시청에도, 행정복지센터에도... 50년째 펄럭이는 '새마을기'

큰사진보기 ▲효자동 행정복지센터고양시 덕양구 효자동 행정복지센터 앞마당 국기 게양대. 중앙의 태극기 우측으로 새마을기가 게양되어 바람에 펄럭이고 있다. 현대적인 건물 외관과 대비되는 모습이다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양시청.고양시청 본청 건물 옥상에 설치된 국기 게양대. 재난방송용 대형 확성기와 각종 통신 안테나 등 옥상 시설물들 사이로 태극기와 새마을기가 나란히 걸려 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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"현재 관공서 국기 게양대에 새마을기를 게양해야 한다는 명문화된 법적 의무나 강제 규정이 없는 것은 사실입니다. 과거의 내무부 지침 이후 굳어진 오랜 행정 관행입니다. 하지만 지역 내에서 새마을회가 방역, 김장 나눔 등 공익적인 봉사활동에 기여하는 바가 적지 않습니다. 특정 단체에 대한 특혜라는 지적도 일리가 있지만, 행정관청 입장에서 오랜 세월 걸려 있던 깃발을 뚜렷한 명분 없이 하루아침에 일방적으로 내리는 것은 갈등을 유발할 수 있어 대단히 조심스럽고 부담스러운 부분입니다."

"새마을운동의 역사적 공로를 부정하는 것이 아닙니다. 핵심은 공공기관의 상징인 국기 게양대를 특정 민간 단체가 365일 독점하는 것이 21세기 다원화된 지방자치 시대의 철학에 부합하느냐는 것입니다. 광주광역시 등 일부 지자체는 이미 시민 합의를 거쳐 새마을기를 내린 선례가 있습니다. 집행부가 관행이라는 핑계 뒤에 숨을 것이 아니라, 의회와 시민사회가 함께 참여하는 공론화 위원회를 구성해 게양대 운영에 관한 새로운 조례를 만들어야 할 시점입니다."

대한민국 관공서의 국기 게양대에는 불문율처럼 여겨지는 공식이 하나 있다. 중앙에는 태극기, 그리고 그 옆에는 지자체기(또는 기관기)와 새마을기가 함께 걸린다는 것이다. 인구 108만을 넘어선 경기 북부의 거점 도시, 고양특례시도 예외는 아니다.기자는 지난 며칠간 고양시 관내 행정복지센터와 고양시청 본청을 직접 돌며 국기 게양대 현황을 살펴봤다.가장 먼저 찾은 곳은 고양시 덕양구에 위치한 효자동 행정복지센터다. 붉은 벽돌과 메탈 소재의 외장재가 어우러져 세련된 느낌을 주는 이 건물 앞마당에는 3개의 스테인리스 깃대가 세워져 있다.대한민국국기법 및 관련 규정에 따라 중앙의 가장 높은 깃대에는 태극기가 게양되어 있었다. 그리고 바라보는 방향을 기준으로 우측 깃대에는 노란 동그라미 안에 초록색 새싹이 그려진 짙은 녹색의 깃발, 새마을기가 펄럭이고 있었다. 동 행정복지센터를 찾는 많은 시민들이 오가는 길목이지만, 이 깃발을 유심히 쳐다보는 이는 드물었다.발걸음을 고양시 행정의 중심인 고양시청 본청으로 옮겼다. 시청 건물의 국기 게양대는 시민들의 눈높이인 지상이 아닌, 건물 옥상 가장 높은 곳에 위치해 있었다.인근 고층 건물에 올라 시청 옥상을 렌즈에 담았다. 옥상에는 재난 및 민방위 안내를 위한 거대한 확성기 스피커와 복잡한 피뢰침, 안테나 시설들이 빼곡히 들어서 있었다. 그 삭막한 구조물들 한가운데 솟은 깃대 위에서도 어김없이 태극기와 새마을기가 나란히 펄럭이고 있었다. 행정의 최일선인 동 행정복지센터 앞마당부터 시청의 가장 높은 옥상까지, 고양시 관공서 게양대의 한 자리는 새마을기가 확고하게 차지하고 있었다.관공서에 새마을기가 걸리기 시작한 것은 1973년 내무부(현 행정안전부)의 권고 지시가 발단이었다. 이후 1976년 내무부 지방행정국이 '새마을기 게양에 관한 지시' 공문을 전국 관공서에 하달하면서 본격적으로 의무화되었다. 국가 주도의 새마을운동을 범국민적으로 독려하기 위한 조치였다.그러나 1994년 정부는 '대한민국 국기에 관한 규정'을 개정하면서 중요한 변화를 맞이했다. 기존의 의무 게양 지침을 사실상 폐기하고, 각 기관장의 재량에 따라 다른 기를 게양할 수 있도록 자율성을 부여한 것이다.즉, 현재 관공서에 새마을기를 달아야 한다는 법적 강제성은 없다. 그럼에도 불구하고 고양시를 비롯한 전국 대부분의 지자체가 30년 넘게 새마을기를 내리지 않는 이유는 명문 규정이 아닌 '관행' 때문이다.현장에서 만난 시민들의 반응은 뚜렷하게 갈렸다. 기자가 만난 30대 직장인 최아무개씨(화정동)는 "민간 단체의 깃발을 세금으로 유지·관리하며 관공서에 상시 걸어두는 것은 명백한 특혜"라며 날을 세웠다.그는 "새마을운동이 과거 경제 발전에 이바지한 바는 크지만, 지금은 2026년이다. 국가가 국민을 동원하던 권위주의 시대의 잔재를 관행이라는 이유로 계속 방치하는 것은 지방자치의 정신에도 위배된다. 차라리 그 자리에 고양시의 비전을 담은 깃발이나 다른 공익 단체의 깃발을 번갈아 다는 것이 맞다"고 지적했다.반면, 60대 이상 시민들은 새마을기 강하에 조심스러운 입장을 보였다. 원당시장에서 만난 자영업자 김아무개씨(68세, 주교동)는 깃발이 가진 상징성을 강조했다.그는 "요즘 젊은 사람들은 그 깃발이 왜 걸려 있는지 잘 모르겠지만, 우리 세대에게 새마을기는 가난을 이겨내고 이 나라를 선진국 반열에 올려놓은 피땀 어린 상징과도 같다"며 "과거의 긍정적인 역사를 굳이 낡은 적폐로 몰아가며 깃발을 끌어내릴 필요가 있느냐. 여전히 지역 사회에서 봉사하는 새마을회원들의 사기도 고려해야 한다"고 말했다.그렇다면 행정을 집행하는 고양시청과 이를 견제하는 시의회의 입장은 어떨까. 주요 인사들은 법적 근거가 없다는 점에는 동의하면서도, 섣부른 강하 조치에는 신중한 태도를 보였다.고양시청 행정지원 부서의 한 핵심 관계자는 기자와의 통화에서 현 상황을 다음과 같이 설명했다.반면, 고양시의회 내부에서는 이제 관행을 끊고 공론화를 시작해야 한다는 목소리도 나온다. 의회 행정사무감사 등에서 관련 문제를 고민해 온 아무개 시의원은 기자와의 인터뷰에서 다음과 같이 밝혔다.새마을기를 둘러싼 논쟁은 단지 '깃발 하나를 다느냐 마느냐'의 문제가 아니다. 공공 공간이 어떤 시대정신을 담아내야 하는지, 그리고 낡은 관행을 어떻게 합리적으로 정비해 나갈 것인지에 대한 민주주의의 성숙도를 묻는 질문이다.일부 지자체처럼 깃발을 완전히 내릴 수도 있고, 지역의 다양한 자원봉사 단체 깃발과 번갈아 게양하는 방식을 채택할 수도 있다. 중요한 것은 언제까지나 '원래 그랬으니까'라는 이유로 방치할 것이 아니라, 시민들의 공감대를 바탕으로 한 열린 논의가 시작되어야 한다는 점이다.50년 넘게 고양시의 관공서를 지켜온 초록색 깃발. 2026년의 고양특례시는 과연 이 깃발에 대해 어떤 결론을 내리게 될까. 이제는 침묵의 관행을 깨고 투명한 공론의 장을 열어야 할 때다.