국경을 넘은 로즈우드의 여정

마다가스카르 숲에서 로즈우드가 고갈되어 가면서 시장의 시선은 새로운 생산지를 찾아서 서아프리카로 이동했다. 중국 부유층이 찾는 홍목 가구의 수요는 줄지 않았고, 새로운 공급망이 만들어졌다. 시간이 흐를수록 일부 로즈우드 수종은 중국에서 금값에 비견될 정도의 가치를 지니게 되었다. 그러나 시장이 탐낸 것은 결코 빠르게 대체할 수 있는 자원이 아니었다. 많은 로즈우드 수종은 국제적으로 보호가 필요한 멸종위기종으로, 한 번 베어진 나무가 다시 같은 크기로 자라기까지는 인간의 한 세대보다 긴 시간이 필요하다.
숲속의 나무는 어느새 목재가 아니라 투기의 대상이 되었다. 로즈우드를 잘라서 내다팔면 지역 주민들에게 큰돈이 되었다. 지역의 반군들은 무기를 거래할 수 있었다. 지역의 관리들은 불법벌채를 눈감아주는 대가로 돈을 받았다. 중국의 세계적 부상이 촉발한 로즈우드 무역은 아프리카 지역 공동체의 삶에 직접적인 파급효과를 가져왔다(Zhu 2018).
로즈우드를 찾는 검은 눈들의 다음 목적지는 세네갈 남부의 카자망스(Casamance)였다. 카자망스는 세네갈 남부에 위치한 산림 지역으로, 세네갈 중간에 길쭉하게 끼어 있는 감비아와 국경을 맞대고 있다. 오랫동안 분리주의 갈등이 이어졌고 중앙정부의 통제력이 상대적으로 약했다. 카자망스는 숲이 울창한 편인데, 세네갈의 통치로부터 멀고 감비아 국경과 맞닿아 있어서 국경 통제가 취약하다보니, 카자망스에서 불법벌채된 목재가 감비아 항구로 향해서 수출되는 밀수 통로가 형성됐다.
BBC Africa Eye가 취재한 바에 따르면, 세네갈의 카자망스와 맞닿은 감비아의 170km 길이의 국경을 따라 최소 12개의 목재 집하장(depot)이 존재했고 이는 모두 감비아 영토 안에 위치해 있었다. 집하장들에는 카자망스에서 불법벌채된 것으로 추정되는 로즈우드가 산더미처럼 쌓여 있었다. 집하장에 모인 로즈우드는 곧바로 감비아 항구로 운반되어 컨테이너에 실린 뒤 중국으로 향했다.
2020년, BBC가 1년 여의 조사에 걸쳐 밝힌 바에 따르면, 감비아의 아다마 바로우 대통령이 집권한 2017년 이후 중국은 감비아로부터 30만 톤이 넘는 서아프리카산 로즈우드(Pterocarpus erinaceus)를 수입했다. 이는 약 50만 그루의 나무에 해당하는 양으로, 그 가치는 1억 달러(약 1300억 원)를 웃돈다. 세네갈에서는 로즈우드 수출이 금지되어 있고, 감비아는 10여 년 전부터 자국 내 로즈우드 자원이 거의 고갈되었다고 선언했음에도 불구하고, BBC의 취재 결과, 감비아에서 중국으로 수출되는 로즈우드 대부분은 세네갈 카자망스에서 벌채된 것으로 확인됐다. 감비아 항구에서 로즈우드는 계속 중국으로 향하고 있고, 감비아는 10여 년에 걸쳐 지금까지도 세계 5대 로즈우드 수출국 지위를 지키고 있다.
사람들의 탐욕에 의해 잘려나간 로즈우드의 여정은 숲에서 사라지는 순간부터 시작되는 것이다. 세네갈로부터 분리하려는 갈등을 품은 카자망스와 신생국 감비아의 취약한 거버넌스가 만나서, 불법벌채가 금지된 지역에서 잘린 나무는 곧장 불법 시장으로 흘러들어가지 않고 규제가 약한 국경을 넘어 우회하는 것이다. 세네갈 남부 카자망스에서 불법으로 잘려나간 로즈우드는 감비아의 국경을 넘어서 항구로 이동하여 중국의 홍목 시장으로 향하게 되는 것이다. 감비아에서 로즈우드는 합법적인 목재로 탈바꿈하게 되는데 이 초국경적 목재세탁이야말로 로즈우드의 여정이 비극적인 이유이다.
숲은 하나지만 국경은 여러 개라, 나무에 욕망을 품은 자들은 가장 느슨한 규제의 국경을 찾아 나무를 운반한다. 세네갈 정부에는 불법벌채를 불허하는 법이 있었지만 남부 카자망스까지 닿지 않는 취약한 거버넌스 안에서 유명무실했고, 이를 틈타 로즈우드는 그 규제의 단절 지점인 국경을 넘어서 우회 수출 허브인 감비아 항구에서 수요가 있는 중국 땅으로 보내지는 것이었다.
아프리카 로즈우드는 잘리는 순간 붉은 수액이 흘러나온다. 그래서 로즈우드의 불법벌채를 반대하는 일부 환경단체에서는 이를 두고 마치 나무가 피를 흘리는 것처럼 보인다 하여 '블러드 팀버(Blood Timber)'라고도 부른다. 레오나르도 디카프리오가 주연한 영화로도 잘 알려진 '블러드 다이아몬드(Blood Diamond)'가 인간의 욕망이 만든 폭력을 상징한다면, 로즈우드는 그 자체가 이미 상처를 가진 존재처럼 보인다. 광물이 아닌 생물이어서일까. 자신이 태어난 아프리카 숲에서 피 흘리며 잘려나간 채 먼 땅으로 팔려나가는 로즈우드의 여정은 2000년 초 시에라리온 내전에서, 코트디브와르 내전에서 반군의 무기구입자금을 대기 위해 밀수 네트워크를 통해 아프리카에서 팔려 나가던 다이아몬드, 상아, 코코아 등의 운명과도 닮아 있다. 로즈우드의 잘려나간 단면에서 흘러내리는 붉은 수액은 마치 아프리카 숲이 피를 흘리는 것처럼 보인다.
로즈우드를 지킨다는 것은 단지 나무 몇 그루를 보호하는 일이 아니다. 무장세력의 자금줄이 되는 분쟁 목재(conflict timber)를 줄이고, 숲을 통해 이어지는 분쟁 경제를 끊어내는 일이기도 하다. 결국 숲을 지키는 일은 숲 속에 존재하는 생물다양성뿐 아니라 그 곳에 사는 사람들의 평화를 지키는 일이기도 하다.
* 주: 전편 '로즈우드는 어떻게 마다가스카르 숲을 무너뜨렸나' 중 마지막 단락에서 잠비아는 감비아의 오기임을 밝힙니다. 혼선을 드려서 죄송합니다. 참고로 감비아는 서아프리카, 잠비아는 중앙아프리카에 있는 별도의 나라로 영어로도 종종 혼동되는 통에 감비아는 정관사를 붙여서 The Gambia로 잠비아는 정관사 없이 Zambia로 부릅니다.
참고한 학술 자료와 기사들
1. Annah Zhu (2018) The Rosewood Paradox: from the Malagasy forest to the modern Chinese home - 로즈우드의 불법벌채를 정치경제적 관점에서 중국의 수요를 연결해 설명
2. Annah Zhu (2022) Rosewood: Endangered Species Conservation and the Rise of Global China
- 2018년 학위논문의 내용을 더욱 발전시켜 책으로 정리한 결정판
3. Baidoo et al. (2023) Global China Effects and Domestic Politics of Rosewood in Africa
- 아프리카 전체에서 중국 수요와 국내 정치의 상호작용을 비교 분석
4. BBC Africa Eye (2020) The million-dollar trade in trafficked rosewood trees https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51774704
2020년 3월 9일 기사
5. Charlotte Attwood (2020), BBC News. Rosewood smuggling in The Gambia: Shipping firm halts timber exports https://www.bbc.com/news/world-africa-53325743
2020년 7월 8일 기사
덧붙이는 글 | '관리의 연속성(Chain of Custody)'은 숲에서 소비자까지 목재의 이동 경로와 관리 기록을 추적하는 체계를 말합니다. 이 연재는 그 경로를 따라 세계의 숲과 목재 이야기를 살펴봅니다.