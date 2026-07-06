만장일치로 뽑힌 정병용 의장…"협치로 새로운 하남 열겠다"

큰사진보기 ▲제10대 하남시의회가 정병용 의장을 만장일치로 선출하고 전반기 의장단과 상임위원회 구성을 모두 마치며 본격적인 의정활동에 들어갔다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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제10대 하남시의회가 정병용 의장을 만장일치로 선출하고 전반기 의장단과 상임위원회 구성을 모두 마치며 본격적인 의정활동에 들어갔다.하남시의회는 6일 제349회 임시회를 열어 전반기 의장·부의장 선거와 상임위원장 선거를 실시하고 향후 2년간 의회를 이끌 원구성을 완료했다.이날 의장 선거에서는 더불어민주당 소속 3선 정병용 의원(다선거구)이 재적의원 10명 전원의 찬성을 얻어 제10대 전반기 의장에 선출됐다.정 의장은 더불어민주당 하남시을 지역위원회 사무국장과 제9대 하남시의회 부의장을 역임하며 의회 운영 경험과 정당 활동을 이어온 3선 의원이다. 의회 안팎에서는 풍부한 의정 경험과 원활한 소통 능력을 갖춘 인물로 평가받으며 전반기 의장 후보로 꾸준히 거론돼 왔다.이어 진행된 부의장 선거에서는 국민의힘 조창민 의원(가선거구·초선)이 9표를 얻어 전반기 부의장으로 선출됐다. 다만 국민의힘 소속 오지연 의원(나선거구)은 표결에 참석하지 않아 당내 의견 조율 과정이 있었던 것 아니냐는 해석도 나오고 있다.상임위원장 선거에서는 오승철 의원(더불어민주당·라선거구)이 자치행정위원장, 정혜영 의원(더불어민주당·나선거구)이 도시건설위원장, 최승태 의원(더불어민주당·가선거구)이 의회운영위원장으로 각각 선출됐다.이로써 제10대 하남시의회는 의장에는 더불어민주당, 부의장에는 국민의힘이 맡는 전통적인 원구성 틀을 유지한 가운데 상임위원장 선출까지 마무리하며 전반기 의회 체제를 갖추게 됐다.정병용 의장은 당선 인사에서 "의원 여러분께서 보내주신 신뢰와 기대를 무겁게 받아들이겠다"며 "8대와 9대 의회에서 쌓은 경험을 바탕으로 집행부와 긴밀히 소통하고 동료 의원들과 협력해 시민을 위한 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 제10대 하남시의회는 더불어민주당 5명, 국민의힘 4명 등 총 9명의 의원으로 구성돼 앞으로 2년간 전반기 의회를 이끌며 지역 현안 해결과 시민 중심의 의정활동을 펼칠 예정이다.