경기도, '경기미래투자공사' 설립 본격 추진

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사. ⓒ 경기도 관련사진보기

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'(가칭)경기미래투자공사' 설립이 본격 추진된다.경기도의 미래 성장동력 확보와 지역경제 활성화를 위한 정책금융 공공기관인 '(가칭)경기미래투자공사'는 외부 금융투자 유치를 원활하게 하기 위해 관리·운용기관인 '공사'와 투자자산인 '투자펀드'를 이원화해 운영될 계획이다. 공적 자금을 주요 재원으로 삼아 국민성장펀드나 PIS펀드(해외건설투자펀드) 형태의 공적 모(母)펀드를 조성하고, 사업 특성과 위험 구조를 고려해 다층적인 자(子)펀드를 구성하는 방식이다.자펀드의 실제 운용은 민간에 위탁된다. 공사는 이를 통해 ▲AI·반도체·로보틱스 등 미래 전략산업 지원 ▲전력 등 산업 인프라 구축 ▲벤처 스케일업 ▲반도체 유관기업 종사자를 위한 기숙사 건설 등 지역경제의 가려운 곳을 긁어주는 맞춤형 투자를 진행하게 된다.대기업 관련 투자 시에는 인재 양성 등 상생 방안을 투자 심사에 반영할 예정이다. 특히 경기도는 반도체 산업 호황의 성과가 전략산업에 재투자될 수 있도록 화성·평택·이천 등 반도체 거점 시·군과 긴밀히 협력해 투자 재원을 확보할 계획이다.공사 설립을 본격화하기 위해 경기도는 6일, '경기미래투자공사 설립 추진 TF'를 구성해 본격적인 운영에 돌입했다.TF는 단장을 필두로 ▲총괄반 ▲펀드설립반 등 2개 반, 총 10명 규모로 구성됐다. 설립 초기 2~3개월 동안 투자공사 설립 기초를 다지고 행정절차에 착수하는 1단계 과정을 거친 뒤, 향후 경기도 조직개편 시 전문성과 집행력을 한층 강화한 '단(團)' 체제로 격상해 정식 조직으로 전환될 예정이다.전담TF는 경기미래투자공사가 최종 설립될 때까지 공청회 개최, 법인 설립 등기 등 설립에 필요한 제반 행정 사항을 전담하게 된다. 특히 공사의 핵심 재원이 될 정책 펀드 구조를 설계하고, 민간 자본 유치 및 시·군 협업을 통한 재원 조달 계획 수립, 반도체·AI 등 전략 산업 분야의 투자를 추진한다.이와 관련해 경기도는 "올해 7월 관계기관 협의와 계획 수립을 시작으로, 타당성 검토, 설립 심의 및 조례 제정 등 행정절차 진행 후 2027년 하반기 중 법인 등기 및 설립 완료를 목표로 추진한다"고 밝혔다.추미애 경기도지사는 "기금과 같은 단기적인 방안으로는 반도체 성과를 지속적으로 이어나갈 수 없다. 투자공사 같은 단단한 제도적 틀이 필요한 이유이다"라며 투자공사 설립 필요성을 강조했다.이어 "투자공사는 대기업과 중소기업, 지역과 청년이 상생하는 경기도의 미래를 향한 첫걸음이 될 것이다. 반도체 시계가 빨라지고 있는 지금, 빠르고 단단하게 '지속 성장', '공유 성장'의 틀을 만들어 가겠다"라며 사업 추진 의지를 밝혔다.또한, 이날 추미애 지사는 자신의 페이스북을 통해서도 "오늘의 성과가 미래의 성장으로 이어지도록 하겠다"며 "반도체 산업의 성장은 경기도에 새로운 기회를 만들고 있다. 화성·평택·이천을 비롯한 반도체 클러스터의 성과가 일회성 세수 증가에 그치지 않도록, 미래 산업과 도민의 삶에 다시 투자하는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다아울러 "TF는 설립 타당성 검토, 중앙정부 협의, 조례 제정, 설립심의, 정관과 초기 자본금 마련을 동시에 추진하겠다. 필요한 준비를 차질 없이 마무리해 이르면 2027년 여름 경기도 미래투자공사가 출범할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.그러면서 "성장의 열매는 도민의 삶으로 돌아가야 한다. 청년의 일자리와 주거 안정, 산업 인재 양성, 복지와 안전망 확충에 투자 성과가 이어지도록 하겠다"며 "나아가 도민성장펀드 등 성과공유 장치를 통해, 경기도의 성장이 도민 모두의 자산이 되는 길도 만들겠다. 경기도가 먼저 지속 성장과 공유 성장의 모델을 만들겠다"고 강조했다.