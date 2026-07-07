제1대 영종구의회 개원, '상향식 지방자치'의 결실

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인천 영종구가 새로운 지방자치 시대를 열었다. 주민들의 높은 지지를 바탕으로 출범한 제1대 영종구의회가 6일 개원식을 열고 본격적인 의정활동에 들어갔다.이번 영종구의회 출범은 단순히 새로운 기초의회가 만들어졌다는 의미를 넘어선다. 영종구 분구 과정에서 실시된 주민 의견 수렴에서 97.5%가 찬성 의사를 밝히며 지역 주민들의 자치 요구가 확인됐고, 이를 바탕으로 새로운 지방정부와 의회가 탄생했다는 점에서 '상향식 지방자치'의 결실이라는 평가가 나온다.이날 개원식에는 손화정 영종구청장을 비롯해 배준영 국회의원, 조택상 지역위원장, 인천시의회 김광호·김광훈 의원과 지역 주민들 100여명이 참석해 제1대 영종구의회의 출범을 축하했다.초대 의장을 맡은 최미자 의장은 개원사를 통해 주민 중심 의회를 만들겠다는 의지를 밝혔다.최 의장은 "오늘의 초심을 마음 깊이 새기고 항상 낮은 자세로 구민의 목소리를 대변하는 경청하는 의회, 문제 해결을 위해 현장에서 발로 뛰는 생산적인 의회를 만들겠다"고 말했다. 이어 의원들은 의원 선서를 통해 청렴성과 공정성을 바탕으로 의정활동을 수행하겠다고 다짐했다.제1대 영종구의회는 교통과 환경, 교육 등 다양한 분야 경험을 가진 의원들로 구성됐으며, 민생 현안 해결을 최우선 과제로 삼겠다는 계획이다.영종구의회는 개원과 함께 앞으로 집중할 주요 과제도 제시했다. 우선 주민들의 오랜 숙원인 종합병원 유치를 비롯한 의료 인프라 확충에 힘을 쏟기로 했다.또한 광역교통망 확충과 신호체계 개선 등을 통해 교통 불편을 해소하고, 영종교육지원청 설립과 복지서비스 확대를 통해 교육·복지 환경도 개선한다는 방침이다.지역경제 활성화 역시 핵심 과제로 꼽았다. 골목상권 회복과 양질의 일자리 창출을 위한 정책 발굴에도 적극 나서겠다고 밝혔다.의회와 집행부의 협치 의지도 강조됐다. 영종구의회는 "건전한 견제와 감시라는 의회 본연의 역할은 충실히 수행하되, 영종구 발전이라는 공동 목표를 위해 집행부와 수레의 두 바퀴처럼 협력해 나가겠다"고 밝혔다.손화정 영종구청장도 축사를 통해 "의회와 집행부는 영종 발전을 위한 동반자"라며 "구민 행복을 위해 적극적으로 소통하고 협력하겠다"고 말했다.제1대 영종구의회는 이번 개원을 시작으로 의료와 교통, 교육 등 생활 밀착형 현안 해결에 집중하는 한편, 주민들의 목소리를 정책에 반영하는 '생활 정치'를 실현하겠다는 목표를 내세웠다.영종구가 독립 기초자치단체로 첫발을 내디딘 가운데, 새롭게 출범한 의회가 주민들이 기대하는 자치와 지역 발전의 성과를 만들어낼 수 있을지 관심이 모아지고 있다.