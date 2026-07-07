"우리에게는 온 마을이 필요합니다"

문화분야에 관심을 가지고 2018년 부터 한중미술교류를 진행해왔습니다.교류전을 진행하며 미술에 대해 알고싶어 도슨트를 공부했고 사단법인 인천미술협회. 메세나위원으로 활동하고 있습니다.좋은 작가분들의 작품과 전시를 널리 알리고자 합니다. 주위에 좋은 소식을 여러분들과 나누고 싶습니다