버스카드 충전 안 하고 기다렸는데... 함양 무상버스 '기습 보류'에 주민 허탈

큰사진보기 ▲함양군 게시대에 게시돤 무상버스 잠정보류 현수막함야군 관내 현수막 게시 ⓒ 최상두 관련사진보기

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덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.

경남 함양군이 주민 교통복지 향상을 위해 추진해 온 '전 군민 버스 무료 이용사업'이 시행 예정일을 단 하루 앞둔 지난 6월 30일 전격 잠정 보류됐다. 민선 9기 출범 일정에 맞추기 위해 충분한 사전 조율 없이 무리하게 사업을 밀어붙인 행정의 성급한 실행 문제에 대대적인 홍보를 믿고 기다리던 주민들은 "발등을 찍혔다"라며 거세게 반발하고 있다.함양군은 당초 민선 9기 시작일인 올해 7월 1일부터 전 군민을 대상으로 무상버스를 전면 확대 도입하기로 하고 관내 버스 운수업체와 협의를 지속해 왔다. 그러나 최종 협의 과정에서 세부 쟁점에 대한 합의에 이르지 못해 사업을 잠정 보류한다고 밝혔다.이번 무산의 핵심 쟁점은 ▲ 운수회사의 적자분 손실보상금 산정 기준 ▲ 무료화 운행 노선 조정 등이다. 함양군은 한정된 지방재정 부담을 최소화하는 합리적 지원 방안을 제시했으나, 운수사 측은 경영 안정을 고려한 산정 기준을 요구하며 맞선 것으로 알려졌다. 양측은 수차례 이견 조율을 시도했으나 결국 협상은 결렬됐다.함양군 관계자는 "군민과의 약속을 지키기 위해 마지막까지 성실하게 협의했으나, 군 재정에 과도한 부담을 주면서까지 사업을 추진하는 것은 바람직하지 않다고 판단했다"라며 해명했다.함양군은 지난해 7월부터 65세 이상 어르신과 청소년 등을 대상으로 무상버스를 우선 도입해 운영해 왔으며, 이를 바탕으로 이번에 전 군민 확대를 공언해 왔다. 하지만 지역 사회에서는 이번 사태가 민선 9기 개막이라는 특정 시점에 성급하게 실행을 짜 맞추려다 불러온 예견된 결렬이라는 지적이 나온다.기존 교통약자 운행 과정에서부터 정산 방식을 두고 군과 운수사(함양지리산고속 등) 간의 갈등이 명확히 해결되지 않고 누적되어 왔기 때문이다. 운수사와의 치밀한 사전 조율이나 객관적인 손실 정산 체계 수립도 없이 무리하게 새 임기 시작일에 맞춰 사업을 전면 추진하려다 결국 파국을 맞았다는 비판을 피하기 어렵게 됐다.시행을 불과 하루 앞둔 6월 30일에 전해진 기습적인 보류 소식에 군민, 특히 대중교통 의존도가 높은 농촌 지역 교통약자들의 실망이 크다. 최근 시·군에서 이미 무상버스를 성공적으로 도입해 지역 경제 활성화 효과를 보고 있는 상황과 비교되며 행정력에 대한 비판의 목소리는 더욱 커지는 모양새다.함양읍에서 만난 한 주민은 "7월 1일부터 전면 무료라고 해서 버스카드 충전도 안 하고 기다렸는데, 바로 전날인 6월 30일에 보류라니 그야말로 어처구니없는 행정"이라며 "카드 체크 없이 편하게 버스를 탈 수 있을 거라 기대했던 노인들의 상실감이 너무 크다"라고 목소리를 높였다. 주민들 사이에서는 "새롭게 출발하는 민선 9기 취임 선물이 결국 무상버스 잠정 보류인 셈이 됐다"는 허탈하다는 반응까지 나오고 있다.사태가 불거지자 함양군은 공식 보도자료를 배포하고 거리 곳곳에 양해를 구하는 현수막을 내걸며 진화에 나섰다. 하지만 이를 바라보는 주민들의 시선은 싸늘하다.또 다른 주민은 "하루 전날 사업을 엎어놓고 길거리에 현수막 몇 장 걸고 보도자료 돌린다고 해서 주민들이 느낀 배신감과 실망이 대신 채워지느냐"라며 "성급한 행정이 저지른 잘못을 홍보물로 때우려는 전형적인 행정 편의주의"라고 꼬집었다.거세지는 비판 여론에 함양군은 사태 수습을 위해 오는 7월 8일 주민 불편 최소화 방안과 운수사와의 향후 협상 방향을 담은 관련 대책을 공식 발표하기로 했다. 군은 이번 발표를 통해 잠정 보류로 인한 주민들의 대중교통 이용 혼란을 방지하고, 운수사와의 재협상 테이블을 마련하기 위한 보완책을 제시할 것으로 알려졌다.그러나 하루아침에 행정 신뢰도에 타격을 입은 군민들은 이번 8일 발표에 대해 철저히 지켜보겠다는 입장이다. 한 주민은 "현수막이나 일방적인 해명식 발표가 아니라 주민들이 피부로 느낄 수 있는 실효성 있는 대안이나 명확한 재협상 일정이 나와야 할 것"이라고 지적했다.이러한 가운데 함양군의회 역시 집행부(함양군)에 대한 강도 높은 책임을 묻고 나설 모양새다. 임채숙 함양군의회 의장은 8일 함양군의 공식 대책 발표 직후, 의회 차원에서 이번 사태의 진상을 엄중히 따져 물을 예정인 것으로 알려졌다. 주민들에게 막대한 혼란을 초래한 하루 전 기습 보류의 책임과 성급한 행정 추진 과정의 난맥상을 짚고, 실효성 있는 대안 마련을 집행부에 강력히 촉구할 것으로 보인다.시행 하루 전날 공약 사업을 엎어버린 성급한 행정 탓에 주민들의 신뢰가 바닥으로 추락한 가운데, 8일 나올 함양군의 발표가 차가워진 민심을 돌리고 무상버스 불씨를 다시 살릴 수 있을지 지역 사회의 귀추가 주목되고 있다.