰아가는 게 정말 당을 위한 문제 제기냐"라고 되물었다.
이번 전당대회 때 최고위원에 출마하는 이건태 의원은 6일 페이스북에서 "정청래 전 대표가 '네거티브하지 않겠다', '단결의 언어, 동지의 언어만 쓰겠다'더니 정 전 대표 측근 이성윤 의원은 아직도 네거티브만 하고 있다. 안타깝다"라고 맞받았다.
이 의원은 또 김 총리의 약점으로 꼽히는 후보단일화협의회(후단협) 사태를 언급한 최민희 의원을 겨냥한 듯 "25년 전 후단협까지 끌고 오는 걸 보니 정말 다급한 모양"이라고 지적했다. 그러면서 "최민희·한민수·이성윤 의원, 정 전 대표를 결사보위하려는 마음 이해한다"라며 "다만 대표 경선을 또다시 과거 공방과 계파 싸움으로 끌고 갈 생각이면 그 자체가 이재명 정부 성공의 발목을 잡는 일이라는 걸 명심하라"라고 경고했다.