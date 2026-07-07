인천시, 2026년 일자리창출 우수기업 20곳 선정

큰사진보기 ▲인천광역시 청사. ⓒ 인천시 관련사진보기

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강운공업주식회사(대표 김춘식)｜자동화기계 제조

㈜대영테크(대표 최연길)｜감속기류

비엔세라(대표 RAKHMATZOKA, DZHAKHONGIR)｜의료기기 필러

선경테크(대표 최형종)｜자동차부품

㈜성신이노텍(대표 신진섭)｜키오스크,게이트

에이티솔루션㈜(대표 김진관)｜휴대폰 카메라 모듈 도장제품

엠에스푸드주식회사(대표 권희도)｜탕,농축액, 소스

㈜예그리나(대표 한성수)｜화장품

㈜이온폴리스(대표 황규진)｜샤워기,외장형필터, 세정기

㈜루츠(대표 하종우)｜광변환층

㈜아콘스(대표 김병건)｜자동제어기기

㈜이노테크미디어(대표 윤두현)｜실물모형, 전시영상

㈜이엠에스(대표 이한찬)｜반도체 코팅, 신소재 합금 등

㈜지메딕스코리아(대표 송승용, 김춘석)｜의료기기 본깁스

㈜케이씨파워(대표 이영수)｜수배전반

㈜출력하라(대표 김성일)｜대형평판 및 롤투롤 출력 등

㈜티디아이씨(대표 김래용)｜운수 및 창고업

토탈리빙㈜(대표 전윤수)｜음식물처리기

㈜코스앤피플(대표 박순덕)｜화장품

크로마엑스㈜(대표 정재환)｜헤어왁스,에센스,샴푸 등

인천시(시장 박찬대)는 지역 내 양질의 일자리 창출과 고용환경 개선에 기여한 20개 기업을 '2026년 일자리창출 우수기업'으로 선정했다고 밝혔다.인천시는 2013년 제도 시행 이후 올해까지 총 236개 기업을 일자리창출 우수기업으로 선정해 지역 중소기업의 고용 창출을 유도하고 금융·행정적 지원을 통해 기업 성장을 뒷받침해왔다.올해는 지난 5월 공모를 통해 접수된 28개 기업을 대상으로 서류심사와 현장실사, 심사위원회 심의를 거쳐 최종 20개 기업을 선정했다. 최우수기업에는 화장품 제조기업인 ㈜예그리나가 뽑혔다.올해부터는 기존의 고용 증가 중심 평가방식에서 벗어나 청년고용 비율, 정규직 비율, 일·생활 균형(워라밸), 근로환경, 사회공헌 활동 등 일자리의 질적 수준을 반영한 새로운 평가체계를 처음 도입해 지속 가능한 고용 창출 역량과 기업의 사회적 책임 이행 수준을 종합적으로 평가했다.이번에 선정된 기업들은 제조업, 지식기반서비스업, 물류업 등 다양한 산업 분야에서 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 기여하고 있으며, 2024년 말 대비 총 280명의 신규 고용을 창출한 것으로 나타났다.선정 기업에는 인증서와 인증현판이 수여되며, 인증 기간인 2년 동안 경영안정자금 우대, 국내외 전시회 참가 지원, 기술 및 판로 지원, 신용보증 우대 등 총 29개 항목의 다양한 인센티브가 제공된다. 인증서 수여식은 오는 8월 개최될 예정이다.김상길 인천시 경제산업본부장은 "일자리창출 우수기업 인증제는 기업의 고용 확대와 근로환경 개선 노력을 발굴하고 지원하는 제도"라면서 "앞으로도 양질의 일자리 창출에 앞장서는 기업들이 지속적으로 성장할 수 있도록 다양한 지원정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.다음은 '2026년 일자리창출 우수기업'으로 선정된 20개 업체다.