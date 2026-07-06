"천리포수목원이 간직한 기록의 역사적 가치 인정 받아"

큰사진보기 ▲지난 6일 천리포수목원에서 열린 국가등록문화유산 등록증 전달식에서 최창호 천리포수목원 원장(왼쪽)이 윤순호 국가유산청 문화유산국장으로부터 등록증을 전달받고 있다. ⓒ 천리포수목원제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 3일부터 시작된 천리포수목원 국가등록문화유산 등재 기념 전시 '기록 위의 수목원' ⓒ 천리포수목원제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲1976년 천리포에 적합한 수종 선택을 위한 토양 개량법 관련 자료 ⓒ 천리포수목원제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

국내 최초의 사립수목원인 충남 태안 천리포수목원이 조성 관련 기록물의 국가등록문화유산 등재를 기념하는 등록증 전달식과 특별기념전시를 열고, 민병갈 설립자가 남긴 소중한 기록을 국민들에게 공개했다. 천리포수목원(원장 최창호)은 6일 오후 에코힐링센터에서 국가등록문화유산 등록증 전달식을 개최하고, 민병갈 기념관에서 국가등록문화유산 등재 기념 특별전 '기록 위의 수목원'의 막을 올렸다.이날 행사에는 최창호 천리포수목원장을 비롯해 윤희신 태안군수, 윤순호 국가유산청 문화유산국장, 김재균 충남도 문화유산과장 등 관계기관 관계자들이 참석해 국내 최초 수목원 기록물의 국가등록문화유산 등재를 함께 축하했다.최창호 원장은 인사말에서 "국가등록문화유산 등재는 천리포수목원이 간직해 온 기록의 역사적 가치와 문화적 의미를 국가적으로 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다"며 "민병갈 설립자의 철학과 수목원이 축적해 온 기록을 소중히 보존하고 더 많은 국민과 함께 공유할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.이날 전달식에 이어 개막한 특별기념전 '기록 위의 수목원'은 오는 10월까지 민병갈기념관 1층에서 이어진다. 전시에서는 국가등록문화유산으로 등록된 기록물 56점 가운데 22점이 일반에 처음 공개된다. 초기 토지 매입 문서를 비롯해 수목 식재 및 관리일지, 해외 식물기관과 주고받은 교류 서신 등 천리포수목원의 태동과 성장 과정을 보여주는 다양한 기록물을 직접 만날 수 있다.특히 민병갈 설립자가 직접 작성하고 관리했던 손글씨 기록에는 황무지였던 천리포 해안이 오늘날 세계적인 수목원으로 성장하기까지의 과정과 식물 수집, 연구, 관리 과정이 상세하게 담겨 있어 국내 수목원 조성사의 귀중한 사료로 평가 받고 있다.국가등록문화유산은 근현대 문화유산 가운데 제작된 지 50년 이상 경과한 자료 중 역사성과 희소성, 보존 및 활용 가치가 높은 자료를 국가유산청장이 등록하는 제도다. 이번 천리포수목원 조성 관련 기록물은 국내 수목원 관련 기록으로는 최초로 국가등록문화유산에 이름을 올렸으며, 2024년 3월 등록 신청 이후 약 2년간의 심사와 현지조사, 문화유산위원회 심의를 거쳐 최종 등록이 확정됐다.1970년 조성이 시작된 천리포수목원은 현재 1만7천여 분류군의 식물을 보전·연구·전시하고 있다. 특히 목련과 호랑가시나무 등 세계적인 식물 컬렉션을 보유하며 국내를 대표하는 수목원으로 성장했고, 국제적으로도 높은 평가를 받고 있다.이번 국가등록문화유산 등재와 기념 전시는 단순한 기록물 공개를 넘어 민병갈 설립자의 자연 사랑과 식물 보전 정신을 재조명하고, 천리포수목원이 걸어온 60여 년의 역사를 국민과 함께 공유하는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대를 모으고 있다.