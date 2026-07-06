최현덕 남양주시장, 침수 등 재난 예측 플랫폼 도입 검토

큰사진보기 ▲남양주시가 한국과학기술정보연구원(KISTI)과 손잡고 데이터 기반 재난안전플랫폼 도입을 검토하며 과학기술을 활용한 재난 대응체계 구축에 나섰다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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남양주시가 한국과학기술정보연구원(KISTI)과 손잡고 데이터 기반 재난안전플랫폼 도입을 검토하며 과학기술을 활용한 재난 대응체계 구축에 나섰다.남양주시는 지난 3일 시장 집무실에서 최현덕 시장과 시민안전관, KISTI 관계자 등이 참석한 가운데 재난안전플랫폼 도입을 위한 간담회를 개최했다고 6일 밝혔다.이번 간담회는 기후변화로 국지성 집중호우와 도시 침수 등 재난 위험이 커지는 상황에서 데이터 기반의 예측과 신속한 대응체계를 구축하기 위해 마련됐다.이날 참석자들은 민선 9기 핵심 과제인 '출퇴근 안심시스템' 구축과 연계한 재난 대응 방안을 비롯해 KISTI가 개발한 재난안전 플랫폼 'ShieldON'의 남양주시 적용 가능성을 집중 논의했다.간담회에서는 실시간 침수 예측 기능과 지역 여건에 맞는 맞춤형 서비스 구축, 재난안전 데이터 활용, 기존 시스템과의 연계 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다.남양주시는 이번 논의를 계기로 데이터 기반 의사결정 체계를 검토하고, 침수 등 재난 상황에 선제적으로 대응할 수 있는 스마트 재난관리 시스템 구축 방안을 마련할 계획이다.최현덕 남양주시장은 "재난은 사전 예측과 신속한 대응이 무엇보다 중요하다"며 "과학기술 기반의 재난안전플랫폼 도입을 면밀히 검토해 시민 안전에 실질적인 도움이 되는 대응체계를 구축하고 관계기관과의 협력도 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.