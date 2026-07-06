정명근 화성시장, 서울경마공원 유치 행보 본격화… 한국마사회 찾아 이전 제안

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 6일 송옥주 국회의원실에서 우희종 한국마사회 회장에게 서울경마공원 화성 이전 제안서를 전달한 후 기념 촬영을 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 6일 송옥주 국회의원, 우희종 한국마사회 회장을 비롯한 한국마사회 관계자와 서울경마공원 화성 이전과 관련해 협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 서울경마공원(과천경마장) 이전 유치에 다시 시동을 걸었다. 민선 9기 핵심 과제로 제시한 서해안권 개발과 미래 성장동력 확보를 위해 한국마사회를 직접 찾아 화성특례시의 입지 경쟁력과 사업 구상을 설명하며 협력을 요청한 것이다.화성특례시는 6일 정명근 시장이 송옥주 국회의원(더불어민주당·화성갑)과 함께 우희종 한국마사회 회장을 만나 서울경마공원 이전과 화성시 유치 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 면담은 서울경마공원 이전 논의와 관련해 화성시의 입지 여건과 사업 추진 의지를 설명하고, 한국마사회와 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.정명근 시장은 이 자리에서 "서울경마공원 이전은 화성 서해안권을 국가 말산업 클러스터이자 관광·레저 중심지로 발전시키는 중요한 계기가 될 것"이라며 "화성시의 우수한 입지와 경쟁력을 적극 알리고 관계기관과 긴밀히 협력해 이전 유치를 추진하겠다"고 밝혔다.송옥주 의원도 "화성은 우수한 교통망과 넓은 개발 가능 부지, 말산업 기반을 갖춘 경쟁력 있는 도시"라며 "국회 차원에서도 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.이번 행보는 단순한 면담을 넘어 정명근 시장이 꾸준히 추진해 온 서해안권 개발 전략의 연장선으로 풀이된다.정 시장은 지방선거 과정에서 서울경마공원 유치를 공약으로 제시하며, 이를 화성국제테마파크와 에코팜랜드, 제부도 등 서부권 관광자원과 연계한 관광·레저 산업 육성의 핵심 사업으로 제시했다.올해 들어 정명근 시장은 서울경마공원 이전 후보지로 화옹지구를 제안하며 유치 의사를 공식화했고, 이번에는 한국마사회를 직접 방문해 사업 필요성과 화성시의 경쟁력을 설명하며 유치전에 본격적으로 나선 것이다.화성시는 말산업 기반과 개발 잠재력을 강점으로 내세우고 있다.화성시는 용인시·이천시와 함께 농림축산식품부가 지정한 제3호 말산업특구를 구성하고 있으며, 관광·레저 분야를 중심으로 말산업 기반을 육성해 왔다. 또한 화옹지구를 비롯한 서해안권에는 대규모 개발이 가능한 부지와 에코팜랜드 조성사업 등이 추진되고 있으며, 서해안고속도로와 평택시흥고속도로, 서해선 등 광역교통망도 갖추고 있다는 점을 경쟁력으로 제시하고 있다.다만 서울경마공원 이전 여부 자체가 아직 확정된 사안은 아니다. 향후 이전이 본격 추진될 경우 다른 지방자치단체들과의 유치 경쟁은 물론 환경·교통 영향 등을 둘러싼 검토도 함께 이뤄질 것으로 예상된다.그럼에도 이번에 정명근 시장의 한국마사회 회장 면담은 민선 9기 출범 이후 정 시장이 서부권 개발과 미래 성장동력 확보를 위한 핵심 프로젝트 가운데 하나로 서울경마공원 유치를 직접 챙기기 시작했다는 점에서 의미가 있다.향후 정부와 한국마사회의 이전 논의가 구체화할 경우, 화성시가 내세우는 말산업 기반과 서해안권 개발 구상이 얼마나 경쟁력을 인정받을지가 유치전의 성패를 좌우할 전망이다.