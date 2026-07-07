국경을 넘은 로즈우드의 여정

덧붙이는 글 | '관리의 연속성(Chain of Custody)'은 숲에서 소비자까지 목재의 이동 경로와 관리 기록을 추적하는 체계를 말합니다. 이 연재는 그 경로를 따라 세계의 숲과 목재 이야기를 살펴봅니다.