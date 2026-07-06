'슬로우' 네 번째 문 열었다... 경계선지능 청년 7명 자립 첫걸음

큰사진보기 ▲지난 3일 서울 서대문구에서 '청년밥상문간 슬로우 이화여자대학교점 개점식'이 열렸다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

"천천히 오래 끓여야 깊은 맛이 나는 김치찌개처럼, 조금 느리지만 더 따뜻하게 천천히 오래 함께해 보겠습니다."

큰사진보기 ▲이대점 한편에 마련된 전시 공간. 이날 채용된 경계선지능 청년들은 소양교육, 취업교육, 직무교육 등 과정을 수료했다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이문수 청년문간사회적협동조합 이사장(왼쪽)과 정만복 동대문종합사회복지관장(오른쪽)이 이날 정식채용된 청년들과 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이대점에 채용된 청년이 앞치마를 전해받고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

경계선지능 청년의 자립을 위한 네 번째 상생일터가 첫 발을 내디뎠다. 청년문간사회적협동조합은 지난 3일 서울 서대문구에서 '청년밥상문간 슬로우 이화여자대학교점(이하 이대점)' 개점식을 열었다. 이날 행사에는 청년문간사회적협동조합과 동대문종합사회복지관 등 사업 관계자와 가족들이 참석해 경계선지능 청년 7명의 취업과 자립을 응원했다.이번에 채용된 청년들은 지난 2월부터 약 4개월간 진행된 직무교육과 인턴십 과정을 거쳐 선발됐다. 청년문간은 2019년부터 경계선지능 청년 발굴과 취업훈련을 지원해 온 동대문종합사회복지관과 2023년 업무협약을 맺고 자립지원사업을 이어오고 있다.청년문간이 기존에 운영하던 이대점을 슬로우점으로 전환하기로 하면서, 새로운 직원을 맞이하기 위한 준비도 함께 시작됐다. 취업을 희망하는 청년 12명은 식품위생과 고객응대, 의사소통, 조리실습 등 총 36회, 123시간의 교육 과정을 이수했다. 이후 직무 실습과 인턴십을 거쳐 최종 7명이 슬로우 이대점 직원으로 채용됐다. 직무교육과 인턴십 프로그램은 생명보험사회공헌위원회와 교보생명, 함께만드는세상 사회연대은행의 지원으로 운영됐다.정만복 동대문종합사회복지관장은 "4개월 동안 100시간이 넘는 훈련을 성실하게 이수한 청년들이 매우 자랑스럽다"며 "훈련받은 대로 성실하게 일하며 '나도 할 수 있다'는 모습을 많은 분들께 보여줄 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "경계선지능 청년들을 위한 지원은 국가가 함께 해야 하는 일"이라며 "더 많은 청년들이 일할 수 있는 자리가 만들어지길 바란다"고 덧붙였다.청년밥상문간은 2017년 끼니를 거르는 청년들에게 따뜻한 한 끼를 제공하기 위해 시작됐다. 이후 경계선지능 청년의 고용기회를 확대하고 자립을 지원하기 위해 2024년 3월 대학로에 첫 슬로우 매장을 열었으며, 낙성대점과 안산점에 이어 이번 이대점까지 네 번째 상생일터를 마련했다.청년들은 음식 조리와 조리 보조, 홀 서비스, 고객 응대, 매장 관리 등 다양한 업무를 맡으며 실제 직장 환경에서 직무 경험을 쌓게 된다. 단순한 일자리 제공을 넘어 안정적인 근무환경 속에서 사회 적응력과 직무 역량을 키우는 것이 목표다. 슬로우 매장에는 경계선지능 청년들의 안전한 근무를 위해 주방에 인덕션 화구를 설치하고, 홀 일부에도 인덕션 테이블을 배치했다.이문수 신부는 "기존 슬로우 매장에서 청년들이 성실하게 일하는 모습을 보며 다른 매장도 슬로우점으로 전환할 수 있다는 자신감을 얻었다"며 "이대점을 슬로우점으로 재개점할 수 있었던 것도 교육을 수료하고 이 자리에 있는 7명의 청년들 덕분"이라고 언급했다. 이어 "오늘 함께 출발하는 일곱 청년이 건강하게 일하고 성장할 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.행사에서는 그동안의 여정을 담은 영상도 상영됐다. 참여 청년들은 교육 초반 "말을 더듬고 목소리가 작아 걱정된다", "사람들과 잘 어울릴 수 있을지 두렵다", "일이 느려 다른 사람들에게 피해를 줄까 걱정된다"며 어려움을 털어놨다.하지만 교육과 실습을 거치며 "누가 시키지 않아도 스스로 할 일을 찾게 됐다", "반복해서 연습하며 자신감이 생겼다", "부딪혀 보기 전에는 어떻게 될지 모르니 겁 먹지 않아도 된다는 것을 알게 됐고, 그걸 계기로 성장할 수 있었다"며 조금씩 달라진 모습을 보여줬다.이날 정식 직원이 된 청년들은 앞치마와 함께 꽃다발을 전해 받았다. 이후 소감을 이야기하며 한 청년은 "합격 연락을 받고 기뻤지만, 마냥 좋지만은 않았다"고 운을 뗐다. 그러면서 "아직 부족하고 미숙한 저를 뽑아주신 것에 감사하다"며 "책임감을 갖고 스스로 할 일을 찾으며 성장해 나가겠다"는 각오를 전했다.또 다른 청년은 "이전에 다른 직장에서 잘린 뒤 이번이 마지막 기회라고 생각해 간절한 마음으로 지원했다"며 눈물을 보였다. 이어 "일할 기회가 소중했던 만큼, 기대에 부응할 수 있도록 앞으로 열심히 일하겠다"고 말했다.슬로우점에서 근무 중인 선배 청년들은 영상 메시지를 통해 "처음에는 누구나 서툴지만 조급해하지 말고 하나씩 배우면 된다", "힘들 때는 혼자 고민하지 말고 도움을 요청했으면 좋겠다"고 응원의 말을 전했다.지난 2024년 3월 개점한 대학로점을 시작으로 네 번째 슬로우점이 문을 열기까지 총 42명의 경계선지능 청년들이 직무교육에 참여했으며, 이 가운데 27명이 채용돼 지역사회 내에서 일을 하고 있다.한편 슬로우 매장으로 새롭게 문을 연 청년밥상문간 이대점은 지난 1일부터 운영을 시작했으며, 평일 오전 11시부터 오후 7시 30분까지 이용할 수 있다.