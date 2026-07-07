캐나다, 잠수함사업자로 독일 TKMS 선정... 한화오션 고배

큰사진보기 ▲2025년 11월 24일 멜라니 졸리 캐나다 산업부 장관(가운데)이 김희철 한화오션 대표이사(왼쪽에서 네 번째), 강환석 방위사업청 차장(왼쪽에서 세 번째) 등과 함께 한화오션이 건조한 잠수함인 장영실함을 배경으로 단체사진을 찍고 있다. ⓒ 한화오션 관련사진보기

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한화오션이 60조 원 규모의 캐나다 차세대잠수함도입사업(CPSP)에서 탈락했다.마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시각) 캐나다 동부 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 우선공급 대상자로 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)를 최종선정했다고 발표했다.한화오션은 캐나다 해군의 노후 빅토리아급 잠수함을 대체할 최대 12척의 디젤추진 잠수함을 건조하는 사업을 놓고 TKMS와 치열한 경쟁을 벌어왔지만, 결국 고배를 마셨다.카니 총리는 "TKMS와 한화 모두 캐나다 해군의 높은 요구 사항을 충족했으며, 캐나다 근로자와 기업의 이익을 극대화할 수 있는 제안서를 제출했다"면서 "매우 유능한 두 공급업체 사이에서 어려운 결정을 내려야 했다는 점을 분명히 하고 싶다"고 말했다.이어 카니 총리는 TKMS의 잠수함이 "북극권 해역에 최적화돼 있으며, 나토와 완전한 상호운용이 가능해 원활하게 통신하고 정보를 공유하며 합동 임무를 수행할 수 있다"고 선정 이유를 설명했다.다만 카니 총리는 TKMS와 최종 협상이 결렬될 경우 캐나다가 한화오션을 우선협상대상자로 지정하고 협상에 착수할 권리가 있다고 밝혔다.한편, 방위사업청(방사청)은 7일 "캐나다 정부가 발표한 캐나다 잠수함사업(CPSP) 결과를 존중한다"면서 "정부와 기업이 최선을 다해 준비하고 대응해온 만큼, 이번 결과가 기대했던 성과로 이어지지 못한 점은 매우 아쉽게 생각한다"고 밝혔다.방사청은 이어 "과거 독일로부터 잠수함 기술을 도입했던 대한민국이 잠수함 원조국과 성능과 납기 등 모든 기술능력 면에서 대등하게 경쟁했다는 점은 우리 방산 기술력의 비약적인 성장을 보여주는 의미있는 성과"라고 평가했다.그러면서 "비록 전략적 여건의 불리함을 넘어서지는 못했지만 이번 사업의 경험을 단순한 실패와 좌절로 남기지 않고 방산 4강 도약을 위한 귀중한 교훈으로 바꿔낼 것"이라고 강조했다.이용철 방사청장은 "이번 경쟁 과정에서 축적한 경험과 교훈을 도약의 발판으로 삼아 향후 대형 방산 수출 전략을 더욱 발전시키고, 범정부 차원의 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.