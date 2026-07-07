세종시, 사회복지사 처우 개선 본격화... 실태조사 바탕 제3차 종합계획 수립

큰사진보기 ▲세종시는 6일 시청 대회의실에서 ‘2026년 제2차 사회복지사 등 처우개선위원회 및 실무협의회’를 개최했다. ⓒ 세종시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 참석한 현장 종사자들 역시 “복지서비스의 질은 사람에게 달렸다”며 통렬한 지적을 쏟아냈다. 출처 : 뉴스피치(Newspeach)(http://www.newspeach.com) ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 조상호 세종시장은 현장의 목소리를 수렴한 즉각적인 행정 검토와 대책 마련을 지시했다. ⓒ 세종시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시가 관내 사회복지사들의 근무 환경 개선과 처우 안정을 위한 제도적 발판 마련에 본격적으로 나섰다.세종시는 지난 6일 시청 대회의실에서 조상호 시장과 김부유 처우개선위원장, 사회복지 전문가 및 시설 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 '2026년 제2차 사회복지사 등 처우개선위원회 및 실무협의회'를 개최했다. 이번 회의는 세종시사회서비스원이 수행 중인 실태조사 연구의 중간보고와 함께 '제3차 사회복지시설 종사자 처우개선 종합계획(2027~2029년)'의 방향을 논의하고자 마련됐다.이날 세종시사회서비스원 정책연구부 한지연 연구위원은 관내 99개 시설에 대한 인력·보수 현황 조사와 함께 종사자 561명을 대상으로 진행한 대면·온라인 실태조사 결과를 발표했다.조사 결과 세종시 사회복지 종사자들의 처우 만족도는 5점 만점에 평균 2.4점(100점 만점 기준 48점)으로 매우 낮았다. 가장 시급한 개선 방안으로는 '보건복지부(또는 성평등가족부) 인건비 가이드라인 준수 의무화(41.7%)'가 1위를 차지했고, 시설 인력 증원(32.4%)과 보수의 공무원 수준 현실화(31.7%)가 뒤를 이었다.근무 환경의 고충도 구체적으로 드러났다. 응답자의 83.1%가 미사용 연차 수당을 받지 못했고, 61.5%는 연차나 휴직 시 업무를 대체할 인력이 필요하다고 호소했다. 이직 고민 사유로는 임금 적정성(46.3%)과 복리후생 부족(28.8%)이 압도적이었다. 인권 침해 문제도 심각해 응답자의 13.7%가 언어 폭력을, 7.0%가 심리적 폭력을 경험했으나 상당수가 참은 것으로 나타났다. 인권 보장 수준 중 '시설 내 괴롭힘·부당 처우로 인한 정신적 스트레스'는 2.18점으로 가장 취약했다.한지연 연구위원은 "좋은 인력을 유치하는 것뿐 아니라 지역에서 오래 일할 환경을 만드는 것이 핵심"이라며 복리후생 격차 해소, 대체인력 확대, 안전·인권 중심 노동환경 개선 등을 핵심 과제로 제시했다.이날 참석한 현장 종사자들 역시 "복지서비스의 질은 사람에게 달렸다"며 통렬한 지적을 쏟아냈다. 특히 국비 지원 한계로 정책 사각지대에 놓인 현장의 목소리가 가장 먼저 터져 나왔다. 성평등가족부 소속 위탁시설(통합상담소 등)을 비롯해 노인 일자리 사업 담당자, 장기요양센터 종사자들은 정부 지침과 예산 부족 탓에 임금이 최저시급 수준에 묶여 있는 가혹한 현실을 토로했다. 이들은 정부 예산만 탓할 것이 아니라, 세종시 차원에서 이들의 임금 격차를 메워줄 '보편적 지원 체계'를 시급히 마련해달라고 강력히 촉구했다.정규직과 계약직 간의 불합리한 처우 모순에 대한 날 선 비판도 이어졌다. 참가자들은 가족·명절수당, 상해보험 지원 등이 '정규직'으로만 한정되어 있어 계약직 노동자가 현장에서 똑같이 고생하면서도 불이익을 받는다고 지적했다. 현장 관계자들은 "지침의 문구 하나 때문에 상해보험조차 가입하지 못하는 계약직 노동자가 있어서는 안 된다"며 즉각적인 지침 개정을 요구했다.치솟는 임대료에 대한 실용적인 대안도 제시됐다. 높은 임대료 부담으로 운영난을 겪는 민간 시설들을 위해 복합커뮤니티센터(복컴) 내 유휴 공간을 적극적으로 매칭해 달라는 제안이다. 아울러 목원대학교 교수는 전문가 제안을 통해 향후 설립될 '사회복지 종사자 권익지원센터'가 단순 상담을 넘어 인권 침해 시 실질적 법률 지원과 행정·회계를 대행하는 '공동 거버넌스 허브' 역할을 해야 한다고 주문했다.이에 조상호 세종시장은 현장의 목소리를 수렴한 즉각적인 행정 검토와 대책 마련을 지시했다. 조 시장은 먼저 결원 발생 시 호봉 제한 등으로 채용이 어려운 구조적 문제를 해결하기 위해, 인건비와 사업비를 분리하여 책정·지원하는 보조금 체계 변경을 실무 부서에 적극 검토하라고 주문했다.이어 "재정과 인력 부담을 최소화하는 시범 사업 형태로라도 '사회복지 종사자 권익지원센터'를 조속히 시작하라"며, 센터의 구체적인 역할과 위치를 최종 보고서에 담아낼 것을 주문했다. 또한 높은 임대료로 어려움을 겪는 민간 시설들을 위해 복합커뮤니티센터(복컴) 등 관내 유휴 공간을 적극 발굴해 매칭하라고 당부했다.특히 조 시장은 세종시사회서비스원을 향해 "남을 돕는 종사자들을 돕는 기관으로서 정체성을 강화하고 역할을 재정립해야 한다"고 강력히 요구했다. 소규모 시설의 회계와 행정을 대행하는 '공동 거버넌스 센터'의 기능을 명확히 하고, 체계적인 대체인력 시스템을 구축해 실효성 있는 지원에 나서달라는 취지다.조상호 시장은 "시정 5기 동안 보살핌을 전하는 사회복지사들의 처우를 실질적으로 개선할 수 있도록 노력하겠다"며, "시민과 함께 만드는 시정과제인 '세종시민 복지기준 4.0'을 통해 합리적인 복지 처우와 체계를 구축하겠다"고 약속했다.김부유 처우개선위원장 역시 "사회복지사 등의 처우개선 정책은 현장의 목소리를 충실히 반영하는 것이 핵심"이라며, "실효성 있는 대책이 마련될 수 있도록 시와 지속적으로 소통하고 협력하겠다"고 강조했다.한편, 연구진은 이번 용역 결과를 바탕으로 임금 격차 해소, 대체인력 확대, 인권 중심 환경 개선 등 6대 시사점을 제3차 종합계획에 반영할 방침이다. 세종시사회서비스원은 이달 중순 현장 의견을 추가 수렴해 계획안을 보완한 뒤, 오는 8월 말 최종 보고회를 갖고 종합계획을 최종 확정할 예정이다.