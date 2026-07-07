군대서 모은 돈이 몇 시간 만에... 아들이 받은 기막힌 전화

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큰사진보기 ▲아들에게 걸려온 수상한 전화. ⓒ gilleslambert on Unsplash 관련사진보기

"아빠가 투병 중인데 이렇게 연락도 안 되고, 도대체 무슨 일이 있었던 거냐."

"법원에서 전화가 왔어요. 휴대전화 번호라 처음엔 의심했는데… '아버님이 지금 뇌경색으로 투병 중이시죠?'라는 말을 듣는 순간 믿을 수밖에 없었어요."

"아버님 뇌경색엔 이 약이 좋으니 사서 드리세요."

큰사진보기 ▲가족을 걱정하는 마음까지 이용하는 범죄. ⓒ cbpsc1 on Unsplash 관련사진보기

2002년, 만삭이 된 아내의 배에 손가락으로 박자를 두드리면 신기한 일이 벌어졌다. 내가 네 번 두드리면 아이도 네 번 발길질을 했고, 다섯 번 두드리면 또 비슷한 횟수로 반응했다. 우연이라고 하기에는 너무나 신기했다. 그렇게 우리는 아이가 세상에 나오기도 전에 교감했다.그 아이는 건강하게 자라 입대했다. 대학에 입학한 해는 코로나19 팬데믹이 한창이던 시기였다. 캠퍼스의 설렘도, 친구들과의 추억도 대부분 비대면 강의와 거리두기 속에 묻혀 버렸다. 아들은 제대로 된 대학 생활도 해보지 못한 채 군 입대를 선택해야 했다.그러던 어느 날, 내 인생을 송두리째 바꾼 일이 찾아왔다. 2023년 4월 1일 만우절, 거짓말처럼 나는 뇌경색으로 쓰러졌다. 대학병원 담당 교수는 골든타임을 넘기고도 살아 있는 것이 설명하기 어려울 정도라고 말했다. 오른쪽 몸의 감각은 무뎌졌고 손은 심하게 떨렸다.당시 첫째는 군 복무 중이었고 둘째는 부산에서 학교를 다니고 있었다. 처음에는 아이들에게 걱정을 끼치고 싶지 않아 병을 숨겼다. 그러나 첫째가 군에서 휴가를 나오면서 결국 내 상태를 알게 되었고, 둘째도 뒤이어 사실을 알 수밖에 없었다.병원 침대에 누운 나는 떨리는 손으로 스마트폰 자판을 두드리기 시작했다. 오른손은 마음처럼 움직이지 않았고, 짧은 문장 하나를 완성하는 데도 적지 않은 시간이 걸렸다. 그럼에도 글쓰기를 멈출 수는 없었다. 투병기를 써 내려가며, 나와 같은 절망 속에 있는 누군가에게 작은 희망이라도 전하고 싶었다.아직 쉰 살도 되지 않은 나이에 찾아온 시련이었지만, 살아남은 데는 분명 이유가 있을 것이라 믿었다. 내게 주어진 삶에는 반드시 전해야 할 메시지가 있다고 생각했고, 그 믿음은 어느새 사명감이 되었다. 그래서 떨리는 손으로 하루하루 공개 글을 써 내려갔다.때는 명절을 앞둔 어느 날이었다. 명절 연휴에는 의료진이 대부분 휴무에 들어가는 탓에, 나는 치료를 잠시 중단한 채 퇴원해 집에서 회복하고 있었다. 마침 군 복무를 마무리하던 첫째도 말년 휴가를 나와 있었다. 오랜만에 온 가족이 함께 명절을 보낼 수 있다는 생각에 집안에는 모처럼 웃음이 돌았다. 하지만 그 평온은 오래가지 못했다.다음 날 아침, 아들은 갑자기 걸려온 전화 한 통을 받고 급히 집을 나섰다. 처음에는 친구와 약속이 있거나 중요한 통화를 하는 정도로 생각했다. 그러나 한 시간이 지나고, 두 시간이 지나도 휴대전화는 계속 통화 중이었다. 시간이 흐를수록 불안은 점점 커져만 갔다.여섯 시간이 넘도록 연락이 닿지 않자 직장에 있던 아내도 안절부절못했고, 나 역시 애써 마음을 다잡으려 했지만 결국 참지 못하고 경찰에 신고했다. 전날 말년휴가를 나온 아들이 아침부터 연락이 두절됐다고 어눌한 말로 여러 차례 설명했지만, 돌아온 질문은 "가정불화가 있었느냐", "평소 가출한 적이 있었느냐"는 것이었다.당시 경찰도 실종 가능성 등 여러 상황을 확인하기 위한 절차였겠지만, 극도의 불안감 속에 있던 우리 가족에게는 사건의 긴박함이 충분히 전달되지 않는 것처럼 느껴졌다. 결국 더는 집에서 기다릴 수 없었던 나는 아직 회복되지 않은 몸을 이끌고 직접 아들을 찾아 나설 수밖에 없었다.결국 오전 9시에 집을 나간 아이를 다시 만난 것은 아이러니하게도 집 앞이었다. 군 생활로 살이 쏙 빠진 아들의 손에는 구글 기프트 카드와 수십 장의 ATM 거래 영수증이 들려 있었다. 얼굴은 핏기가 없었고 종일 아무것도 먹지 못해 기운조차 없어 보였다. 우선 아이를 해장국집으로 데려갔다. 아들은 국밥 한 그릇을 순식간에 비웠다. 식사를 마친 뒤에야 나는 참았던 감정을 쏟아냈다.한참 말없이 있던 아들이 어렵게 입을 열었다.사기범은 먼저 "아버님이 지금 뇌경색으로 투병 중이시죠"라는 말로 아들의 불안감을 흔들었다. 당시 아들은 "아버지와 지금 집에 함께 있다"고 답했다고 한다. 그러자 사기범은 "아버님이 많이 편찮으시니 놀라지 않게 지금 조용히 밖으로 나가 통화하세요. 시간이 없습니다. 한시가 급합니다"라며 아들을 집 밖으로 유인했다.지금 돌이켜보면 그것은 치밀하게 계산된 심리전이었다. 부모가 곁에 있으면 사기를 눈치챌 수 있으니, 가장 먼저 가족과 피해자를 떼어 놓은 것이다. 집 밖으로 나온 아들은 이미 범죄 조직의 시나리오 안에 들어가 있었다. 사기범의 지시에 따라 여러 ATM을 돌아다니며 돈을 인출했고, 구글 기프트카드를 구매해 일련번호를 전달했다. 그렇게 군 생활 내내 한 푼 두 푼 아껴 모은 봉급 대부분이 불과 몇 시간 만에 사라졌다.지금도 가장 소름이 돋는 것은 그들이 어떻게 내 병을 알고 있었느냐는 점이다. 문득 '혹시 범죄자들도 인터넷에 공개된 내 글을 읽은 것은 아닐까'라는 생각이 머릿속을 떠나지 않았다. 내 이름을 검색하면 뇌경색 투병 사실은 물론, 군 복무 중인 첫째 아들이 있다는 내용까지 어렵지 않게 확인할 수 있었다. 물론 범죄 조직이 실제로 내 글을 이용했는지는 확인할 수 없다. 그러나 공개된 여러 정보를 조합해 피해자를 분석하는 것이 오늘날 보이스피싱 조직의 수법이라는 점을 생각하면, 그런 의심을 떨쳐버리기 어려웠다.그날 이후 나는 '공개된 정보도 개인정보'라는 사실을 뼈저리게 깨달았다. 개인정보 유출은 더 이상 주민등록번호나 계좌번호만의 문제가 아니다. 우리가 무심코 인터넷에 남긴 공개 글과 사진, 가족 이야기까지도 누군가에게는 범죄를 설계하는 재료가 될 수 있다는 사실을 우리 가족은 너무나 아픈 대가를 치르며 배웠다.그 일을 겪은 뒤 나는 SNS 계정을 모두 비공개로 전환했다. 하지만 더 충격적인 일은 그 이후 벌어졌다. 보이스피싱 조직은 돈을 받아낸 뒤에도 카카오톡으로 아들에게 계속 연락을 이어갔다.건강기능식품으로 보이는 링크까지 보내왔다. 돈을 빼앗는 것만으로도 모자라 아버지의 병을 이용해 신뢰를 얻으려는 모습은 인간으로서는 도저히 할 수 없는 잔인함이었다. 그들은 아들이 더 이상 답하지 않자 계정과 프로필을 모두 삭제하고 흔적도 없이 사라졌다.사건 직후 우리는 곧바로 경찰에 신고했고, 진술서를 작성하는 등 수사에 필요한 절차에도 성실히 협조했다. 그러나 시간이 흘러도 수사 결과를 알리는 연락은 끝내 오지 않았다. 결국 아들은 너무도 값비싼 인생의 수업료를 치러야 했다.그렇게 3년이 흘렀다. 지난 6일 오후, 아들에게 또다시 낯선 전화 한 통이 걸려왔다. 이번에도 '010'으로 시작하는 일반 휴대전화 번호였다. 상대는 자신을 법원 관계자라고 소개하며 사건 관련 우편물이 있으니 직접 수령해야 한다고 말했다. '법원'이라는 단어를 듣는 순간 아들은 3년 전 일이 떠올랐다고 했다. 그러나 이번에는 달랐다. 아들은 당황한 기색을 숨긴 채 "30분 후 다시 연락드리겠습니다"라고 말한 뒤 전화를 끊었고, 가장 먼저 내게 전화를 걸었다.혹시나 하는 마음에 발신 번호를 검색해 보았지만 당시에는 보이스피싱 의심 번호로 등록된 기록조차 보이지 않았다. 여러 차례 다시 전화를 걸어봤지만 연결되지 않거나 계속 통화 중이라는 안내만 반복됐다. 아마도 그 순간에도 누군가는 같은 전화를 받고 있었을지 모른다는 생각에 마음이 무거웠다.그런데 하루가 지난 7일, 다시 같은 번호로 전화를 걸어봤다. 이번에는 전날과 달랐다. 수화기 너머로 "경찰청의 요청에 따라 발신이 차단된 번호입니다"라는 안내 음성이 흘러나왔다.최근 보이스피싱 조직은 법원, 검찰, 경찰 등 국가 기관을 사칭해 피해자의 불안감을 극대화한 뒤 개인정보를 요구하거나 문자 속 링크를 누르게 만드는 수법을 사용한다고 한다. 악성 앱이 설치되면 휴대전화는 사실상 범죄 조직의 손에 넘어가고, 피해자가 경찰이나 관계 기관에 사실을 확인하려 전화를 걸어도 범죄 조직으로 연결되는 사례까지 보고되고 있다.무엇보다 두려운 것은 범죄 수법이 사람의 심리를 파고드는 방향으로 진화하고 있다는 점이다. 우리 가족의 경우 3년 전에는 아버지를 걱정하는 마음 때문에 사기범의 덫에 걸렸던 아들이, 이번에는 그 아픈 경험을 교훈 삼아 침착하게 대응했다. 상대의 말에 휩쓸리지 않았고, 전화를 끊은 뒤 가장 먼저 가족에게 상황을 알렸다. 그리고 차분하게 사실 여부를 확인했다. 스스로 의심하고 침착하게 대처하는 아들의 모습을 보며 대견함을 느꼈다.부디 이 글을 읽는 그 누구도 우리와 같은 일을 겪지 않았으면 한다. 최근에는 "알면서도 속는다"는 말이 나올 정도로 수법이 교묘해지고 있다. 개인의 사정을 교묘하게 파고들어 피해자의 판단력을 무너뜨리는 범죄자들은 우리의 무지가 아니라, 사랑하는 가족을 걱정하는 마음을 노린다.의심스러운 전화 한 통을 받았다면 혼자 해결하려 하지 말자. 일단 전화를 끊고 가족과 상의하거나, 해당 기관의 공식 대표번호 또는 112를 통해 사실 여부를 직접 확인하는 것이 가장 안전한 방법이다.