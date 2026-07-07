옥정호 하류, 대장금의 고향을 아시나요

▲정읍 산내면 황토섬 건너가는 제방에서 바라본 섬진강댐 원경, 제방에서 옥정호 동남쪽으로 2.8km 지점에 섬진강댐이 보이고, 1km 위치 거리에 옛 운암댐이 수몰되어 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기