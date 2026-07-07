김민석 "'계엄 표결 불참' 주장 이성윤, 허위 주장 사과해야"

큰사진보기 ▲6일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부'에 출연한 김민석 전 국무총리 ⓒ CBS 유튜브 갈무리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

더불어민주당 차기 당대표 선거 출마를 공식 선언한 김민석 전 국무총리가 6일 차기 당권 주자로서의 포부와 당내 현안에 대한 단호한 입장을 밝혔습니다.김 전 총리는 정청래 전 대표의 지난 1년간의 당 운영을 '자기정치'라고 강도 높게 비판하며 당 지도부 교체의 당위성을 역설하는 한편, '친정청래계' 이성윤 의원이 제기한 '계엄 표결 불참' 의혹에 대해서는 "명백한 허위사실"이라 강하게 반박했습니다.김 전 총리는 6일 오후 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>에 출연해 당대표 출마 배경과 이재명 정부의 성공을 위한 국회와 당의 역할을 강조했습니다. 이날 오전 광주, 오후 서울에서 잇달아 출마 선언을 한 그는 "광주와 서울은 민주주의와 역사, 미래를 모두 상징하는 곳"이라며 "이재명 정부의 최대 과제인 3대 메가 프로젝트를 국회와 당에서 적극적으로 뒷받침하기 위해 당대표에 출마했다"고 밝혔습니다.이 시점에 왜 김민석이어야 하느냐는 질문에 그는 "당내에서 총선, 지방선거, 대선이라는 세 가지 큰 선거를 실질적으로 지휘하고 모두 승리해 본 사람은 현재 제가 유일하다"면서 "국정 성공에 필요하고 총선 준비에 가장 도움이 될 것"이라고 자신감을 내비쳤습니다.특히 전임 정청래 당대표 체제에 대해서는 날 선 비판을 가했습니다. 김 전 총리는 지난 1년간 자기정치의 폐해가 당과 당정 협력에 혼선을 빚게 했다고 지적하며 "여당의 정치는 당정 협력을 안정적으로 끌고 가는 것인데, 기존 당 운영은 당정 간 불협화음을 계속 만들었고 당내 주요 사안에 대한 숙의와 토론을 이끌지 못했다"고 비판했습니다.이어 절차가 무시된 합당 추진 과정, 검찰개혁 추진 과정에서의 관리 부실, 시스템 공천 훼손 등을 구체적인 '자기정치'의 폐해 사례로 꼽으며 "만족할 만한 선거 결과가 나오지 않았을 때는 지도부를 교체하는 것이 기본"이라고 주장했습니다.최근 이성윤 의원이 김 전 총리를 향해 '계엄 선포 직전 민주당 의원과 통화하고도 국회 계엄 해제 결의안 표결에 불참했다'고 주장한 데 강한 불쾌감을 드러냈습니다.김 전 총리는 "이 의원은 허위사실을 말씀하셨기 때문에 좀 곤란해지실 것"이라며 "계엄이 일어날 것이라는 내용을 직전에 전화로 듣고도 안 간 것처럼 말씀했는데, 이는 명백한 허위사실에 의한 명예훼손"이라고 말했습니다. 아울러 "어떻게 법을 알고 검찰 출신인 분이 저렇게 하나 싶어 걱정스럽다"면서 "아마 저에게 사과하셔야 할 것"이라고 경고했습니다.정 전 대표가 SNS를 통해 '네거티브를 하지 않겠다'고 밝힌 것을 두고도 "정치에서 토론하고 책임을 묻는 것을 네거티브라고 하는 사람은 없다"며 "이 의원처럼 허위사실을 이야기하는 경우는 네거티브이자 법적 책임을 지게 되지만, 정치적 판단에 대한 토론을 네거티브라고 하지는 않는다"고 일축했습니다.또한, 주요 쟁점인 '보완 수사권 폐지' 시기 논란과 관련해서는 "저는 이미 5월에 끝내자고 제안했던 사람"이라며 "당시 당정 간 의논해 법안을 처리하자고 당 지도부에 전달했으나 당에서 안 했으면 좋겠다는 역제안이 왔었다"고 전했습니다. 그러면서 "지금 시기를 논하는 것에는 이견이 없으며, 당 지도부가 최대한 빨리 풀어가면 될 일"이라고 덧붙였습니다.김 전 총리는 향후 당 운영과 1년 10개월 뒤 치러질 총선 공천 전략으로 '대통합'과 '외연 확장'을 전면에 내세웠습니다.그는 최근 강훈식 대통령 비서실장의 발언으로 당내 일각에서 제기된 '제3의 길'과 관련해 "내부에서 통합하고 연대하면서 중도와 보수까지 확장하려는 것은 김대중, 노무현, 문재인, 이재명 대통령에 이르기까지 우리 당이 기본적으로 추구해 온 흐름"이라며 "통합이 안 되면 확장도 안 되고, 확장이 안 되면 통합도 안 된다"고 강조했습니다. 강 비서실장은 최근 민주당 국회의원 워크숍에서 "토니 블레어 전 영국 총리처럼 중도층을 품는 '제3의 길'을 가자"고 제안한 것으로 알려졌습니다.5.18 민주화운동 성역화 발언으로 청와대로부터 사퇴 권고를 받고 물러난 이병태 규제합리화위원회 부위원장 문제에 대해서도 단호한 입장을 보였습니다. 김 전 총리는 "큰 틀에서 보수 스펙트럼에 속하는 분도 함께하는 것이 기조였지만, 개인적으로 잘못된 판단을 가지고 있다면 바로잡아야 한다"며 "5.18 문제를 표현의 자유로 접근하는 것은 헌법적 가치를 훼손하는 잘못된 판단이며, 청와대의 사퇴 권고는 당연하다"고 평가했습니다.나아가 김 전 총리는 "진보, 보수, 중도를 망라한 대대적이고 합리적인 신진 인사의 영입을 바로 시작할 생각"이라고 밝히며, 선거에 임박한 깜짝 쇼가 아닌 지속적인 인재 영입 시스템을 구축하겠다는 의지를 보였습니다.