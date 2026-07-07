"모든 문제의 답은 현장에"... 이건창 논산시의회 의장 취임

큰사진보기 ▲충남 논산시의회 의원들이 지난 6일 열린 제10대 논산시의회 개원식에서 의원 선서를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 제10대 논산시의회 개원식에서 축사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이건창 논산시의회 의장이 지난 6일 열린 제10대 논산시의회 개원식에서 개원사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 6일 열린 제10대 논산시의회 개원식에서 이건창 의장이 개원사를 하고 있다. 이날 개원식에는 백성현 논산시장을 비롯한 각급 기관·단체장 등이 참석해 개원을 축하했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회(의장 이건창)가 6일 제272회 임시회를 열어 전반기 의장단 선출 등 원 구성을 마무리하고, 이날 오후 3시 제10대 논산시의회 개원식을 개최했다.이날 제1차 본회의에서 의장에는 이건창 의원(나 선거구, 초선), 부의장에는 이상구 의원(가 선거구, 5선)이 각각 선출됐다. 상임위원장으로는 의회운영위원장 김형준 의원(나 선거구, 초선), 행정자치위원장 김태성 의원(다 선거구, 초선), 산업건설위원장 김재광 의원(가 선거구, 초선)이 선임됐다. 이어진 제1차 윤리특별위원회에서는 국중숙 의원(비례대표, 초선)이 윤리특위 위원장으로 선임되면서 전반기 의회 진용이 갖춰졌다.개원식은 국민의례, 의원 선서, 윤리강령 낭독, 개원사, 축사 순으로 이어졌다. 백성현 논산시장을 비롯해 집행부 국·소장, 역대 논산시의원, 기관·단체장, 의원 가족들이 참석해 자리를 빛냈다. 새로 임기를 시작한 의원들은 선서와 윤리강령 낭독을 통해 시민을 위한 의정활동을 다짐했다.축사에 나선 백성현 시장은 치열한 선거를 거쳐 선택받은 13명의 의원들에게 축하와 존경의 뜻을 전하며, 여야와 이념을 넘어 시민이 진정으로 바라는 것이 무엇인지 살피는 것이 집행부와 의회가 함께 짊어져야 할 과제라고 강조했다. 그러면서 대결과 분열이 아닌 상호 존중과 협의 속에서 발맞춰 나가자고 당부하며, 시민을 위한 의원들의 발걸음에 집행부가 든든한 동반자가 되겠다고 밝혔다.박수현 충남도지사의 축사는 김영관 논산시부시장이 대독했다. 박 지사는 축사를 통해 충남도와 논산시의 발전을 함께 도모해 나가자며 개원을 축하했다.이날 개원식의 무게중심은 단연 이건창 신임 의장의 개원사에 실렸다. 이 의장은 "말보다 실력으로, 이념보다 실익으로 보답하겠다"며 "모든 문제의 답은 현장에 있다는 생각으로 주민들이 불편을 겪는 곳이 있다면 언제 어디든 가장 먼저 달려가겠다"고 말했다. 그러면서 "논산시의회가 풀뿌리 주민자치를 실현하는 소통의 통로가 되겠다"고 다짐했다.이 의장은 집행부와의 관계에 대해서도 분명한 방향을 제시했다. 그는 "논산시의회는 집행부에 대하여 견제할 것은 확실하게 견제하되, 논산의 발전과 시민의 행복을 위해서라면 상생과 협치의 정신으로 함께 발맞추어 가겠다"고 강조했다. 견제와 협치라는 두 축을 함께 강조한 이 의장의 발언은, 초선 의장으로서 향후 4년간 의회를 이끌어갈 원칙을 보여줬다는 평가다.한편 논산시의회는 오는 21일부터 30일까지 10일간 제273회 임시회를 열어 집행부로부터 '2026년도 주요업무 추진상황'을 보고받고, 조례안과 일반안건 등을 심의·의결할 예정이다.