노인일자리, 1인 가구·고립 노인에게는 '존재감 확인'

큰사진보기 ▲대덕구시니어클럽의 보조기기 관리원 사업(사회서비스형) 노인일자리 참여 어르신들이 지난 3월 5일 보훈공단 대전보훈병원 뒤편에서 휠체어와 병상 등을 세적하고 고장난 부분이 있는지 살피고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기

큰사진보기 ▲'한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)' 정보그림 6월호 ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

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노인일자리가 단순한 소득 보충을 넘어 사회적 고립과 우울을 겪는 노인들에게 자신의 존재를 확인하고 사회와 다시 연결되는 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 특히 1인 가구와 사회적 고립 위험군에서 '존재감 확인'을 일의 가장 큰 의미로 꼽는 비율이 높아 노인일자리의 사회·심리적 효과가 확인됐다.한국노인인력개발원은 7일 '한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)' 조사 결과를 분석한 6월호 정보그림을 공개했다. 이번 조사는 노인일자리 참여자들이 인식하는 '일의 의미'를 거주지역과 가구 형태, 교육 수준, 자립생활 능력, 정신건강, 사회적 고립 여부 등으로 분석했다.조사 결과를 보면 1인 가구 노인은 일을 하는 가장 큰 이유로 '존재감 확인'(40.3%)을 꼽았다. 반면 다인 가구에서는 '가족에게 도움이 됨'(48.6%)이 가장 높은 비율을 차지했다. 또한 '능력 활용과 성취감'을 선택한 비율도 1인 가구가 30.6%로 다인 가구(22.3%)보다 높았다.사회적 고립 정도에 따라서도 차이가 나타났다. 사회적 고립 고위험군은 '존재감 확인'을 선택한 비율이 35.9%로 비고위험군(27.7%)보다 8.2%포인트 높아, 이들에게 노인일자리는 세상과 소통하는 창구임을 알 수 있었다.정신건강 측면에서도 뚜렷한 차이를 보였다. 우울 증상을 겪은 어르신 집단은 일의 의미로 '가족에게 도움이 됨'(47.5%)과 '존재감 확인'(33.7%)을 선택한 비율이 비우울 집단(각각 39.7%, 28.3%)보다 높았다. 반면 '능력 활용·성취감'을 느낀다는 비율은 우울 집단이 13.7%로 비우울 집단(26.0%)의 절반 수준에 머물렀다.거주지역별로는 농어촌(읍·면) 거주자가 '가족에게 도움이 된다'고 선택한 비율이 44.9%로 도시(동) 거주자(38.7%)보다 높았다. 반면 '존재감 확인'은 도시 지역 어르신들이 30.6%로 농어촌 거주자(23.7%)보다 6.9%포인트 높게 나타났다.교육 수준에 따라 일의 의미도 다른 것으로 나타났다. '가족에게 도움이 된다'는 응답은 교육 수준이 높을수록 감소(44.1%→ 17.7%)한 반면, '능력 활용·성취감'(23.5%→33.5%), '타인 및 사회 기여'(3.2%→22.6%)는 증가하는 경향을 보였다.스스로 일상생활을 꾸려갈 수 있는 능력에 따라서도 인식 차이가 확인됐다. 자립생활이 가능한 집단은 '가족에게 도움이 된다'는 응답이 57.8%로 의존 집단(40.1%)보다 높았고, 의존 집단은 '능력 활용·성취감'을 선택한 비율이 25.2%로 자립 집단(7.6%)보다 높게 나타났다.김수영 한국노인인력개발원장은 "노인일자리는 사회적 고립과 우울을 겪는 어르신의 정신건강에 큰 도움이 되는 정책"이라며 "어르신들이 일을 하면서 세상과 다시 연결되고, 자신의 존재감을 확인하게 된다"고 의미를 부여했다. 이어 "노인일자리가 단순한 소득 보충을 넘어 어르신의 건강한 노후와 사회참여를 뒷받침하고, 우리 사회의 지속가능성을 높이는 사회적 투자로 자리 잡을 수 있도록 지원을 넓혀가겠다"고 강조했다.