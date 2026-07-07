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지난달 발달장애인 화가 강호윤 작가의 개인전을 취재하면서 만난 여울 작가. 당시에는 전시를 준비하는 어머니의 모습이었지만, 이번에는 27년간 자폐 스펙트럼 장애 아들과 함께 걸어온 삶을 담은 책 <엄마, 괜찮아요?>의 저자로 다시 만났다. 출간을 앞두고 진행한 지난 6일 서면 인터뷰에서 그는 그동안의 시간과 우리 사회에 전하고 싶은 이야기를 들려줬다(관련 기사 : 수없이 반복되는 창문들... 작가가 쌓아 올린 특별한 도시
).
"무섭겠지만 괜찮아. 천천히 생각해 보자."
여울 작가는 27년 전 자폐 스펙트럼 장애 진단을 받은 아들을 처음 마주했던 그날의 자신에게 가장 먼저 이 말을 건네고 싶다고 했다. 그때는 아이를 어떻게든 '고쳐야 한다'라는 마음 뿐이었다. 특수교육을 찾아 이사를 하고, 전국의 치료기관을 찾아 헤맸으며, 마지막 희망을 품고 미국으로 건너갔다. 하지만 긴 시간을 돌아온 지금, 그는 아이가 아니라 자신의 시선이 바뀌어야 했다고 이야기한다.
오는 10일 출간되는 책 <엄마, 괜찮아요?>는 그가 아들 강호윤 작가와 함께 걸어온 27년의 시간을 담은 첫 번째 기록이다. 책은 장애를 극복한 성공담이 아니라, 아이를 바꾸려 했던 엄마가 함께 살아가는 법을 배워가는 과정을 담담하게 풀어낸다.
가장 듣고 싶었던 말
진단 받은 순간부터 부모는 치료법을 찾아 헤매고, 아이의 미래를 걱정하며 자신을 몰아붙인다. 여울 작가도 그 시간을 지나왔다. '가장 힘들었던 시절, 누군가 꼭 해주었으면 했던 말이 있었느냐'는 질문에 그는 이렇게 답했다.
"충분히 잘해 나가고 있어요. 도움이 필요하면 언제든지 얘기해 줘요."
책의 제목 <엄마, 괜찮아요?> 역시 오랜 시간 아들만 걱정하며 살아왔다고 생각했지만, 정작 말이 없는 아들이 늘 엄마를 먼저 살피고 있었다는 깨달음에서 시작됐다. 여울 작가는 같은 길을 걷고 있는 부모들에게 무엇보다 혼자 버티지 말라고 당부했다.
"아이만 바라보면 힘들어요. 주변을 둘러보고 도움을 청하는 게 좋아요. 혼자가 아니고 우리에게는 온 마을이 필요합니다."
그는 이 말이 단순한 위로가 아니라 자신이 27년 동안 몸으로 배운 결론이라고 말했다. 실제로 책에는 새벽마다 손주를 위해 기도한 할아버지, 조건 없이 재능을 키워준 선생님들, 해외에서 손을 내민 이웃, 그림의 가능성을 발견해 준 스승, 오랫동안 곁을 지킨 활동지원사 등 한 아이의 삶을 함께 지탱해 준 사람들의 이야기가 담겨 있다. 여울 작가는 우리 사회가 장애를 가족만의 문제로 바라보는 시선도 달라져야 한다고 강조했다. 그는 이어 힘주어 말했다.
"혼자 힘으로 감당하는 게 아닙니다. 알려야 하는 일이지만 쉬운 일은 아니에요. 마을과 나라가 같이 해야 하는 부분이라고 생각합니다."
또 장애는 당사자만이 아니라 가족 전체의 삶에도 영향을 미친다고 말했다.
'온 마을'이 필요하다
"장애가 있는 가족 안에서는 가족들도 영향 받습니다. 그런데 주변에서는 같은 잣대로 요구하는 경우가 많아요. 한 발로 뛰는 사람과 두 발로 뛰는 사람은 다르잖아요. 그런 차이를 조금만 이해해 주셨으면 좋겠습니다."
그가 말한 '온 마을'은 비유가 아니라 현실이었다. 한 아이가 자신의 삶을 살아가기 위해서는 가족의 사랑 만으로는 부족하며, 이웃과 지역사회, 국가가 함께 손을 내밀어야 한다는 절실한 경험에서 나온 말이었다.
여울 작가는 <엄마, 괜찮아요?>를 장애를 극복한 이야기라고 말하지 않는다. 오히려 아이를 바꾸려 애쓰던 엄마가 함께 살아가는 법을 배워가는 과정이라고 설명한다. 치료를 위해 전국을 다니고 미국 생활까지 감내했던 시간은 결국 아이를 위한 여정이 아니라 자신의 시선을 바꾸는 여정이었다. 그래서 이 책은 발달장애 가족만의 이야기에 머물지 않는다. 누군가를 돌보는 부모와 가족, 교사와 복지 현장의 종사자, 그리고 우리 사회 모두에게 하나의 질문을 던진다.
"우리는 돌봄을 가족에게만 맡겨두고 있지는 않은가."
27년의 시간을 돌아본 여울 작가가 마지막으로 전한 말은 담담했지만 오래 남는다.
"혼자가 아니고 우리에게는 온 마을이 필요합니다."
그 한마디가 <엄마, 괜찮아요?>가 독자들에게 전하고 싶은 가장 큰 메시지였다.